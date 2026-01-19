『CHOI JIN HYUK 2026 Fanmeeting in Japan 〈Always You〉』開催決定！

株式会社 J HARMONY

いつもチェ・ジニョクを応援していただき、誠にありがとうございます。

俳優として多彩な作品で活躍を続けるチェ・ジニョクが、現在放送中のドラマ『子供ができました』への出演でも注目を集める中、4月11日、東京にて『CHOI JIN HYUK 2026 Fanmeeting in Japan 〈Always You〉』を開催いたします。

本公演では、VIPチケット特典としてグループフォト撮影会、お名前コール＆限定グッズお渡し会を実施するほか、一般チケット特典としてハイタッチ会もご用意しており、盛りだくさんの内容となっております。

〈Always You〉 この時間は、皆さまのためのものです。

特別なひとときを、ぜひ一緒に過ごしましょう！

【公演タイトル】

CHOI JIN HYUK 2026 Fanmeeting in Japan 〈Always You〉

【公演スケジュール】

■東京/日経ホール

2026年4月11日(土) 開場17:00/開演18:00

※開場・開演時間、公演内容等は変更となる場合がございます。

※公演に関する会場へのお問い合わせはご遠慮ください。

【チケット料金】

■VIPチケット

\22,000(税込)

《特典内容》

・グループフォト撮影会

・お名前コール＆限定グッズお手渡し会

■一般チケット

\14,300(税込)

《特典内容》

・ハイタッチ会

※3歳未満は入場不可。3歳以上よりチケットが必要です。

※別途プレイガイド手数料がかかります。

※各特典会に関する詳細は後日改めてご案内いたします。

※各特典会は公演時間外の実施となりますので、お時間に余裕を持ってのご参加をお願いいたします。

【枚数制限】

1名様につき4枚まで

【チケット販売スケジュール】

■ファンクラブ先行(抽選)

受付期間：2026年1月22日(木)18:00～2月4日(水)23:59

※ファンクラブ先行期間内にご入会(ご入金)いただいた方もお申し込み可能です。

※同行者はファンクラブ非会員の方でもお申し込み可能です。

■プレイガイド先行(先着)

受付期間：2026年2月12日(木)18:00～3月8日(日)23:59

■一般販売(先着)

受付期間：2026年3月11日(水)18:00～4月9日(木)23:59

※4/2(木)0:00～4/4(土)9:59は、システムメンテナンスに伴い一般販売を一時休止いたします。あらかじめご了承ください。

※「ファンクラブ先行」で予定数に達した際は、「プレイガイド先行」や「一般販売」が実施されない場合がございます。

■お問い合わせ先

チェ・ジニョク ジャパンオフィシャルファンクラブ事務局

support@jinhyukchoi.jp

平日10:00～17:00(12:00～13:00を除く)

今後の状況により注意事項等に変更・追加が生じる場合は、オフィシャルサイトやオフィシャルXにてご案内しますので、随時ご確認をお願いいたします。

オフィシャルサイト：https://jinhyukchoi.jp/

オフィシャルX：https://x.com/jinhyukchoi_jp