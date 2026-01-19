高級車レンタカー「SAMURAI RENT-A-CAR」バレンタイン&ホワイトデー特別キャンペーン

株式会社SAMURAI

超高級車に特化したレンタカーサービスを展開する株式会社SAMURAI（本社：神奈川県横浜市都筑区）は、2026年2月1日（日）より「バレンタイン&ホワイトデー特別キャンペーン」を実施いたします。大切な人との特別な時間を演出するため、ロールスロイス、ランボルギーニ、マクラーレン、アストンマーティンの人気4車種を期間限定で一律7万円の特別価格でご提供いたします。

【キャンペーン概要】

バレンタインデーとホワイトデーの特別な期間に、通常7万円～13万円超の超高級車4台を、一律7万円の特別価格でご体験いただけます。最大6万5千円もお得になるこの機会に、サプライズドライブ、記念撮影、ロマンティックなディナーへの送迎など、忘れられない思い出をお約束します。

キャンペーン対象車種

【キャンペーン内容】

■ 対象4車種 6時間プラン 一律\70,000

通常7万円～13万円超の対象4車種を、期間中は一律7万円でご利用いただけます。

対象期間： 2026年2月1日（日）～2026年3月31日（火）

予約期間： 2026年1月29日（木）～2026年3月28日（土）

キャンペーン対象車種＆料金：

- Rolls-Royce Ghost（ロールスロイス ゴースト）通常\135,000 → \70,000（\65,000お得）- Lamborghini Huracan Spider（ランボルギーニ ウラカン スパイダー）通常\125,000 → \70,000（\55,000お得）- McLaren 570S Spider（マクラーレン 570S スパイダー）通常\110,000 → \70,000（\40,000お得）- Aston Martin DB9（アストンマーティン DB9）【熊本】通常\75,000 → \70,000（\5,000お得）

※上記4車種のみキャンペーン対象となります

■ 記念撮影サービス（無料）

出発時またはご指定の場所で、スタッフによる記念撮影を実施いたします。特別な思い出をカタチに残すお手伝いをいたします。

■ おすすめデートコース提案

東京・横浜・熊本それぞれのエリアで、ロマンティックなドライブコースをご提案いたします。

■ SNS投稿キャンペーン併用可能

InstagramまたはTikTokで以下の条件を満たす投稿をしていただくと、配車料金（\8,000）&ナイトリターン（\8,000）が無料に。

投稿条件：

Instagram：@samurai_rentacar をフォロー、投稿に@samurai_rentacar をタグ付け、ハッシュタグ「#サムライレンタカー」「#バレンタインドライブ」または「#ホワイトデードライブ」を記載、車両との写真を1枚以上投稿

TikTok：@samurai.supercar をフォロー、動画内で「サムライレンタカー」を言及、ハッシュタグ「#サムライレンタカー」「#バレンタインドライブ」または「#ホワイトデードライブ」を記載、10秒以上の動画投稿

【対象車種の魅力】

Rolls-Royce Ghost（東京・横浜拠点）

最高峰のラグジュアリーセダン。特別な日にふさわしい圧倒的な存在感と、極上の乗り心地で、忘れられない思い出を演出します。

Lamborghini Huracan Spider（東京・横浜拠点）

イタリアンスーパーカーの代名詞。オープントップで感じる風と、V10エンジンのサウンドが特別なドライブ体験を約束します。

McLaren 570S Spider（東京・横浜拠点）

英国のスーパーカーブランド。革新的なデザインと圧倒的なパフォーマンスで、非日常の世界へ誘います。

Aston Martin DB9（熊本拠点）

英国紳士のエレガンス。洗練されたデザインと優雅な走りで、大人のロマンティックドライブを演出します。

【おすすめご利用シーン】

- サプライズデート横浜みなとみらい、お台場、レインボーブリッジなど、夜景スポットでの特別なデートに。- 記念日デート付き合った記念日、誕生日など、特別な日のデートを超高級車で。箱根、湘南、鎌倉など、ロマンティックなドライブコースに最適。- バレンタイン・ホワイトデーのサプライズ大切な人へのサプライズギフトとして。ラグジュアリーな時間をプレゼント。- SNS映え撮影カップルでの思い出撮影に。東京タワー、横浜赤レンガ倉庫、富士山など、映えるスポットでの撮影にぴったり。- 高級レストランへの送迎ミシュラン星付きレストランや高級ホテルでのディナーへの送迎に。特別な夜を演出。

