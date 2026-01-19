一般社団法人地域創生応援団、公益社団法人日本PTA全国協議会加盟の全国小中学校へPTA活動の資金支援プロジェクト開始

株式会社リロクラブ

一般社団法人地域創生応援団（東京都港区）は、公益社団法人日本PTA全国協議会（東京都港区）に加盟している全国小中学校に対し、PTA活動の資金支援することを発表しました。

申請を行うシステムには、協賛企業である株式会社ワンリーリステッド（本社：東京都新宿区）が開発・運営を行っている会員制優待サービス『COCOPiTA（ココピタ）』が採用されました。 『COCOPiTA（ココピタ）』を通じて、株式会社リロクラブ（本社：東京都新宿区）が提供する「クラブオフ（Club Off Alliance）」や、MRT株式会社（本社：東京都渋谷区）が提供する「オンライン診療・オンライン健康相談サービス」といった子育てを応援する各種サービスを利用することができます。

今回のプロジェクトへのコメント

・日本PTA全国協議会 副会長 宿南洋一

会員様向けに支援を行っていただけるとの事、ありがたく思っております。今後も皆さまと協力し合いながら、より良いサービスになることを期待しております。

・地域創生応援団 理事長 尾上浩一

日本PTA全国協議会と協定を締結し、PTA協議会や連合PTAと連携を強化するための各収益事業やＰＴＡ活動の充実および学校支援を行うべく設立いたしました。

今回日本PTAへの支援の在り方を色々探って検討し、「クラブオフ（Club Off Alliance）」だけでなく、オンライン診療・健康相談などが利用できるなどの優位性をもつ、COCOPiTA（ココピタ）を活用しての小中学校への支援という形となりました。

日本PTA全国協議会は、公益社団法人として壁があるところがあるので、地域創生応援団を介して回していきたいと思っています。

・株式会社ワンリーリステッド 代表取締役 橋本一誓

今回はこの大変なご縁に大変感謝しております。このご縁をいただいたからには、全力で盛り上げて皆さんと一緒に頑張っていきたいと考えております。

・株式会社リロクラブ アライアンス推進第1ユニット ユニットマネージャー 徳丸史朗

当社の「クラブオフ（Club Off Alliance）」は、ご家族の皆さまで様々な優待を利用できるサービスで、特にファミリー層の方に大きなメリットを感じていただけます。今回のプロジェクトは、多くの方にクラブオフを知り実際にご利用いただく良い機会になるかと思います。ご家族の皆さまで我々のお得なサービスを実感していただき、この新たな循環モデルによる地域や子どもたちへの支援が、より一層広がっていくよう、私たちも取り組んでまいります。



・MRT株式会社 会長 冨田兵衛

COCOPiTA（ココピタ）のサービスへ入れていただいて、嬉しく思います。当社はオンライン診療を長く運営しており、先駆けのサービスという自負がありますが、もっと国全体で盛り上がってもいいかと思っております。特に、親御様の世代には、病院に行く暇がないというお声もあります。当社サービスは小児科のドクターの在籍が多いため、色々とお役に立てることが多くあると思っております。

申請請方法

下記URLから説明会の予約をお願いいたします。

説明会にて具体的な申請方法などをご説明させていただきます。

https://form.run/@pta-katsudousienn-setsumeikai

＜PTA支援事業に関する問い合わせ先＞

株式会社ワンリーリステッド 担当：岩崎

TEL：03-4400-9263 Email: information_pta_shien@onelilisted.com

COCOPiTA（ココピタ）とは

SBIグループをはじめ金融・決済業界出身者が多数在籍しているARIA株式会社（本社：港区）提供の決済機能を有する『COCOPiTA（ココピタ）』は、ホテルや旅館・テーマパーク・飲食店など、全国約20万件以上の施設やサービスをお得に利用できる会員制優待サービスです。オンライン診療やオンラインスクールなどのサービスも含まれており、ご家族みんなでお得に利用できるのが魅力です。 さらに、全国700万世帯のPTA会員を対象とした情報連絡システムも無料で提供。保護者・教職員・地域社会をつなぎ、PTA活動のデジタル化と家庭支援をサポートします。

▼ COCOPiTA サービス詳細

https:/(https://onelinavi.com/pta/)/onelinavi.com/pta/(https://onelinavi.com/pta/)



(https://onelinavi.com/pta/)

「Door.」「オンラインこども診療」について

24時間365日医師につながる、オンライン診療・健康相談のサービスを受けることができます。診療においては、自宅への薬の配送やかかりつけ薬局での薬の受け取りなど希望に合わせた対応が可能です。これらのサービスは、保険適用、自治体の子ども医療費助成など、行政支援も受けることができます。

チャット相談やビデオ通話での受診、処方箋発行も

▶ Door.サービスサイト https://medoor.com/webmed/

１９時～翌朝６時はさらに小児科専門医に受診・相談が可能

▶ オンラインこども診療サービスサイト https://kids.medoor.com/）

各社について

[表: https://prtimes.jp/data/corp/24353/table/252_1_6bee50ddf3210f35315d74b8fa48f60d.jpg?v=202601190251 ]

課題解決カンパニー“リロクラブ・CRM事業”について

リロクラブは、1993年に「福利厚生倶楽部」のサービスを開始して以来、“中小企業にも大企業並みの福利厚生を！” をモットーに世界中で働く人々のくらしを福利厚生サービスを通じて豊かにしてきました。企業の規模にかかわらず、コスト・パフォーマンスの高いさまざまなサービスを全国地域格差なく25,800社、会員数1,340万人*1 に提供し、高い従業員満足度を得ている福利厚生サービスのトップブランドです。

リロクラブのCRM事業は「クラブオフ（Club Off Alliance）」をはじめ、「福利厚生倶楽部」で培ってきた長年のノウハウや会員基盤を活かし、企業と顧客をつなぐ様々なサービスを展開しています。これらは、企業が優良顧客との関係性を構築・強化するためのCRM支援サービスとして位置づけられており、多くの企業から支持されています。

また、 “課題解決カンパニー”として、企業ごとの課題や目的に応じたマーケティングオートメーションツールの活用をはじめ、アンケートの実施や会員データの分析など、付加価値の高い支援を行っています。こうした取り組みを通じて、顧客一人ひとりに最適な体験を提供するカスタマーエクスペリエンス(CX)の創出を支援し、顧客満足度（CS）向上につなげています。

◆CRM事業のご案内はコチラ ▶▶▶ https://www.reloclub.jp/cs-solution/

【企業概要】

■株式会社リロクラブ

＜本 社＞

〒160-0022 東京都新宿区新宿四丁目2番18号

TEL：03-3226-0244 FAX：03-3226-0280

https://www.reloclub.jp/cs-solution/

□設 立 ： 2001年8月17日（事業開始：1993年9月）

□資 本 金 ： 1億5000万円（株式会社リログループ100％出資）

□事 業 内 容 ：

・福利厚生代行サービス事業

・会員向け各種優待・特典代行サービス事業

・シニア向け生活支援サービス事業

□代 表 者 ： 代表取締役社長 岡本 盛

