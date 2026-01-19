【Amazon.co.jp限定】白州18年に挑む。ウイスキーみくじ第7弾 ― 466口限定

株式会社アップライジング超大吉「白州18年」大大吉「山崎12年」大吉「白州12年」

タチバナE酒販（株式会社アップライジング）は、Amazon.co.jp限定の特別企画として、【Amazon.co.jp限定】ウイスキーみくじ【第7弾】（466口限定）を販売開始いたしました。

本企画は、Amazonのみで展開される送料無料の人気シリーズ。

今回の超大吉には、ジャパニーズウイスキーの中でも特に入手困難な一本「白州18年」を設定。

“いつかは手にしたい”と語られる長期熟成ボトルとの出会いを、466口限定の真剣勝負としてお届けします。



【Amazon.co.jp限定】 ウイスキーみくじ 【第7弾】

466口限定で、価格は4,880円（税込・送料無料）

Amazonで購入： https://amzn.asia/d/2yRM6Pr

【Amazon.co.jp限定】ウイスキーみくじ 第7弾 内容（全466口）

・超大吉：白州18年（1口）

・大大吉：山崎12年（2口）

・大吉：白州12年（2口）

・中吉：白州 シングルモルト（3口）

・喜吉：山崎 シングルモルト（3口）

・福吉：響 JAPANESE HARMONY（5口）

・縁吉：宮城峡 シングルモルト（5口）

・幸吉：ブレンデッドウイスキー √（ルート）（50口）

・宝吉：ライスブレンデッドウイスキー はなぐり（209口）

・吉：巳乃霞 グレーンウイスキー（186口）

※総466口、なくなり次第終了

販売詳細

商品名： 【Amazon.co.jp限定】 ウイスキーみくじ 【第7弾】

価格： 4,880円（税込・送料無料）

販売口数： 466口限定（完売次第、提供終了となります）

販売場所：https://amzn.asia/d/2yRM6Pr

※本企画はAmazon.co.jp限定販売です。

主要EC展開とお客様の声、品質管理への徹底したこだわり

自社倉庫で商品を管理自社倉庫の様子お客様からお寄せいただいたレビュー

株式会社アップライジングが運営するタチバナE酒販のウイスキーくじは、Amazon、楽天市場、Yahoo!ショッピングなど複数のオンラインストアで展開し、高い信頼を得ています。

購入者からは「開ける瞬間の高揚感がたまらない」「選定に丁寧さを感じる」といった声が多数寄せられています。

当社では外部倉庫に依存せず、自社倉庫にて温度・湿度を厳格に管理。

お客様の手元に届くまでウイスキーを最良の状態に保つことで、くじ企画の信頼性を高めています。

ウイスキーくじとは？ シンプルなルールで楽しむ大人のサプライズ

ウイスキーくじは、あらかじめ公開されたラインナップの中から、

1口につき1本、ランダムで届く抽選型の販売サービスです。

どのボトルが届くか分からない--その“選べない楽しさ”が、

日常にささやかな高揚感を添えてくれます。

タチバナE酒販のくじは、すべてハズレなし。

憧れの高級ボトルが手に入るチャンスもご用意しています。

箱を開けるその瞬間から、ウイスキー体験はもっと豊かに、もっとエキサイティングに。

そして、まだ知らない銘柄との一期一会の出会いが、

あなたのウイスキーの世界を、静かに広げてくれるはずです。

会社概要と問い合わせ先

会社名：株式会社アップライジング

宮崎事務所：〒880-0001 宮崎県宮崎市橘通西３丁目1-26 長谷川ビル2F

TEL：0985-77-9039

MAIL：uprisingood@gmail.com

◆ウェブサイト＞＞https://uprisingood.com/

■ 主要販売チャネル

タチバナE酒販は、以下の主要オンラインストアにて商品展開を行っています。

・タチバナE酒販 本店トップ：https://x.gd/btHIv

・タチバナE酒販 Amazon店：https://amzn.asia/d/aruOy09

・タチバナE酒販 楽天市場店トップ：https://x.gd/oKg2M

・宮崎どげんかせんとい館 楽天市場店トップ：https://x.gd/XO9Zj

・宮崎どげんかせんとい館 Yahoo!ショッピング店トップ：https://x.gd/XJrKy

・オンラインくじトップ：https://kuzi.jp/