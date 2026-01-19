【新プロジェクト始動】「福祉」を支援から「ビジネスパートナー」へ。自社D2C運営の知見を活かした、持続可能なコンテンツ共創モデル『はたらく・つくる・つむぐ』を開始

enLARGE株式会社

■ プロジェクト発足の背景：プロジェクトデザインに込めた想い

現在のEC市場において、動画コンテンツは不可欠なものとなっています。

しかし、プロが制作する高精細な広告映像が溢れる一方で、広告費が高騰し、綺麗なだけのクリエイティブでは消費者に響かなくなった今のEC市場において、消費者は「作り手の温度感・熱量」や「嘘のない誠実さ」を感じられる情報を求めています。

弊社は、この課題に対し、就労支援施設の皆さまが持つ「丁寧な手仕事」と「真っ直ぐな視点」に着目しました。

施設側には「デジタル領域への職域拡張と継続的な役割」を、ショップ側には「誠実で安定的な発信体制」を。

シナジー（相乗効果）を創出し、自走し続ける仕組み（アーキテクチャ）・売上への直接的な寄与を構築しました。

■ コンセプト『はたらく・つくる・つむぐ』

・はたらく：はたらく力を、喜びに変える

・つくる：真っ直ぐな視点で、飾らない「温度感」をつくりだす

・つむぐ：ひとつひとつの物語を「新しい可能性」へ、つむいでいく

■ 本プロジェクトの特徴

脱・ボランティアの自走モデル： 一過性の支援や寄付ではなく、双方の事業活動に不可欠な「業務」として組み込むことで、継続的な提携を前提としています。

付加価値の再定義： 映像のクオリティを競うのではなく、制作の背景（バックボーン）を体験価値として可視化することで、お客様との間に深い信頼関係を築きます。

持続可能な発信体制： 施設との直接的な連携により、変化の激しいEC市場に対応した、鮮度の高いコンテンツを安定的に供給し続ける体制を整えました。

■ 第一弾レシピ動画と特設ページの公開

プロジェクト始動に伴い、施設の皆さまと制作した第一弾の「はじまり」を公開いたしました。

また、本プロジェクトの思想を綴った特設ページも合わせて開設しております。

特設ページURL：https://www.rakuten.co.jp/and-a-me/contents/w_project/

■プロジェクト運営

enLARGE株式会社

所在地：鹿児島県伊佐市大口里1899-5-2F

URL：https://enlarge.co.jp/

mail：contact@enlarge.co.jp

■ 連携協力 社会福祉法人 治（はる）

URL：https://haru.or.jp/

・就労継続施設B型事業所「希（Nozomi）」：鹿児島県伊佐市大口上町46-2

・生活介護「彩（Irodori）：鹿児島県伊佐市大口里3116-4

・放課後等デイサービス：「音（Oto）」鹿児島県伊佐市菱刈前目2063

・放課後等デイサービス：「涼（Suzu））」：伊佐市大口大田1886番地2