岐阜大学×地元企業の産学連携から生まれた学生主導プロジェクト2月15日「カフェde就活」開催決定｜技研サービスが拠点・教育の両面で支援

本取り組みは、技研サービスが岐阜大学の単位認定授業を担っていることをきっかけに発足しました。

授業を通じて学生と企業が関わる中で、「学びを実践につなげたい」「地域課題を本気で解決したい」という学生の声を受け、授業外でも継続的に取り組むプロジェクトへと発展しています。



INNOVATOR'S VILLAGEを拠点とした次世代リーダー育成

本プロジェクトの活動拠点には、技研サービスが運営に関わるコワーキング施設「INNOVATOR'S VILLAGE」を活用。

INNOVATOR'S VILLAGEは、岐阜大学の「次世代リーダー協働育成スペース」として正式に登録されており、学生が大学の枠を超えて実社会と関わりながら学ぶ場として位置づけられています。

技研サービスは、このイINNOVATOR'S VILLAGE内のサテライトオフィスを無償で提供し、学生たちが打ち合わせや企画立案、イベント準備などを行う実践拠点として活用しています。

〇技研サービスの支援体制

地域に根ざす企業として、若者の挑戦を実践的に支援することで、岐阜から新たな産学連携モデルを発信していきます。

〇プロジェクトの概要

岐阜大学の学生チーム「RAYYKNS」は、“自分たちが好きになれる地元をつくる”を理念に掲げ、地元中小企業の魅力発信と就職支援を軸とした事業を企画。主な取り組みはイベントです。

■ 交流イベント「カフェde就活」開催概要

開催日：2026年2月15日（日）13:00-16:30

開催場所：INNOVATOR'S VILLAGE

対象：岐阜大学を中心とした大学生（全学年・学部不問）

参加企業数：約6社（予定）

定員：学生 約30名

内容：

・企業1分PR

・少人数制の交流トーク

・ドリンク・軽食を交えたカジュアルな対話

従来の合同説明会とは異なり、「気軽に参加でき、質問しやすい雰囲気」を重視した就職イベントです。

技研サービス 担当者コメント

単位認定授業を通じて学生と関わる中で、彼らの課題意識や行動力に大きな可能性を感じました。

INNOVATOR'S VILLAGEを拠点に、学生が実社会とつながりながら成長し、岐阜の未来を担う存在になってほしいと考えています。

岐阜大学 RAYYKNS代表コメント

自分たちの手で、地元をもっと好きになれる仕組みを作りたい。技研サービスさんの協力のおかげで、アイデアを形にする環境が整いました。岐阜で働く魅力を、学生の視点で発信していきたいです。

【会社概要】

会社名：株式会社技研サービス

所在地：岐阜県岐阜市薮田南３丁目7番20号

代表者：代表取締役 棚橋泰之

事業内容：建物管理・地域活性化事業・人材育成支援など

公式サイト：https://www.kk-giken.jp/

【問い合わせ先】

株式会社技研サービス

担当：齋藤夏来

TEL：058-213-5116

E-mail：natsuki-saito@kk-giken.jp