【東京・横浜拠点 おすすめデートコース】

- ロマンティック夜景コース（6時間プラン）

神谷町出発 → お台場 → レインボーブリッジ → 横浜みなとみらい → 山下公園 → 赤レンガ倉庫 → 神谷町帰着

- 湘南・箱根コース（6時間プラン）

神谷町出発 → 鎌倉高校前 → 江ノ島 → 箱根ターンパイク → 芦ノ湖 → 神谷町帰着

- 都内名所巡りコース（6時間プラン）

神谷町出発 → 東京タワー → 表参道 → 代官山 → 六本木ヒルズ → 神谷町帰着

【熊本拠点 おすすめデートコース】

- 阿蘇パノラマコース（6時間プラン）

熊本空港出発 → 大観峰 → 阿蘇神社 → 草千里ヶ浜 → 黒川温泉 → 熊本空港帰着

- 天草サンセットコース（6時間プラン）

熊本空港出発 → 熊本城 → 天草五橋 → サンセット鑑賞 → 熊本空港帰着

【その他の車種について】

キャンペーン対象外の車種も通常料金にてご利用いただけます。

【ご予約方法】

公式予約サイト： https://reserve.rentacar-samurai.jp/samurai

ご予約時の注意：

・ご希望の日時を設定（6時間以内）

・キャンペーン対象車種（Rolls-Royce Ghost、Lamborghini Huracan Spider、McLaren 570S Spider、Aston Martin DB9）を選択

・オプション選択で当該車種の「バレンタイン&ホワイトデー6時間プラン」を選択

・記念撮影サービスをご希望の場合は、予約時の備考欄に「記念撮影希望」とご記入ください

・ご予約内容確認へ

【記念撮影サービスのご利用方法】

記念撮影サービスをご希望の場合は、ご予約後に担当者よりご連絡差し上げます。撮影の場所やタイミングなどをお伺いいたします。

【利用条件】

- 年齢：満26歳以上- 免許：普通自動車免許取得から3年以上経過- 予約：72時間前までのオンライン予約・決済必須- 本人確認：運転免許証の提示必要- 国際免許対応：ジュネーブ条約加盟国の国際免許証対応

【東京・横浜拠点】

所在地： 東京都港区神谷町（詳細住所は予約確定時にご案内）

営業時間： 9:00～19:00

対応エリア： 東京都、神奈川県

配車対応： 東京駅、品川駅、新横浜駅、主要ホテル等

キャンペーン対象車種： Rolls-Royce Ghost、Lamborghini Huracan Spider、McLaren 570S Spider

【熊本拠点】

所在地： 熊本県熊本市東区（熊本空港近郊・詳細住所は予約確定時にご案内）

営業時間： 9:00～19:00

対応エリア： 熊本県熊本市

配車対応： 熊本空港、熊本駅、熊本市内主要ホテル等

キャンペーン対象車種： Aston Martin DB9

【会社概要】

商号： 株式会社SAMURAI

所在地： 〒224-0044 神奈川県横浜市都筑区川向町853-1

事業内容： 高級輸入車レンタカー事業、輸入車販売・整備事業

許可番号： 自家用自動車有償貸渡業

公式サイト： https://samurai-auto.co.jp/

レンタカーHP： https://samurai-rentacar.studio.site/

予約サイト： https://reserve.rentacar-samurai.jp/samurai

【お問い合わせ】

株式会社SAMURAI レンタカー広報担当

電話： 050-1724-5114

FAX： 045-577-0693

EMAIL： samurai.supercar@gmail.com

受付時間： 平日10:00～18:00

※取材・撮影のご依頼、車両の詳細画像・動画素材のご提供も承っております。

【SNS】

◆公式LINE：https://line.me/R/ti/p/@185zxzpb

◆X @samuraisupercar：https://x.com/samuraisupercar

◆Instagram @samurai_rentacar：https://www.instagram.com/samurai_rentacar/

◆Facebook：https://www.facebook.com/61579639588433

◆Tiktok @samurai.supercar：https://www.tiktok.com/@samurai.supercar

◆YouTube：https://www.youtube.com/@SAMURAI_RENT-A-CAR/

【注意事項】

- キャンペーン期間は予告なく変更・終了する場合があります。- バレンタイン&ホワイトデー特別プランの適用には、予約時にオプション選択が必要です。- キャンペーン対象車種は、Rolls-Royce Ghost、Lamborghini Huracan Spider、McLaren 570S Spider、Aston Martin DB9の4車種のみとなります。- 走行距離制限は1日あたり150km（超過分は別途料金）。- 記念撮影サービスは事前予約制です。当日のご依頼はお受けできない場合がございます。- 配車（\8,000）、ナイトリターン（\8,000）等のオプション料金は、SNSキャンペーン適用外の場合は、別途発生いたします。- 貸渡約款及びガイドラインに基づき、お貸出しをお断りすることがございます。- SNS投稿キャンペーンとの併用可能です。- 台数に限りがございますので、特に2月14日・3月14日前後はお早めのご予約をおすすめいたします。