Ｄｉｓｃｏｖｅｒ Ｕ!!!　 知らないジブンが騒ぎ出す。２５周年の春の“祭り”が始まる！２５年間のヒストリーを記念したプログラム、続々登場

合同会社ユー・エス・ジェイ

◆「バック・トゥ・ザ・フューチャー」など、パークにまつわる名作映画の名車やカリスマたちに

出会えるスペシャル・イベント『ユニバーサル・カーズ・アンド・スターズ・コレクション』

◆１７年ぶりにパーク再登場！「ブルース・ブラザーズ」が、クッキーモンスターたちと共演！

パークの魅力を再発見できる“Ｄｉｓｃｏｖｅｒ Ｕ!!!”な最新ストリート・ショーが勢ぞろい

◆開業以来人気の『ジュラシック・パーク』で、昨年満足度１００％※1のイベント復活

あの世界に没入できる恐竜体験 『ジュラシック・ワールド・ジャーニー』

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、2026年3月31日（火）に開業25周年を迎えます。四半世紀の感謝を込めて、2026年3月4日（水）から2027年3月30日（火）まで※2、“Discover U!!!（ディスカバー・ユー）”をテーマに、特別な体験にあふれる1年をお届けします。

この春から、パークのこれまでの歩みを振り返り、そのエンターテイメントの力を再発見できる超刺激的な25周年記念プログラムが、パーク中でスタートします。また、開業以来、変わらぬ人気を誇る『ジュラシック・パーク』では、家族みんなが映画の世界を全身で体感できる、昨年満足度100％※1を記録したスペシャル・プログラム『ジュラシック・ワールド・ジャーニー』が復活します。

超熱狂・超刺激的なエンターテイメントの力で心の底から感情を爆発させ、想像を超えた自分に出会える、お祭り騒ぎのアニバーサリー・イヤーの幕開けにご期待ください。

※1 2025年3月21日～2025年4月13日の期間『ジュラシック・ワールド・ジャーニー』体験者のうち300名を対象に実施した満足度アンケートにおける、自社調べ ※2 開催期間は変更になる場合があります

あなた（ユー）とUniversal Studios Japan、二つの「U」の新たな魅力に出会う、“Discover U!!!”な一年 “祭り”で満たされる「25周年記念プログラム」が3月からスタート！

◆スペシャル・イベント『ユニバーサル・カーズ・アンド・スターズ・コレクション』

映画「バック・トゥ・ザ・フューチャー」のタイムマシン＆「ドク・ブラウン博士」が、10年ぶりに来場！名作映画に登場した名車やカリスマたちに出会える！

『ユニバーサル・カーズ・アンド・スターズ・コレクション』

パークにまつわる名作ハリウッド映画に登場した名車が一堂に会する、25周年ならではのスペシャル・イベントが開催！「バック・トゥ・ザ・フューチャー」のタイムマシン、「バックドラフト」の消防車、「ブルース・ブラザーズ」のパトカー、「アメリカン・グラフィティ」の1932年型クラシックカーと貴重な名車が集結します。

さらに、現在も世界中で大人気の映画シリーズ「バック・トゥ・ザ・フューチャー」の「ドク・ブラウン博士」、「ブルース・ブラザーズ」の「ジェイク＆エルウッド兄弟」によるスペシャル・グリーティングも期間中、毎日開催します。タイムマシンと「ドク・ブラウン博士」は2016年5月から約10年ぶり、パトカーと「ジェイク」＆「エルウッド」は2009年から約17年ぶりの再登場です。まさに“Discover U!!!”な空間でパークの魅力を再発見し、懐かしの思い出に浸りながら、記念撮影を楽しんでください。

◼️ 開催期間：2026年3月4日（水）～ 2027年3月30日（火）

◼️ 開催場所：ハリウッド・エリア 年間パス・センター前

※ブルース・ブラザーズのグリーティングは2026年3月27日（金）から実施の予定です

※天候などの理由により、予告なく実施場所やスケジュールを変更、中止する場合があります

◆『周年ソング × ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド』

今だけの歴代周年ソング大集合！ 25周年でしか味わえない超興奮の爽快体験！

大人気アトラクション『ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド』、『ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド ～バックドロップ～』に、パークの周年記念ソングを搭載します。『ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド』には、Vaundyの手掛ける25周年記念の書きおろし楽曲「Destiny Journeys」を、後ろ向きの絶叫コースター『ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド ～バックドロップ～』では、歴代の周年ソングを搭載します。過去と今を旅するスペシャ ルなコースターで、今だけの熱狂を全身で感じてください。

パークのストリートが、２５周年の熱狂でいっぱいに！お祭り騒ぎのストリート・ショーが集結する『ライト・ヒア、ライト・ナウ！ ～Discover U!!! バージョン～

