ナッツ好きに朗報！今だけのプレミアムな 「クリスプチョコ」 が新登場！「クリスプチョコ プレミアム ナッツの虜(とりこ)」 を2026年2月2日（月）から順次発売
日清シスコ株式会社
クリスプチョコ プレミアム ナッツの虜
日清シスコ株式会社 (社長：山田 道明) は、「クリスプチョコ プレミアム ナッツの虜」を2月2日(月)にコンビニエンスストア (一部を除く) で先行発売し、2月16日(月)から全国のスーパーマーケットなどでも販売します。
クリスプチョコ プレミアム ナッツの虜
1978年に発売した「クリスプチョコ」は、軽い食感の薄焼きコーンフレークをチョコレートで円盤状にギュッと固めた、弊社のロングセラー商品です。
今回発売する「クリスプチョコ プレミアム ナッツの虜」は、ナッツ好きにはたまらない、「クリスプチョコ」の期間限定商品です。薄焼きコーンフレークとローストしたクラッシュアーモンドを、へーゼルナッツペーストを使用したジャンドゥーヤ仕立てのチョコレート*で固めた、ザクザクとした食感とナッツの芳醇な風味が楽しめる一品です。
いつもの「クリスプチョコ」とはひと味違う、“2種のナッツ”を堪能できる一品を、ぜひお召し上がりください。
* ペースト状にしたヘーゼルナッツにチョコレートをあわせたもの。
■商品特長
・薄焼きコーンフレークとローストしたクラッシュアーモンドを、ヘーゼルナッツペーストを使用したジャンドゥーヤ仕立てのチョコレートで円盤状にギュッと固めました
・薄焼きコーンフレークのザクザクとした食感
・“2種のナッツ”の芳醇な風味
・つまみやすくて分け合いやすい8ピース
■商品概要
・商品名：「クリスプチョコ プレミアム ナッツの虜」
・内容量：8個
・希望小売価格：ノンプリントプライス
・発売日：コンビニエンスストア (一部を除く) / 2026年2月2日(月)、スーパーマーケットなどの量販店 / 2026年2月16日(月)
・発売地区：全国