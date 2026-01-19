宮城県の日本酒特化型オンラインショップ『MIYAGI SAKE MARKET』オープン

宮城県内の全21酒蔵・388商品を販売中

株式会社吉岡屋（宮城県仙台市）、ホワットエバーパートナーズ株式会社（東京都千代田区）は、宮城県の日本酒に特化したオンラインショップ『MIYAGI SAKE MARKET』を公開しました。

MIYAGI SAKE MARKETは、“宮城県すべての酒蔵を網羅した専門店をつくり、酒文化を未来に残す”ことを目的に誕生したオンラインショップです。

https://miyagi.japan-sake.shop/

日本酒市場の課題に対する、新しいアプローチ

日本酒の国内消費量は、1973年から現在までに3分の1以下にまで減少し、酒蔵を取り巻く環境は年々厳しさを増しています。一方で、若い世代の間でスパークリング日本酒など新しいスタイルへの関心が高まるなど、消費行動の変化が見られています。

MIYAGI SAKE MARKET は、その課題に対し「宮城県の酒文化を受け継ぎ、継続的に購入される流れをつくる」という解決策を提示するものです。

こうした背景を踏まえ、日本酒がきちんと価値として届く仕組みをつくることで、地域の酒蔵が大切に守ってきた技術や文化を、未来へ残していきたいと考えています。

「宮城県の日本酒専門オンラインショップ」を目指して

一般的な地酒オンラインショップは全国各地の銘柄を幅広く扱う一方で、MIYAGI SAKE MARKETは、宮城県のみという特定地域のみを全酒蔵レベルで網羅するオンラインショップを目指しています。

宮城県のみを対象にしながら、

- 現時点で21酒蔵の商品を掲載- 現時点で登録商品数は388点（2026年1月13日時点）- 2026年には、700点以上のラインナップを目指す

という“専門性とスケール”が他オンラインショップとの差別化ポイントとなっています。

多彩なラインナップ

また、ご自宅用だけでなく、贈答品としての利用にも対応しています。

お中元・お歳暮・記念日・お祝い事など、さまざまなシーンで安心してご利用いただけるよう、包装・熨斗対応を行っています。

宮城県の酒蔵が手がける日本酒を、「想いとともに贈る一品」として選んでいただくことで、贈答を通じた新たな日本酒の接点づくりも目指しています。

“宮城の文化を全国へ届ける”という社会的意義

MIYAGI SAKE MARKET のもう一つの目的は、地域外の方々にも宮城の酒文化を伝えることです。

宮城の酒は、

- 県産米と伏流水- 寒冷な気候- 伝統技術と革新の両立

といった好条件が揃っており、国内でも評価が高い一方、都市部の店舗では入手困難な銘柄も存在します。

本ショップでは、地元でも知られざる銘柄や、小規模酒蔵の商品も紹介し、蔵元の想いや背景とともに全国のユーザーへ届けます。

安全な飲酒の啓発について

本件に関するお問い合わせ

https://miyagi-sake.shop-pro.jp/customer/inquiries/new

受付窓口 ホワットエバーパートナーズ株式会社

運営企業

株式会社吉岡屋

宮城県仙台市青葉区栗生5丁目3-3

ホワットエバーパートナーズ株式会社

東京都千代田区神田佐久間町3-20-3 NINEビル2F