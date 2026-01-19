名古屋鉄道×中日ドラゴンズコラボラッピング電車「DOALA　TRAIN」を運行します

名古屋鉄道株式会社

名古屋鉄道は、オフィシャル・パートナーであるプロ野球球団・中日ドラゴンズとコラボしたラッピング電車「DOALA TRAIN（ドアラトレイン）」を運行します。この電車は、地域の皆さまと一緒に、新たなシーズン開幕に向けて始動する中日ドラゴンズを応援する目的で運行します。

また「DOALA TRAIN」の運行を記念し、1月29日に中部国際空港駅にて出発式を実施します。当日は、名鉄の制服を着用した「名鉄駅員ドアラ」による出発合図を行うほか、コラボグッズ購入者を対象とした記念撮影会も実施します。

詳細は下記のとおりです。

１．ラッピング電車「DOALA TRAIN」の運行

ラッピングトレインイメージ

（１） 期間

1月26日（月）～

※運行終了時期は未定

（２） 内容

通常のミュースカイの配色を反転させた「ブルーミュースカイ」に、名鉄の制服を着用した「名鉄駅員ドアラ」や、メガホンを手に全力で応援するドアラの姿を配置した特別なデザインです。

（３） 対象車両

2000系 2003編成（4両）

※車両点検などにより、運行しない日が発生する可能性がございます

※運行期間などは、予告なく変更となる可能性がございます

※運行情報は1月30日 (金)～5月6日(水・休)まで当社ホームページでお知らせします

ヘッドマークイメージ

２．「DOALA TRAIN」出発式の開催

（１） 実施日時

1月29日（木） 11時20分頃から

（２） 場所

中部国際空港駅 3番線（対象列車：中部国際空港駅11時33分発）

（３） 内容

中日ドラゴンズ球団公式マスコット・ドアラをお招きし、ラッピング電車の出発式を開催します。

※イベントは予告なく変更・中止になる場合がございます

※対象列車は回送のため、ご乗車はできません

３．オリジナルグッズの販売

（１） 内容

出発式が開催される1月29日に、中部国際空港駅内にて特設ブースを設け、数量限定の中日ドラゴンズ90周年を記念した特別バージョンのコラボ硬券入場券のほか、オリジナルグッズを販売します。

（２） 販売場所

中部国際空港駅 改札内（3番線りんくう常滑駅方面） 特設ブース

※改札内のため、乗車券や入場券が必要です

（３） 販売日時

1月29日（木） 10時～12時

（４） 販売品

１.【中日ドラゴンズ90周年記念】中日ドラゴンズコラボ硬券入場券「中部国際空港駅」

（販売価格：税込180円）

２.中日ドラゴンズコラボ硬券入場券「中部国際空港駅」

（販売価格：税込180円）

３.コラボ硬券入場券台紙

（販売価格：税込500円）

４.コラボ硬券入場券キーホルダー

（販売価格：税込1,200円）

※１.は無くなり次第終了（在庫がある場合は13時から中部国際空港駅 出札窓口にて販売）

※グッズ画像はイメージ

１.表１.裏２.表２.裏３.表３.中面４.表４.裏

４．オリジナルグッズ購入者限定 ドアラとの記念撮影会の実施

（１） 内容

中部国際空港駅内の特設ブースにてコラボグッズ4商品（合計2,060円）を全てご購入いただいた方の中から抽選で、50組（1組最大2名）に、ドアラとの記念撮影会にご招待します。なお、集合時間・場所等の詳細は当選された方のみにお知らせいたします。

（２） 注意事項

・4商品のセットをご購入いただいた方に、その場で抽選券を引いていただきます。

・1セット購入につき、抽選に1回参加できます。

※1回の購入につき最大2セットまで購入可能

・１月29日（木）10時～12時に、特設ブースにてセット購入いただいた方が対象です。

・記念撮影会は、13時から中部国際空港駅内にて実施を予定しています。