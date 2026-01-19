ナッツ好きに朗報！今だけのプレミアムな 「クリスプチョコ」 が新登場！「クリスプチョコ プレミアム ナッツの虜(とりこ)」 を2026年2月2日（月）から順次発売

日清シスコ株式会社

日清シスコ株式会社 (社長：山田 道明) は、「クリスプチョコ プレミアム ナッツの虜」を2月2日(月)にコンビニエンスストア (一部を除く) で先行発売し、2月16日(月)から全国のスーパーマーケットなどでも販売します。

クリスプチョコ プレミアム ナッツの虜

1978年に発売した「クリスプチョコ」は、軽い食感の薄焼きコーンフレークをチョコレートで円盤状にギュッと固めた、弊社のロングセラー商品です。

今回発売する「クリスプチョコ プレミアム ナッツの虜」は、ナッツ好きにはたまらない、「クリスプチョコ」の期間限定商品です。薄焼きコーンフレークとローストしたクラッシュアーモンドを、へーゼルナッツペーストを使用したジャンドゥーヤ仕立てのチョコレート*で固めた、ザクザクとした食感とナッツの芳醇な風味が楽しめる一品です。

いつもの「クリスプチョコ」とはひと味違う、“2種のナッツ”を堪能できる一品を、ぜひお召し上がりください。

* ペースト状にしたヘーゼルナッツにチョコレートをあわせたもの。

■商品特長

・薄焼きコーンフレークとローストしたクラッシュアーモンドを、ヘーゼルナッツペーストを使用したジャンドゥーヤ仕立てのチョコレートで円盤状にギュッと固めました

・薄焼きコーンフレークのザクザクとした食感

・“2種のナッツ”の芳醇な風味

・つまみやすくて分け合いやすい8ピース

■商品概要

・商品名：「クリスプチョコ プレミアム ナッツの虜」

・内容量：8個

・希望小売価格：ノンプリントプライス

・発売日：コンビニエンスストア (一部を除く) / 2026年2月2日(月)、スーパーマーケットなどの量販店 / 2026年2月16日(月)

・発売地区：全国