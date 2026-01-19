数量限定!!“煌めきが溢れる”パールの輝きを閉じ込めた、SWATiの新作『SWATi BATH PEARL & HAIR ACCESSORY』４種の限定BOXが1月20日より発売開始。

写真拡大 (全12枚)

株式会社フランネル


株式会社フランネル(本社：大阪市中央区　代表取締役：柏尾耕資)が展開するフレグランスボディケアブランド「SWATi」（スワティー）のアイコンにもなっている大人気入浴料「SWATi BATH PEARLシリーズ」から、2026年1月20日（火）新商品『SWATi BATH PEARL & HAIR ACCESSORY』4種の限定BOXを発売いたします。


-NEW PRODUCT-

日常の中に小さなときめきを届けることをテーマに誕生。バスタイムと身支度という日常のひとコマにパールの繊細なきらめきを。


忙しい毎日の中でも、自分を大切にする時間を忘れずにいてほしい--そんな想いを込めて。



一日の終わり、湯船の中で気持ちまでふわっと緩む。お湯の中でやわらかくほどける、本物のパールを思わせる輝きを閉じ込めた入浴料「SWATi BATH PEARL」。


「オリジナルヘアバンスクリップ」はどの角度から見ても可愛さがふわっと引き立つよう、ディレクターのこだわりを詰め込んだデザイン。







全4色のカラーバリエーションは、それぞれに異なる可愛さとニュアンスを持たせたラインナップ。


やわらかく上品な色合いから、さりげなく華やぎを添えるカラーも。好みや贈る相手の雰囲気に合わせて選ぶ楽しさも！


BOXにかけたリボンは、ヘアバンスクリップにつけても可愛く、気分に合わせてアレンジも楽しめます。いつもの雰囲気にちょっとした変化を加えたいときにもおすすめです。


手にした瞬間のときめきを、自分へのご褒美にも、大切な人への贈り物にも。






SWATi BATH PEARL & HAIR ACCESSORY（WHITE）


＜SWATi BATH PEARL(S)／ホワイト＞


インカローズの香り。まるで薔薇の花束に包まれているような、高貴なローズベースの香り


＜ヘアバンスクリップ／パールホワイト＞


上品な透明感。まとめ髪をふわっと柔らかく見せてくれる優しいカラーはリラックスタイムにもさりげないおしゃれをプラス。






SWATi BATH PEARL & HAIR ACCESSORY（PINK）


＜SWATi BATH PEARL(S)／ピンク＞


オレンジガーネットの香り。甘酸っぱい香りが優しく包み込んでくれるような、フェミニンなアプリコットベースの香り


＜ヘアバンスクリップ／パールピンク＞


艶めくデザインが、可愛らしさと上品さをほどよく添えてくれます。さっと留めるだけで日常のヘアアレンジに華やかさが増し、フェミニンな雰囲気をプラス。






SWATi BATH PEARL & HAIR ACCESSORY（GOLD）


＜SWATi BATH PEARL(S)／ゴールド＞


レモンクォーツの香り。フレッシュな柑橘系の爽やかさをイメージした、みずみずしいシトラスベースの香り。


＜ヘアバンスクリップ／パールゴールド＞


繊細なパールが混ざり合ったようなカラーで、華やかさがありつつも派手になりすぎず、日常使いにも馴染む大人なデザイン。






SWATi BATH PEARL & HAIR ACCESSORY（BLUE）


＜SWATi BATH PEARL(S)／ブルー＞


ブルートパーズの香り。爽やかなレモン＆グレープフルーツと美しいブーケ。心が安らぐシトラス＆ムスクベースの香り。


＜ヘアバンスクリップ／パールブルー＞


落ち着いた色味に、パールの柔らかな光沢が混ざり、シックな印象に。まとめ髪に取り入れるだけで、落ち着きのある華やかさとクールな上品さをプラス。





◆販売価格：3,300円（税抜）※全4種


◆SWATi BATH PEARL（S）内容量：10g(約30粒入り)※約3回分


ブランドディレクタープロフィール＆コメント

ヘアアクセサリーがもともと好きで、「こんなのあったらいいな…！」とずっと思い描いていたアイテムを、ようやく形にすることができました。


ロゴの見え方やパールの位置、サイズ感など、細部までこだわって調整し、どの角度から見ても可愛く、持っているだけで気分が上がるようなデザインに仕上げています。


カラーも最後まで悩みながら、バスパールとの相性や日常での使いやすさを考えてセレクトしました。バレンタインやホワイトデーギフトなど様々なシーンで手に取っていただけたら嬉しいです(ハート)



佐藤　夏樹（Natsuki Sato）


K-POPや韓国好き。韓国カルチャーやトレンドからインスパイアを受け、「ときめく直感」と「好き」の気持ちを大切に、感性豊かなブランドづくりを目指している。





2018年よりSWATiに所属。翌2019年からは企画業務に携わり、2022年9月よりSWATiブランドディレクターに就任。


株式会社フランネル　Tokyo Office
〒108-0075
東京都港区港南4-1-10 リバージュ品川504
お問い合わせ：promotion@flannel0228.com
●SWATi オフィシャルサイト


https://swati.co.jp/
●SWATi オンラインストア


https://f-room.shop/pages/swati-bath-pearl


●SWATi オフィシャル Instagram


https://www.instagram.com/swati_official/