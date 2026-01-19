新幹線のお医者さんに”感謝”の気持ちを込めて ありがとうドクターイエローシリーズ新商品 2026年1月27日(火)に発売
ジェイアール西日本商事株式会社(代表取締役社長:平島道孝/所在地:兵庫県尼崎市)は、ありがとう
ドクターイエローシリーズの新商品を2026年1月27日(火)に発売いたします。
「新幹線のお医者さん」として東海道・山陽新幹線の安全運行を支えてきたドクターイエロー。
JR西日本が保有するT5編成は2027年以降に引退することが発表されています。
その長年の活躍を称えるとともに、感謝の気持ちを込め、新たに5アイテムが登場いたします。
◆いつでもドクターイエローを身近に感じる。日常で活躍する5アイテムが登場！
ドクターイエローの可愛らしいデザインが特徴の新商品は、毎日の生活を特別に彩るアイテムです。
今回のラインナップは、クリアファイルやメモパッド、クリアシールなど全５アイテムが新登場！
学校やオフィス、ご家庭など、さまざまな場所で使いやすく、大活躍のラインナップで手に取るたび、 ドクターイエローの存在を身近に感じながら楽しむことができます。
ぜひ、「ありがとう」の気持ちを込めながら、引退までの活躍を見届けてください。
＜商品概要＞
１.クリアファイル2枚セット(A4&A5)
販売価格：660円(税込)
サイズ：縦 約31cm×横 約22cm
A4とA5サイズのクリアファイルセットです。
用途に合わせて使い分けできて便利。
２.蛍光付箋
販売価格：660円(税込)
サイズ：縦 約7.5cm×横 約7.5cm
イエローとブルーの2色入の鮮やかな蛍光付箋。
資料やスケジュールの目印としても役立ちます。
３.スクエアメモパッド
販売価格：440円(税込)
サイズ：縦 約10cm×横 約10cm
ちょっとしたメモや伝言に最適。
異なる4つのデザインで使うたびに楽しめます。
４.プチポーチ
販売価格：660円(税込)
サイズ：縦 約8.5cm×横 約11cm
持ち運びに便利な、コンパクトサイズです。
日常使いにも旅先にも活躍します。
５.クリアシール
販売価格：330円(税込)
サイズ：縦 約19cm×横 約9cm
ノートや手帳等好きな場所に貼って楽しめます。
クリア素材でどんな場所にも自然に馴染みます。
＜販売概要＞
１．発売日
2026年1月27日(火)
２．販売箇所
●JR西日本の駅ナカ店舗
●ジェイアール西日本商事通販サイト「トレインボックス」
（https://www.trainbox.jp）
●「トレインボックス」 WESTERモール店
(https://wester-mall.westjr.co.jp)
●JR西日本公式産直オンラインショップ「DISCOVER ＷEST mall」
（https://dwmall.westjr.co.jp/shop/default.aspx）
３．おしらせ
・販売場所により、取扱商品や発売日が異なる場合がございます。
・商品仕様、価格や販売箇所は変更する場合がございます。
また、急遽販売を終了する場合がございます。
・それぞれの画像はイメージ図です。実際と異なる場合がございます。
・一部実際の車両・標記と異なる場合がございます。
・以下の公式通販サイト、SNSでも当商品をご紹介予定です。
トレインボックス：https://www.trainbox.jp/
Facebook ：https://www.facebook.com/jrwtrading/
X（旧Twitter） ：https://x.com/TRAIN_BOX
Instagram ：https://www.instagram.com/trainbox_jrwt/
※詳細はプレス資料をご参照ください。
https://www.westjr.co.jp/press/article/2026/01/page_29912.html
■ドクターイエロー（正式名称：新幹線電気・軌道総合試験車）とは・・
「新幹線のお医者さん」として東海道・山陽新幹線の線路や電気設備などを走行しながら検測する
黄色い専用車両です。運行スケジュールが非公開で10日に1回程度しか走らない希少性から、
その姿を見かけた人は幸運とされています。