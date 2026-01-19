【叡啓大学】1月15日（木）ひろしまバリューシフトプログラム中間報告会を開催しました

広島県公立大学法人

叡啓大学（学長：有信睦弘、広島市中区）は、2026年1月15日（木）、叡啓大学15階の叡啓トップにて、「ひろしまバリューシフトプログラム」の中間報告会を開催しました。



本報告会は、都市圏から参画した客員研究員が県内企業の現場に入り、約4か月間取り組んできた内容や、企業内で生まれ始めている変化を共有することを目的に実施しました。当日は、地域企業の経営者、行政関係者、メディア関係者などにご参加をいただきました。

ひろしまバリューシフトプログラムとは？

都市圏の中核人材を「叡啓大学客員研究員」として受け入れ、経営課題を抱える県内企業とマッチングし、人材がマッチング先企業にて経営課題解決を行う県内初の取組です。

（詳しくはこちら(https://eikei.ac.jp/partnership-research/activities/other/)）

はじめに、叡啓大学産学官連携・研究推進センター長 早田吉伸(https://eikei.ac.jp/academics/researcher/details_00304/) 教授からご挨拶並びにプログラムの概要について説明がありました。

続いて、福山市産業部の渡邉様・広島県商工労働局人的資本経営促進課の上杉様にご登壇いただき、「自治体現場から見た地方企業と人材のリアル」をテーマにトークセッションを実施しました。地方企業が抱える経営課題や、人材育成・リスキリングを進めるうえでの難しさ、制度や支援だけでは踏み込みにくい現場の課題について、率直な意見が交わされました。

＜広島トヨペット株式会社 代表取締役社長 古谷様・客員研究員 大野様＞＜常石商事株式会社代表取締役副社長 津幡様・客員研究員 阿部様＞

後半では、バリューシフトプログラムに参画している5社の企業経営者と客員研究員による中間報告が行われました。各社から、設定した経営テーマの背景やこれまでの取組内容、研究員が現場に入ることで見えてきた課題や変化について共有され、定金基(https://eikei.ac.jp/academics/researcher/details_01087/)教授のファシリテーションのもと、ディスカッション形式で議論が深められました。参加者からは、企業内部における研究員の役割や、半年間という期間設定の実感などについて質問が寄せられました。

＜広川グループ代表 廣川様・客員研究員 渥美様＞＜森信建設株式会社 代表取締役 森信様・客員研究員 日置様＞

本報告会を通じて、客員研究員が経営課題に向き合うプロセスや試行錯誤の過程そのものを共有する場となりました。

なお、本プログラムの最終報告会は、2026年3月26日（木）に開催予定です。

叡啓大学では、今後も本プログラムを通じて、企業・人材をつなぐ実践の場づくりに取り組んでいきます。本プログラムにご関心をお持ちの企業・団体の皆様は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

＜東洋電装株式会社 代表取締役 桑原様・客員研究員 和泉谷様＞

＜お問い合わせ先＞

叡啓大学 教育企画課 社会連携係 福場・堀内

TEL：082-225-6312

