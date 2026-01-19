タイププロジェクト、果実からしたたる雫をモチーフとした「TP アプリコット」のコントラストを拡張

タイププロジェクト株式会社

タイププロジェクト株式会社（東京都練馬区 代表取締役社長 鈴木 功）は、もぎたての果実を思わせる筆書系書体「TP アプリコット」に、TP アプリコット ハイコントラスト、TP アプリコット ミドルコントラストの追加を発表しました。本日より、タイププロジェクトのサブスクリプションサービス「TP コネクト」での提供を開始いたします。

TP アプリコットは、手書きの風合いを取り入れた書体ファミリーです。先行して提供しているローコントラストは、丸筆やフェルトペンをイメージした親しみやすい書体です。今回新たにリリースするハイコントラストおよびミドルコントラストには、平筆特有のニュアンスとストロークの抑揚をデザインに取り入れ、やわらかさの中にエレガントな雰囲気をまとわせています。TP アプリコットは、食品や飲料のパッケージで使用を想定して開発しました。コントラストの拡張により、より多様で多彩な美味しさの表現が可能になります。

TP アプリコットはユニークなデザインでありながら、骨格や字面など、文字の土台となる部分はスタンダードなバランスを保たせています。ローコントラストとミドルコントラストは、小さなサイズでの読みやすさを実現しています。ハイコントラストは大きなサイズでの使用で、線幅の抑揚による華やかさとゆるやかなカーブによる柔らかさで、より印象的な表現を可能にします。

タイププロジェクトの代表取締役 鈴木 功は、「TP アプリコットは、手書きのあたたかみと高い可読性を兼ね備えた書体ファミリーです。ローコントラスト（甘味）にミドルコントラスト（甘酸っぱさ）とハイコントラスト（酸味）が加わったことで、アプリコットの甘い香りと爽やかな酸味のバランスを制御して視覚に訴えることができるユニークなファミリーになりました。３つのコントラストと５つのウエイトがすべて出揃い、書籍タイトルや食品パッケージなどで高い効果を期待できる書体ファミリーとしてお届けできることを大変うれしく思います。」と述べています。

TP アプリコット ハイコントラストおよびミドルコントラストは、すでに提供中のローコントラストと同様、EL（エクストラライト）、L（ライト）、R（レギュラー）、M（ミディアム）、B（ボールド）の5 ウエイトで提供します。

■ 製品詳細および購入

TPアプリコット：https://typeproject.com/fonts/tpapricot

■ 販売価格(税込)

TPコネクト： 30,000円/年額 （https://typeproject.com/service/tpconnect）

＊TPコネクトは、AXIS Font、TP明朝、TPゴシック、TPスカイ、純明朝、純丸明朝、SST JP、TP国立公園明朝、TPアプリコット、都市フォントおよび四季フォントシリーズのすべての書体ファミリーを年間定額でご利用いただけるサービスです。

■ Webフォント

REALTYPE.jp サブスクリプション： https://www.realtype.jp/

■ 製品仕様

文字セット： 9,561字（Adobe-Japan1-3をベースにカスタムグリフを追加）

ウエイト：EL (エクストラライト)、L (ライト)、R (レギュラー)、M (ミディアム) 、B (ボールド)

フォーマット： OpenTypeフォントフォーマット

動作環境： macOS、Windows 11

タイププロジェクト株式会社について

「文字の可能性を広げたい」それがタイププロジェクトの原動力です。2001年の創業以来、AXIS FontやTP明朝、TPスカイなど、次世代標準を目指したベーシックなフォントを提供しています。また、企業のブランディングを促進するコーポレートフォント、都市のアイデンティティを表現する都市フォントなど、多彩な成果をあげています。「文字を通じて人々の生活をより快適に、より豊かなものにする」という企業理念のもと、新しい社会に必要な書体を開発する21世紀の文字カンパニーとして活動しています。

