【Amazon.co.jp限定】白州18年に挑む。ウイスキーみくじ第7弾 ― 466口限定
超大吉「白州18年」大大吉「山崎12年」大吉「白州12年」
タチバナE酒販（株式会社アップライジング）は、Amazon.co.jp限定の特別企画として、【Amazon.co.jp限定】ウイスキーみくじ【第7弾】（466口限定）を販売開始いたしました。
本企画は、Amazonのみで展開される送料無料の人気シリーズ。
今回の超大吉には、ジャパニーズウイスキーの中でも特に入手困難な一本「白州18年」を設定。
“いつかは手にしたい”と語られる長期熟成ボトルとの出会いを、466口限定の真剣勝負としてお届けします。
【Amazon.co.jp限定】 ウイスキーみくじ 【第7弾】
466口限定で、価格は4,880円（税込・送料無料）
Amazonで購入： https://amzn.asia/d/2yRM6Pr
【Amazon.co.jp限定】ウイスキーみくじ 第7弾 内容（全466口）
・超大吉：白州18年（1口）
・大大吉：山崎12年（2口）
・大吉：白州12年（2口）
・中吉：白州 シングルモルト（3口）
・喜吉：山崎 シングルモルト（3口）
・福吉：響 JAPANESE HARMONY（5口）
・縁吉：宮城峡 シングルモルト（5口）
・幸吉：ブレンデッドウイスキー √（ルート）（50口）
・宝吉：ライスブレンデッドウイスキー はなぐり（209口）
・吉：巳乃霞 グレーンウイスキー（186口）
※総466口、なくなり次第終了
販売詳細
商品名： 【Amazon.co.jp限定】 ウイスキーみくじ 【第7弾】
価格： 4,880円（税込・送料無料）
販売口数： 466口限定（完売次第、提供終了となります）
※本企画はAmazon.co.jp限定販売です。
主要EC展開とお客様の声、品質管理への徹底したこだわり
自社倉庫で商品を管理
自社倉庫の様子
お客様からお寄せいただいたレビュー
株式会社アップライジングが運営するタチバナE酒販のウイスキーくじは、Amazon、楽天市場、Yahoo!ショッピングなど複数のオンラインストアで展開し、高い信頼を得ています。
購入者からは「開ける瞬間の高揚感がたまらない」「選定に丁寧さを感じる」といった声が多数寄せられています。
当社では外部倉庫に依存せず、自社倉庫にて温度・湿度を厳格に管理。
お客様の手元に届くまでウイスキーを最良の状態に保つことで、くじ企画の信頼性を高めています。
ウイスキーくじとは？ シンプルなルールで楽しむ大人のサプライズ
ウイスキーくじは、あらかじめ公開されたラインナップの中から、
1口につき1本、ランダムで届く抽選型の販売サービスです。
どのボトルが届くか分からない--その“選べない楽しさ”が、
日常にささやかな高揚感を添えてくれます。
タチバナE酒販のくじは、すべてハズレなし。
憧れの高級ボトルが手に入るチャンスもご用意しています。
箱を開けるその瞬間から、ウイスキー体験はもっと豊かに、もっとエキサイティングに。
そして、まだ知らない銘柄との一期一会の出会いが、
あなたのウイスキーの世界を、静かに広げてくれるはずです。
会社概要と問い合わせ先
会社名：株式会社アップライジング
宮崎事務所：〒880-0001 宮崎県宮崎市橘通西３丁目1-26 長谷川ビル2F
TEL：0985-77-9039
MAIL：uprisingood@gmail.com
◆ウェブサイト＞＞https://uprisingood.com/