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/5761/table/796_1_543020ff81df0d81973efae371da0f25.jpg?v=202601190321 ]

毎年大人気のストリート・ショーも “Discover U!!!”をテーマに特別な演出で開催します。心の底から感情を爆発させて、想像を超えた自分に出会ってください。

◆『アルティメット・ブルース・バッシュ ～音楽の色～』

セサミストリートのクッキーモンスターとグローバーが大活躍するステージに、あの「ブルース・ブラザーズ」が登場！ニューヨーク・エリアに、約17年ぶりにジェイクとエルウッドが帰ってきます。ソウルフルな楽曲と捧腹絶倒のパフォーマンスで、色とりどりの音楽の世界を、思いっきり楽しみましょう。

◆『パワー・オブ・ロック ～ユー・ロック！～』

毎年大人気の“パワー・オブ”シリーズを今年も開催。実力派シンガーたちがアドレナリン全開のロックステージを展開します。誰もが知るロックの名曲に加え、25 周年記念の『NO LIMIT! パレード ～Discover U!!! バージョン～』のために制作されたオリジナルソング「The Power of U」もロックなアレンジで披露します。心の底から自分を解放して、歌って叫んで、超熱狂してください。

◆『クロミ・ライブ ～ Discover Me Discover U!!! ～』

大人気のマイメロディとクロミが、新たな楽器やビートボックス、サンプリングに挑戦。キュートでロックな新ステージでカムバックします！フィナーレでは、クロミバージョンの新パレードソング「The Power of U」で、25周年をお祝いします。

目覚める本能、生きている実感！昨年満足度100％、全身で体感する本物のあの映画の世界へ 『ジュラシック・ワールド・ジャーニー』で、家族みんなの、この春だけの大冒険を

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/5761/table/796_2_60f14d3968cf7a92880aec83e9d097e2.jpg?v=202601190321 ]

パーク開業以来、多くのゲストに親しまれてきた『ジュラシック・パーク』では、昨年満足度100％と子どもから大人まで大好評を博したスペシャル・イベント『ジュラシック・ワールド・ジャーニー』が復活。2026年3月4日（水）～8月31日（月）の期間限定で開催します。赤ちゃん恐竜や超大型草食恐竜、そして肉食恐竜ラプトルたちが、映画そのままの驚愕のクオリティとスケールで今年も出現します。謎解きラリーや記念撮影スポットなど多彩なプログラムに加え、今年は新たに、エリア中を巡って25周年限定デザインのスタンプを完成させられるスタンプ・ラリー『ジュラシック・ワールド・スタンプ・コレクション』も登場します。

『ジュラシック・パーク』の2大アトラクション『ジュラシック・パーク・ザ・ライド』、『ザ・フライング・ダイナソー』とともに、世界的大ヒット映画シリーズ「ジュラシック・ワールド」そのままの恐竜たちの壮大な世界を、全身で体感してください。



【NEW】『ジュラシック・ワールド・スタンプ・コレクション』

重ねて押して、恐竜デザインが完成！25周年ならではのスタンプを集めよう！

クルーからカードをもらいジュラシック・パークを探索、集めたスタンプを重ねて押していくと…！？『ジュラシック・パーク』に登場した歴代の人気恐竜たちの、 かっこいいデザインが完成するよ！

パーク25周年だけの驚きの仕掛けにワクワクのスタンプラリーで、特別な時間を過ごそう！

■アトラクション形式：スタンプラリー（無料）

■専用カード 配布場所：ジュラシック・アウトフィッターズ

※配布数に達し次第、配布終了/デザインは変更になる場合があります

『ジュラシック・ワールド・ラプター・アラート』

獰猛なラプトルたちに襲われる、絶体絶命のスリルに大興奮！

研究所から脱走したラプトルが、エリアに襲来！

さらに一匹、もう一匹と出現しバトルも勃発、緊迫感MAXのアクシデントに、辺り一帯、大混乱！リアルなラプトルたちに囲まれる、逃げ場のない一触即発のスリルを全身で体感せよ！

『ジュラシック・ワールド・ラプター・アラート』

『ジュラシック・ワールド・ディノ・エンカウンター』

超大型恐竜と間近でふれ合う、大興奮の驚愕体験！

ジャングルで、2体の超大型草食恐竜に出会う驚きの体験！

見上げるほど巨大な体に触ったり、草を食べさせたり、はじめての大型恐竜とのふれ合いに大興奮！鳥肌が立つほどダイナミックな恐竜たちに「ジュラシック・ワールド」で遭遇しよう！

