【叡啓大学】参加者募集！2/12(木)18:00~長期ビジョン経営勉強会～地域と共に発展する企業経営のあり方を探る～

叡啓大学（学長：有信睦弘、広島市中区）にて、2/12(木)18:00~長期ビジョン経営勉強会～地域と共に発展する企業経営のあり方を探る～を開催します。

社会が大きく変化する中で、ソーシャルイノベーション、ソーシャルビジネスの可能性が指摘されるようになってきました。ハーバード大学経営大学院教授のマイケル・ポーターは（Creating Shared Value：共有価値の創造）として、社会的価値と経済的価値の両立こそが、これからのビジネスの基本戦略であることを提唱しました。また、パーパス経営の重要性が指摘され、株主だけでなく、従業員・顧客・取引先・地域社会・環境といったマルチステークホルダーへの配慮が求められ始めています。

こうした中、「B Corp」という国際認証が、俄かに注目を集め始めています。本イベントでは、国内外のトレンドや事例の紹介と、自社の価値を整理・共有するワークショップを通じて、地域企業がすでに持つ価値をあらためて捉え直し、売上や利益の最大化にとどまらず、自然環境や地域社会との調和を通じて、企業価値の持続的向上を目指す経営のあり方を探ります。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/51586/table/529_1_34800e35d31909f4632b4c870f6f9f2d.jpg?v=202601190251 ]

