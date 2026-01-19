『CHOI JIN HYUK 2026 Fanmeeting in Japan 〈Always You〉』開催決定！

いつもチェ・ジニョクを応援していただき、誠にありがとうございます。



俳優として多彩な作品で活躍を続けるチェ・ジニョクが、現在放送中のドラマ『子供ができました』への出演でも注目を集める中、4月11日、東京にて『CHOI JIN HYUK 2026 Fanmeeting in Japan 〈Always You〉』を開催いたします。



本公演では、VIPチケット特典としてグループフォト撮影会、お名前コール＆限定グッズお渡し会を実施するほか、一般チケット特典としてハイタッチ会もご用意しており、盛りだくさんの内容となっております。



〈Always You〉 この時間は、皆さまのためのものです。


特別なひとときを、ぜひ一緒に過ごしましょう！






【公演タイトル】


CHOI JIN HYUK 2026 Fanmeeting in Japan 〈Always You〉



【公演スケジュール】


■東京/日経ホール


2026年4月11日(土) 開場17:00/開演18:00


※開場・開演時間、公演内容等は変更となる場合がございます。


※公演に関する会場へのお問い合わせはご遠慮ください。



【チケット料金】


■VIPチケット


\22,000(税込)


《特典内容》


・グループフォト撮影会


・お名前コール＆限定グッズお手渡し会



■一般チケット


\14,300(税込)


《特典内容》


・ハイタッチ会



※3歳未満は入場不可。3歳以上よりチケットが必要です。


※別途プレイガイド手数料がかかります。


※各特典会に関する詳細は後日改めてご案内いたします。


※各特典会は公演時間外の実施となりますので、お時間に余裕を持ってのご参加をお願いいたします。



【枚数制限】


1名様につき4枚まで



【チケット販売スケジュール】


■ファンクラブ先行(抽選)


受付期間：2026年1月22日(木)18:00～2月4日(水)23:59


※ファンクラブ先行期間内にご入会(ご入金)いただいた方もお申し込み可能です。


※同行者はファンクラブ非会員の方でもお申し込み可能です。



■プレイガイド先行(先着)


受付期間：2026年2月12日(木)18:00～3月8日(日)23:59



■一般販売(先着)


受付期間：2026年3月11日(水)18:00～4月9日(木)23:59


※4/2(木)0:00～4/4(土)9:59は、システムメンテナンスに伴い一般販売を一時休止いたします。あらかじめご了承ください。



※「ファンクラブ先行」で予定数に達した際は、「プレイガイド先行」や「一般販売」が実施されない場合がございます。



■お問い合わせ先


チェ・ジニョク ジャパンオフィシャルファンクラブ事務局


support@jinhyukchoi.jp


平日10:00～17:00(12:00～13:00を除く)



今後の状況により注意事項等に変更・追加が生じる場合は、オフィシャルサイトやオフィシャルXにてご案内しますので、随時ご確認をお願いいたします。


オフィシャルサイト：https://jinhyukchoi.jp/


オフィシャルX：https://x.com/jinhyukchoi_jp