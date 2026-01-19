【栃木トヨタ】栃木県「いちご王国・栃木の日」記念イベントで3代目「いちごクラウン」を初披露

栃木トヨタ自動車株式会社

栃木トヨタ自動車株式会社（本社：栃木県宇都宮市、代表取締役社長：新井孝則、以下弊社）は、創立80周年記念事業の一環として、栃木県の名産品であるいちごのプロモーション車両として親しまれてきた「いちごクラウン」を6年ぶりにリニューアルし、1月18日(日)に栃木県庁で開催された「いちご王国・栃木の日」記念イベントにおいて、お披露目セレモニーを開催しました。

1月18日に初披露した新型「いちごクラウン」

弊社は、栃木県が行ういちごプロモーション事業に協力するため、2019年に初代、2020年に2代目を製作しており、今回の車両で３代目となります。「いちご王国・とちぎ」の名にちなんだ「クラウン（王冠）」の車体に、県産いちごの各品種をあしらった車両は、知事の県外でのトップセールスにも同行するなど、これまで栃木県産のいちごをPRする場において大きなインパクトを与えてきました。

今回のリニューアルは、本年10月に迎える創立80周年記念事業の一環であり、弊社が掲げる基本理念の１つである「地域への貢献」のもと、これまでの地域の皆さまへの感謝の想いと、今後も地域に貢献していく決意を込めています。

県内外のとちぎの「いちごプロモーション」において活躍してきた2代目いちごクラウン（写真：2023年12月 東京駅前における「栃木の逸品マルシェ」）

お披露目セレモニーには、国王に扮した福田富一 栃木県知事にもご臨席いただきました。大勢の県民の皆さまにお集まりいただき期待が高まる中、車両にかけられた幕が取り除かれその姿が披露されると、鮮やかなピンク色をベースとしたインパクトのあるデザインに大きな歓声が上がりました。

福田知事は挨拶の中で、過去に大阪でのいちごプロモーションで活用した事例などに触れ、「この新型いちごクラウンも存分に活用させていただき、とちぎのいちごを世界に発信していきたい」と更なるPRに向けた意欲を示されました。

お披露目セレモニーは多くの県民の注目を集めた（左：福田富一 栃木県知事、右：新井孝則 栃木トヨタ社長 ）

この新型いちごクラウンの登場により、2代目いちごクラウンはその役目を終えるため、この日が最後の展示となりました。その雄姿を一目見ようと、早朝より多くの来場者が訪れ、写真撮影をしたり労いの言葉をかけていただく姿が見られ、県民の皆さまの温かさを感じながら最後の一日を過ごすことができました。

セレモニー後は、双方のデザインを比較することで「とちぎのいちごの変遷」を知ることができるように、新旧いちごクラウンを並べて展示する演出を行いました。

新型いちごクラウンも歴代の車両同様、県内外におけるいちごプロモーションならびに各イベントに登場する予定です。県民の皆さまに更なる親しみをもっていただけるよう、そして県外の皆さまにとちぎのいちごの魅力を存分に発信できるよう、活躍の場を広げてまいります。

新旧いちごクラウンが並ぶ姿は、まさにとちぎのいちごの変遷そのもの

弊社は創立80周年を機に、更なる地域への貢献を決意いたしました。このいちごプロモーション事業を始めとする栃木県の各分野の振興の一助となれるよう、地域の皆さまとの連携を深め、多方面からの貢献を目指してまいります。

【新型いちごクラウンの概要】

・車両概要

車名：トヨタ クラウン（セダン） ２０２３年１１月発売

パワートレイン：２．５L ハイブリッド

・デザインのポイント

「いちご王国・とちぎ」の顔にふさわしく「優雅さと威厳」を兼ね備えた新型クラウン（セダン）がベースです。車両には、県産いちごの各品種を描くことで「とちぎのいちごの今」を表現するとともに、「とちまるくん」「いちごちゃん」「いちごモンスター」などのキャラクターを融合することで、親しみやすさを増しています。正面には王宮を描き、可愛らしさと品格を兼ね備えた鮮やかなデザインとしました。

新型「いちごクラウン」完成図

栃木トヨタ自動車株式会社

栃木県内に約30店舗を構え、トヨタ車・レクサス車の販売、メンテナンス等を行う自動車販売会社です。地域の皆さまに支えられ、2026年には創立80周年の節目を迎えます。「とちぎの未来へ、あなたとともに。」をスローガンに、地元・栃木の皆さまとのつながりを大切にし、地域に根差したさまざまな活動を行っています。