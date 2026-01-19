業務デジタル化を加速！「Microsoft Power Platform向け技術支援サービス」提供開始のお知らせ

BIPROGY株式会社

BIPROGYは、Microsoft Power Platformを活用する企業・組織向けに、「技術支援サービス」の提供を開始しました。本サービスは、Power Platformの利用現場で発生する技術的な疑問や課題を、専門エンジニアがQ&Aや情報提供、スキルアップ支援を通じて迅速に解決することに特化しています。以前リリースした「業務デジタル化支援サービス」と合わせて、Power Platformの導入から活用まで一貫して伴走し、企業が安心して業務改革を進められるように支援します。

このようなお悩みの方のためにも！

・技術的な疑問や操作に困っている

・社内で質問する先がない

・Power Platform活用スキルを底上げしたい

「Microsoft Power Platform向け技術支援サービス」について

Power Platformに関する技術的な課題を解消し、専門家から具体的なアドバイスやスキルアップ支援を通じて迅速に解決します。現場の「困った！」に寄り添い、導入前の不安や技術ハードルの解消をし安心してご利用いただけるサポート体制で支援します。

このサービスを活用することで、現場の業務改善を加速し、DX推進をスムーズに実現できます。導入前の不安や技術的ハードルを取り除き、安心してPower Platformを活用し、業務効率化や新しい価値創出につなげるサービスをご提供します。

サービスメニュー

１. QAサービス

導入や運用での技術的課題・疑問を専門家に相談できるQ&A形式で支援します。状況に応じて、メールまたはリモートミーティングを活用し、柔軟かつ分かりやすい回答をお届けします。

２. 情報提供サービス

最新技術情報や運用ノウハウ、事例紹介など、目的に応じた柔軟なコンテンツをセミナー・デモ・ハンズオン形式で提供します。疑問点はその場で解消、後日回答も対応します。

３. スキルアップ支援

個人やチームが「学び合い」「成果を共有」することで成長を後押しします。一方的な情報提供ではなく、計画的な学習とアウトプットの発表・共有、意見交換や開発体験を通じてDXを促進します。

企業のIT環境を支えるサービス

BIPROGYは、Microsoft 365の導入・構築・展開・利活用まで、企業の業務環境を支援するエンタープライズサービスを提供してきました。これまで培った知識と経験、そして自社グループで実践してきた働き方改革のノウハウを生かし、エンジニアが伴走しながら、多機能なMicrosoft 365環境の効率的な運用と活用を支援します。

今後も、企業ごとの環境や体制に合わせた柔軟な対応を行い、「Microsoft Power Platform向け技術支援サービス」を通じて、現場で発生する技術的な課題や疑問を迅速に解決し、安心してPower Platformを活用できる環境づくりを支援していきます。

本件に関するお問い合わせ :https://contact.biprogy.com/hc/ja/requests/new?ticket_form_id=7381923672335&tf_7848569914639=Microsoft%20365%E5%90%91%E3%81%91%E3%82%A8%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%82%BA%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B9

■関連リンク：

Microsoft 365向けエンタープライズサービス

https://www.biprogy.com/solution/service/o365es.html

