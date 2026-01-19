高木啓士郎選手のお気に入りスポットにツッコミ炸裂！？「恋愛運ないなと思ってた」金子選手からのぶっちゃけ情報も『SVリーガー出没MAP～広島サンダーズ・高木啓士郎選手～』

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2026年1月17日に『SVリーガー出没MAP～広島サンダーズ・高木啓士郎選手～』を配信いたしました。お笑いコンビ・翠星チークダンスがMCを務め、広島サンダーズに所属する永露元稀選手、金子聖輝選手、高木啓士郎選手が出演しました。

■高木啓士郎選手のお気に入りスポットにツッコミ炸裂！？「恋愛運ないなと思ってた」金子選手からのぶっちゃけ情報も

翠星チークダンス・木佐とレシーブ対決！果たして勝負の行方は…

本放送では、国内最高峰のバレーボールリーグ「大同生命SVリーグ」で活躍する選手の魅力を深掘り。現役選手のお気に入りスポットを聞き、「SVリーガー出没MAP」として地図にまとめていく企画を実施しました。

今回は高木選手が行きつけのスポットを紹介。最初に高木選手は比治山神社を挙げ、グルメスポットを挙げた永露選手と金子選手とは対照的な選択にMCの二人も「へぇ～」と意外そうな反応を見せます。毎年リーグの開幕前にチームで必勝祈願を行っている場所だと解説するも、ちろるから「縁結びでも有名なところなんですよね？」と質問され、戸惑うあまり思わず無言に。「広島出身なのに知らんやん！」と金子選手からの鋭いツッコミを皮切りに、現場では全員からのツッコミが炸裂。「だって、地元じゃないもん…」と苦笑いする高木選手の姿に、再び笑いが起こります。高木選手に対して「行ってるわりに恋愛運ないなと思ってた」とぶっちゃけた金子選手に「やかましいわ！」とノリの良いツッコミを返し、普段から仲の良いチームメイトならではのやり取りが繰り広げられました。

二つ目のお気に入りスポットには、母校である崇徳高校を紹介。今でもごく稀に練習を手伝いに足を運んでいるという高木選手は「立ち寄らなくても前を通るだけで懐かしい気持ちになります」と柔らかい表情で語りました。

さらに特別企画として、翠星チークダンス・木佐とレシーブ対決も。精密なレシーブを決める高木選手との勝負の模様もぜひお楽しみください。

「ABEMA de J SPORTS」では、2025-26 大同生命SVリーグ男女の注目試合を毎節無料で生中継。試合中にコメントで盛り上がれる機能や、「ABEMA」ならではの独自解説を通じて、新しいスポーツ観戦体験を提供しています。

国内最高峰のバレーボールリーグを、ぜひ「ABEMA de J SPORTS」でお楽しみください。

■『SVリーガー出没MAP』 配信概要

～広島サンダーズ・高木啓士郎選手～【ABEMA de J SPORTS特別企画】

配信日時：2026年1月17日（土）12時～

番組URL：https://abema.go.link/S6IIG

出演者：

【ゲスト】

永露元稀(広島サンダーズ)

金子聖輝(広島サンダーズ)

高木啓士郎(広島サンダーズ)

【MC】

翠星チークダンス(ちろる、木佐)

～広島サンダーズ・永露元稀選手～【ABEMA de J SPORTS特別企画】

配信日時：2025年12月27日（土）～

番組URL：https://abema.go.link/jXkc2

～広島サンダーズ・金子聖輝選手～【ABEMA de J SPORTS特別企画】

配信日時：2026年1月10日（土）～

番組URL：https://abema.go.link/aJwvB

■「ABEMA」について

「ABEMA」はテレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。登録は不要で、24 時間編成のニュース専門チャンネルをはじめ、オリジナルのドラマや恋愛番組、アニメ、スポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

また、オリジナルエピソード数は国内発の動画サービスで日本 No.1（※）を誇り、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなど豊富なラインナップの作品や、様々な音楽や舞台のオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にとらわれることなくライフスタイルに合わせて番組を視聴いただけます。

さらに、月額1,080円(税込)の「ABEMAプレミアム」にご登録いただくと、限定の作品を視聴できるほか、「追っかけ再生」や「ダウンロード機能」などの限定機能をお楽しみいただけます。また、月額580円(税込)の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2025年11月時点、自社調べ

最新情報は公式SNSをご確認ください。

無料動画・話題の作品が楽しめる新しい未来のテレビ「ABEMA」（https://abema.tv/）

※画像をご使用の際は、【（C）AbemaTV,Inc.】のクレジット表記をお願いいたします。

※放送日程、内容、放送形態は予告なく変更になる可能性がございますのでご了承ください。

※サービス名称の表記にご注意ください。（NG表記：「Ameba」、「Abema」）