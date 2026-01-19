新幹線のお医者さんに”感謝”の気持ちを込めて　ありがとうドクターイエローシリーズ新商品　2026年1月27日(火)に発売

西日本旅客鉄道株式会社

ジェイアール西日本商事株式会社(代表取締役社長:平島道孝/所在地:兵庫県尼崎市)は、ありがとう


ドクターイエローシリーズの新商品を2026年1月27日(火)に発売いたします。


「新幹線のお医者さん」として東海道・山陽新幹線の安全運行を支えてきたドクターイエロー。


JR西日本が保有するT5編成は2027年以降に引退することが発表されています。


その長年の活躍を称えるとともに、感謝の気持ちを込め、新たに5アイテムが登場いたします。




◆いつでもドクターイエローを身近に感じる。日常で活躍する5アイテムが登場！

ドクターイエローの可愛らしいデザインが特徴の新商品は、毎日の生活を特別に彩るアイテムです。


今回のラインナップは、クリアファイルやメモパッド、クリアシールなど全５アイテムが新登場！


学校やオフィス、ご家庭など、さまざまな場所で使いやすく、大活躍のラインナップで手に取るたび、 ドクターイエローの存在を身近に感じながら楽しむことができます。


ぜひ、「ありがとう」の気持ちを込めながら、引退までの活躍を見届けてください。


＜商品概要＞




１.クリアファイル2枚セット(A4&A5)


販売価格：660円(税込)


サイズ：縦 約31cm×横 約22cm



A4とA5サイズのクリアファイルセットです。


用途に合わせて使い分けできて便利。






２.蛍光付箋


販売価格：660円(税込)


サイズ：縦 約7.5cm×横 約7.5cm



イエローとブルーの2色入の鮮やかな蛍光付箋。


資料やスケジュールの目印としても役立ちます。






３.スクエアメモパッド


販売価格：440円(税込)


サイズ：縦 約10cm×横 約10cm



ちょっとしたメモや伝言に最適。


異なる4つのデザインで使うたびに楽しめます。








４.プチポーチ


販売価格：660円(税込)


　 サイズ：縦 約8.5cm×横 約11cm



持ち運びに便利な、コンパクトサイズです。


日常使いにも旅先にも活躍します。






５.クリアシール


販売価格：330円(税込)


　 サイズ：縦 約19cm×横 約9cm



ノートや手帳等好きな場所に貼って楽しめます。
クリア素材でどんな場所にも自然に馴染みます。





＜販売概要＞

１．発売日


2026年1月27日(火)



２．販売箇所


●JR西日本の駅ナカ店舗


●ジェイアール西日本商事通販サイト「トレインボックス」


（https://www.trainbox.jp）


●「トレインボックス」　WESTERモール店　


(https://wester-mall.westjr.co.jp)


●JR西日本公式産直オンラインショップ「DISCOVER ＷEST mall」


（https://dwmall.westjr.co.jp/shop/default.aspx）



３．おしらせ


・販売場所により、取扱商品や発売日が異なる場合がございます。


・商品仕様、価格や販売箇所は変更する場合がございます。


　また、急遽販売を終了する場合がございます。


・それぞれの画像はイメージ図です。実際と異なる場合がございます。


・一部実際の車両・標記と異なる場合がございます。


・以下の公式通販サイト、SNSでも当商品をご紹介予定です。


　トレインボックス：https://www.trainbox.jp/


　Facebook　　　 ：https://www.facebook.com/jrwtrading/


　X（旧Twitter）　：https://x.com/TRAIN_BOX


　Instagram ：https://www.instagram.com/trainbox_jrwt/



※詳細はプレス資料をご参照ください。


https://www.westjr.co.jp/press/article/2026/01/page_29912.html



■ドクターイエロー（正式名称：新幹線電気・軌道総合試験車）とは・・


「新幹線のお医者さん」として東海道・山陽新幹線の線路や電気設備などを走行しながら検測する


黄色い専用車両です。運行スケジュールが非公開で10日に1回程度しか走らない希少性から、


その姿を見かけた人は幸運とされています。