【東京・丸の内】坂本繁二郎、福田平八郎、アンディ・ウォーホル、キース・ヘリング、など国内外作家の美術品、約170点を競売に

Shinwa Wise Holdings 株式会社 (本社：千代田区丸の内／代表取締役：高橋 健治）の主要子会社である Shinwa Auction株式会社（本社：千代田区丸の内／代表取締役：高橋 健治）は、2026年1月31日（土）14:00より「近代美術／コンテンポラリーアート／近代美術 PartII オークション」を開催いたします。本オークションでは、日本画・洋画、そして戦後から現代へと連なる国内外作品群、約170点をご紹介いたします。

開催概要

オークション

2026年1月31日（土）14:00より（開場 13:30）

下見会

2026年1月27日（火）～1月29日（木）10:00～18:00

会場

郵船ビルディング1F（東京都千代田区丸の内二丁目3番2号）(https://www.shinwa-auction.com/course/access2/)

オークションへの参加方法

https://www.shinwa-auction.com/bid/bid2(https://www.shinwa-auction.com/bid/bid2/)

オークション当日はShinwa Auction YouTubeチャンネルにてライブ中継を実施いたします↓

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=RbaMVxNSjgY ]

出品作品一覧

https://www.online-shinwa-auction.com/mem_goodslist?action=live&auctionSeq=9(https://www.online-shinwa-auction.com/mem_goodslist?action=live&auctionSeq=9)



主な出品作品

Lot.152 梅原龍三郎《富士山圖》は、日本的自然観と深く結びついた「富士山」という主題をデフォルメし柔らかく親しみやすい造形へと昇華した一作、LOT.156 坂本繁二郎の《能面》は、中心に女面を1面だけ据える簡潔な構図を取ることで、沈黙と緊張を湛え、日本の近代美術に通底する内省的な霊性を象徴的に示しています。

小林古径（LOT.120《猫》）、福田平八郎（LOT.124《若竹》）、小野竹喬（LOT.122《松林》、LOT.123《早春の海》）、岡鹿之助（LOT.154《三色菫》）らは、余白を含む構成の試行錯誤や、モチーフの背後にある静かな気配までをも画面に描き出す綿密さを、荻須高徳（LOT.146《シャルトル、フルリの洗濯場》、LOT.153《パリ5区、メートル・アルベール通り》）は都市風景を題材に、日本人画家による洋画表現の国際性を示します。

外国作家の作品では、ジョルジュ・ルオー、ベルナール・ビュッフェ、パブロ・ピカソ、ベルト・モリゾなどが出品、加えて、アンディ・ウォーホル、キース・ヘリングの作品が並ぶことで、戦後から現代にかけて、美術が大衆文化と交差しながら、新たな表現と価値観を獲得してきた流れも浮かび上がります。

下見会では、名品の集積が手に触れることができる距離に展示され、その歴史的価値と作品に内包された作家の精神性を深くご鑑賞いただけます。

LOT.123

小野 竹喬「早春の海」



33.0×45.1cm（52.5×64.6cm）

紙本・彩色 額装

右下に落款・印

共シール

小野竹喬鑑定委員会登録付



エスティメイト：250万円～350万円

LOT.124

福田 平八郎「若竹」



67.3×50.7cm（94.5×78.0cm）

紙本・彩色 額装

左下に落款・印

共箱

東美鑑定評価機構鑑定委員会鑑定証書付



エスティメイト：300万円～500万円

LOT.154

岡 鹿之助「三色菫」



41.0×31.8cm（72.8×63.2cm）

キャンバス・油彩 額装

1954年作

右下にサイン

裏に署名・タイトル

東京美術倶楽部鑑定委員会鑑定証書付



『岡鹿之助画集』（1978年/美術出版社）No.100

「岡鹿之助展」1968年（大阪心斎橋大丸/毎日新聞社）出品



エスティメイト：300万円～500万円

LOT.158

坂本 繁二郎「能面 菊慈童と中将面」

【特集】坂本繫二郎と能面（Lot.156 - 158）を開催



32.0×41.2cm（60.3×69.5cm）

キャンバス・油彩 額装

1958年作

左下にサイン

裏木枠に署名・タイトル・年代



『坂本繁二郎作品全集』（1970年/朝日新聞社）No.101

『増補 坂本繫二郎作品全集』（1981年/朝日新聞社）No.83

『坂本繁二郎[油彩]全作品集』（2009年/株式会社さかもと）No.366



「坂本繁二郎追悼展」1970年（福岡・岩田屋/朝日新聞社）出品

「生誕100年記念 坂本繫二郎展」1982年（東京国立近代美術館/朝日新聞社）出品



エスティメイト：500万円～1,000万円

LOT.166

ジョルジュ・ルオー「大木のある風景」



78.0×57.5cm（112.0×92.6cm）

キャンバスに紙・油彩 額装

1915年作

左下にサイン・年代

Isabelle Rouault 証明書付



B. Dorival and I. Rouault, Rouault, L’oeuvre peint, Monte-Carlo, 1988, Vol.I, No.771



エスティメイト：500万円～800万円

LOT.172

キース・ヘリング「Untitled, from Three Lithographs」



シート100.0×81.2cm

イメージ96.0×76.7cm（109.1×90.7cm）

リトグラフ 額装

1985年

右下にサイン・年代・エディション

左下にエンボス

Ed.80



K. Littmann, Keith Haring : Editions on paper, 1982-1990 : The Complete Printed Works, 1997, P.41



エスティメイト：400万円～700万円

LOT.173

アンディ・ウォーホル「With Hat, from Ingrid Bargman」



シート96.5×96.4cm（106.7×106.7cm）

スクリーンプリント 額装

1983年

右下にサイン・エディション

左下にエンボス

裏にスタンプ

Ed.TP30



F.Feldman and J. Schellmann, Andy Warhol Prints : A catalogue raisonne

1962-1987 Fourth Edition, NY, 2003, No.IIB.315



エスティメイト：400万円～600万円

