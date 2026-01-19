ブランド品売買サービス「Brandear」が初のリブランディング 新メッセージ“Brand is Dramatic”を掲げ、新ロゴ・新アプリを本日より公開

株式会社サークラックス

ファッションリセール事業を展開する株式会社サークラックス（本社：東京都港区、代表取締役社長CEO：齋藤 康人、取締役COO：工藤 節、以下：サークラックス）が展開するブランド品の買取/販売サービス「Brandear (ブランディア)」は、さらなる顧客体験の向上と事業拡大を目指し、サービス開始以来初となるリブランディングを実施いたします。これに伴い、2026年1月19日(月)より、ブランドロゴおよびブランドメッセージの刷新、および初の公式アプリの提供を開始いたします。

リブランディングの背景

▲新ロゴ▲新メッセージ▲新アプリ画面

近年、リユース市場は拡大を続け、ブランド品の売買はより身近な選択肢となってきました。ライフスタイルや価値観の変化にあわせて、ブランド品を選び、身にまとい、そして手放すという行為は、日常のなかに自然に存在するものになっています。

Brandearは、ブランド品を手にしたときの高揚感や、手放すときに感じるさみしさも含めて、自分の変化とともに少しずつ変わっていくブランドとの関係に、寄り添う存在でありたいと考えています。

ブランド品を手軽に売り買いし、今の自分にあわせて“まとい変えていく”こと。その体験そのものを楽しめる場所として、Brandearは「楽しめるリユースブランドマーケット」という価値を掲げ、リブランディングを実施します。

新ロゴ

新しいBrandearロゴは、「少しラグジュアリーで、気分が上がる」ブランド像を表現するため、抑揚のあるカリグラフィー要素を取り入れたデザインを採用しました。

リユースサービスでありながら、ファッションや自己表現を楽しむプラットフォームとしての存在感を持たせることで、他のブランド品売買サービスとは一線を画す印象を視覚的に伝えています。

新メッセージ“Brand is Dramatic”

新たなブランドメッセージとして掲げるのは、“Brand is Dramatic”です。

ブランドを買う瞬間のときめきや、手放すときに感じるさみしさなど、ブランドにまつわる一つひとつの選択と感情は、日常のなかにある小さなドラマだと捉えています。

Brandearは、そうした感情ごとブランドを楽しみ、自分の変化にあわせてまとい直していくことを肯定するマーケットでありたいという想いを、このメッセージに込めています。

Brandear 新アプリについて

今回ローンチするBrandearアプリでは、ブランド品の「売る」「買う」体験をシームレスに統合。初めての方でも直感的に利用できるUIと、Brandearならではの安心感を両立しました。ブランドを"循環させる"行為そのものを、前向きで楽しい体験へとアップデートします。

▲新アプリアイコン▲新アプリ画面【Brandearアプリおよびサービスの特徴】- 売却・購入の両方が、アプリひとつで完結- 初めてでも迷わず使える、直感的な操作性- 50,000点以上の中古ブランドアイテムをアプリ上で購入可能- 6,000ブランド以上を買取対象として幅広く対応- 送料・査定料・キャンセル料はすべて無料- 自宅で完結する宅配買取（配送キット無料）- 専門スタッフによるフラットで丁寧な査定体制【Brandearアプリ概要】

アプリ名 ：Brandear（ブランディア）

内容 ：ブランド品の売買サービス

対応OS ：iOS / Android

利用料金 ：登録無料 ※通信料は利用者負担

提供開始日 ：2026年1月19日(月)

運営会社 ：株式会社サークラックス

対応言語 ：日本語

ダウンロード ：

iOS https://apps.apple.com/jp/app/brandear-ブランディア-中古ブランド品通販-買取/id6753277469(https://apps.apple.com/jp/app/brandear-%E3%83%96%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%A2-%E4%B8%AD%E5%8F%A4%E3%83%96%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%89%E5%93%81%E9%80%9A%E8%B2%A9-%E8%B2%B7%E5%8F%96/id6753277469)

Android https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.brandear.mobile.app

今後の展開

Brandearは今後、リブランディングおよび新アプリを起点に、ブランドを愛する人々の感情や選択に寄り添うコミュニケーションを強化していきます。

ブランドを買う・売るという行為の先にある、ライフステージや価値観の変化までを含めた、新しいリユース文化の創出を目指してまいります。

代表コメント

これまでブランディアは、宅配買取サービスを中心に「ブランド品を売るならブランディア」という評価を頂いてきました。今回のリブランディングでは、これまで築いてきた信頼を土台に、「ブランド品を売るのも、買うのもブランディア」という存在へ進化することを目指しています。

そのスタートとして、新しいブランドロゴと公式アプリを同時にローンチいたします。

新たに掲げたメッセージ「Brand is Dramatic」には、リユースファッションの売り・買いを日常に取り入れることが、ファッションの楽しさを広げ、人生をより豊かにする選択肢であるということを体験してほしいという想いを込めています。新しいロゴは、そんな私たちの想いを視覚的に表現したものです。

また、アプリでは、幅広いブランド、ジャンルのファッションアイテムの買取から購入までを1つの体験としてつなぎ、お客様との継続的な信頼関係を支えるツールとして、ブランド品の売買を、より身近で、前向きな体験として提供していきます。

ブランディアはこれからも、お客様一人ひとりの感情や選択に寄り添いながら、価値と想いが自然に循環するリユースの文化を育ててまいります。

株式会社サークラックス 代表取締役社長CEO 齋藤 康人

サークラックス会社概要

会社名 ：株式会社サークラックス

所在地 ：東京都港区北青山二丁目5番8号 青山OMスクエア

代表者 ：代表取締役社長CEO 齋藤 康人

設立年月日 ：2004年3月1日

事業内容 ：国内外ブランドのアパレル・バッグ・時計・貴金属の買取・販売

株主 ：オークネット100％

URL ：https://circluxe.jp/

オークネット会社概要

会社名 ：株式会社オークネット

所在地 ：東京都港区北青山二丁目5番8号 青山OMスクエア

代表者 ：代表取締役社長CEO 藤崎 慎一郎

創業年月日 ：1985年6月29日

資本金 ：1,807百万円 （2024年12月31日現在）

連結売上高 ：55,910百万円（2024年12月期）

連結従業員数 ：1,060名（2024年12月31日現在）

事業内容 ：循環型マーケットデザインカンパニー。中古車、中古デジタル機器、ブランド品、花き、中古バイク、中古医療機器などのオンラインオークション、および流通に付随するサービスを提供。

株式 ：東証プライム（証券コード：3964）

URL ：https://www.aucnet.co.jp/

本プレスリリースの英語版は、添付資料としてご用意しております。