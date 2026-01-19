静岡と首都圏をつなぐ、静岡市主催スタートアップ交流イベントを渋谷で開催。SVSAが運営、共創・事業連携の創出を目指す

一般社団法人静岡ベンチャースタートアップ協会

静岡県内のスタートアップ支援および地域経済活性化に取り組む一般社団法人静岡ベンチャースタートアップ協会（所在地：静岡県浜松市、代表理事：篠原 豊、以下SVSA）は、静岡市が主催する、スタートアップ・事業会社・起業家をつなぐ交流イベントを、2026年1月29日（木）、東京都渋谷区のWeWork渋谷スクランブルスクエアにて運営いたします。

昨年8月に、SHIBUYA STARTUP OASISにて開催し大きな反響を呼んだ「静岡企業リバースピッチ」の第2弾として、今回は会場をWeWork渋谷スクランブルスクエアに移し、内容をさらに拡充して開催します。

本イベントの特徴は、単なる名刺交換や情報収集にとどまらず、静岡県内の有力企業が登壇し、現在直面している経営課題やスタートアップと共に取り組みたいテーマ、さらには提供可能なリソース（実証実験フィールド、顧客基盤、技術検証環境等）を提示するリバースピッチ形式を採用しています。スタートアップ側にとっては、協業前提での具体的な議論につながりやすい実践的な出会いの場となります。

加えて、静岡市からは、スタートアップの進出・拠点設立を後押しする各種支援制度について紹介します。なかでも、最大400万円（賃料等の2/3補助）を支給する「スタートアップ立地促進補助金」をはじめとした制度は、首都圏スタートアップにとってランウェイを伸ばしながら地方拠点を構える現実的な選択肢となり、誰と組むか（事業パートナー）とどこで展開するか（コストメリットのある拠点）を同時に検討できる点は、本イベントならではの強みです。

協業機会の創出と、事業基盤強化の両面から、スタートアップの次なる成長を後押しします。

【イベント概要】

イベント名：しずスタ Open Innovation Meetup in Shibuya vol.2

日時：2026年1月29日（木）18:30～20:00（受付開始 18:15）

会場：WeWork渋谷スクランブルスクエア（東京都渋谷区渋谷2丁目24-12）

主催：静岡市

運営：静岡ベンチャースタートアップ協会（SVSA）

対象：

・スタートアップ・起業家

・新規事業・オープンイノベーションに関心のある企業

・地方連携・地域課題解決に関心のある方

参加方法：事前申込制

申込はこちらから▶︎ https://shizuoka-meetup-shibuya.peatix.com/

【タイムテーブル】

18:15 受付開始

18:30 オープニング・主催者挨拶

18:33 静岡市より：スタートアップ誘致施策・補助金のご紹介

18:45 静岡有力企業によるリバースピッチ（3～4社登壇予定）

19:10 スタートアップ・ライトニングピッチ

19:30 交流会（ネットワーキング）

20:00 終了

【登壇企業（予定）】

・鈴与システムテクノロジー株式会社 林田 敏之 代表取締役

・株式会社リバティー 吉田 武 取締役

・InfiniCloud株式会社 瀧 康史 代表取締役CEO

・株式会社TOKAIケーブルネットワーク 次世代成長戦略本部 イノベーション企画部 山内 崇資 部長

その他、静岡市内の製造業・地域インフラ企業など

※決定次第、本ページにて随時更新いたします。

＜静岡ベンチャースタートアップ協会とは＞

静岡ベンチャースタートアップ協会は、静岡県内のスタートアップ企業やベンチャー企業の支援を通じて、地域経済の活性化を目指す団体です。支援プログラムの実施や資金調達支援、事業開発のサポート、ネットワーキングイベントの開催などを行い、地域内外の投資家や支援機関との連携を図っています。さらに、地元の大学や研究機関とも協力し、人材育成や技術開発支援にも注力しています。また、静岡県全域での連携強化を目的に、新たにスタートアップ事業者や行政、支援者らが参加できるSlack上のオンラインコミュニティ『Shizuoka Startups Community』を立ち上げました。コミュニティを通じて、県内のスタートアップや関係機関がリアルタイムで情報を共有し、協力関係を築きやすくすることを目指しています。そのほかにも各地域での取り組みや課題、成功事例などの情報を共有することで、県全体での相互支援が可能になり、地域経済の発展に貢献することが期待されます。より緊密なネットワークを形成し、引き続き静岡全体での連携とスタートアップエコシステムの活性化を促進していきます。

Shizuoka Startups Community (http://shizuoka-startups.slack.com)

■法人概要

名 称：一般社団法人 静岡ベンチャースタートアップ協会(R)（略称：SVSA）

U R L：https://startup.shizuoka.jp/

代表理事：篠原 豊

所 在 地 ：静岡県浜松市中央区高林一丁目8番43号

静岡支店：静岡県静岡市葵区鷹匠二丁目8番10-35

設 立：2024年4月3日

■お問い合わせ先

一般社団法人静岡ベンチャースタートアップ協会

〔E-mail〕お問い合わせ窓口：info@startup.shizuoka.jp