『ジュラシック・ワールド・ディノ・エンカウンター』

『ジュラシック・ワールド・ベイビー・ディノ・アドベンチャー』

赤ちゃん恐竜とふれ合える、心はずむハッピー・グリーティング！

かわいい赤ちゃん恐竜が、ジャングルにやってきた！

飼育員の楽しいレクチャーを聞きながら、小さな赤ちゃん恐竜たちとふれ合い、タイミングによっては一緒に記念撮影できることも！愛らしい仕草に心ときめく、天使のような姿に出会おう。

『ジュラシック・ワールド・ベイビー・ディノ・アドベンチャー』

『ジュラシック・ワールド・ミッション・ウォーク』

恐竜息づく「ジュラシック・ワールド」のジャングルを探検！あちこちに潜む

ミッションに挑め！

「ジュラシック・ワールド」の世界で、リアルな恐竜に遭遇！？ジャングルに潜む数々のミッションをクリアし、家族みんなで大冒険できる究極のラリー『ジュラシック・ワールド・ミッション・ウォーク』が登場！ ミッションを全てクリアした人全員にオリジナルステッカーをプレゼント！

『ジュラシック・ワールド・ミッション・ウォーク』

■アトラクション形式：謎解きラリー（無料）

■専用冊子 配布場所：ジュラシック・アウトフィッターズ

※配布数に達し次第、配布終了/デザインは変更になる場合があります

『ジャイロスフィア・フォトスポット』

映画にも登場した球体型ビークル“ジャイロスフィア”のフォトスポット！リアルな「ジュラシック・ワールド」の世界観に浸って、ジャイロスフィアを背景に記念撮影しよう！

※ジャイロスフィアへの乗車はできません

２５周年の今だけ、VIP体験を堪能できる特別な１日 【１日一組限定】ユニバーサル VIP エクスペリエンス・プライベート・ツアー ～最上級ラグジュアリープラン～

『ジャイロスフィア・フォトスポット』

1日一組しか体験できない、最高にラグジュアリーな「VIP エクスペリエンス」が登場。スペシャルなグリーティングや特別なフォト体験、VIPエクスペリエンス専用レストランでの上質なダイニング体験に加え、一般ゲストが帰りはじめるパーククローズ間近の時間帯での人気エリアご案内など、まるでパークを貸し切っているかのような特別な時間をお楽しみいただけます。

さらに今期は、25周年を記念して、『No Limit! パレード ～Discover U!!! バージョン～』をVIP専用の特別鑑賞エリアから楽しめる新プランもご用意。周年ならではの華やかなパレードを、特別な場所でゆったりと楽しめる、まさにこの時期だけのプレミアムな体験です。ほかにも、細部まで行き届いた豪華なサービスや特典が盛りだくさん。至れり尽くせりのラグジュアリーな1日があなたのものに。夢のような、唯一無二のパーク体験をお約束します。



■商品名称：【1日一組限定】ユニバーサル VIP エクスペリエンス・プライベート・ツアー ～最上級ラグジュアリープラン～

■販売開始：2026年1月20日（火）12時頃 ～

■利用期間：2026年3月20日（金）～ ※期間は変更になる場合があります

■販売価格：\899,800（税込/4名まで）

■販売場所：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン公式WEBサイト

※詳しくは公式WEBサイトをご確認ください

※パークへの入場には、別途スタジオ・パスや年間パス（入場券）が必要です

※アトラクションの利用について身長制限や利用制限により、アトラクションを利用できない場合の振替えはありません。あらかじめ、アトラクション利用基準をご確認の上、ご購入ください

※特典内容は変更になる場合があります

※特典はツアー参加者のみの適用です。参加者以外の同行はご遠慮ください

※転売目的の購入は固くお断りします

※本ツアーは、専任のツアー・ガイドと楽しくコミュニケーションを取りながら、パークをご案内するものです。安全で快適なツアーをお届けするため、以下に該当される方のツアー参加はお断りする場合があります。あらかじめご了承ください

・感染症が疑われる方

・その他、体調不良の方



■ユニバーサル・スタジオ・ジャパンについて

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンはコムキャストNBCユニバーサルグループに属しています。ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、国内のみならず海外からも多くのゲストが訪れるエンターテイメント、レジャー界における一大ランドマークとしての地位を築きあげています。ハリウッドの人気映画だけではなく、日本のアニメなどのさまざまな世界的人気エンターテイメント・ブランドをテーマとする本格的なアトラクションやショー、ゲストが思いきり楽しめるシーズナル・イベントなど、世界最高クオリティのエンターテイメントを提供しています。ここにしかない“超感動・超興奮”の忘れられない体験を通して、訪れるすべてのゲストが自分の殻を破り“超元気”になれる特別な場所『超元気特区』として、皆さまをお迎えしています。

2001年の開業以来、常に革新をし続けており、近年は「ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター」が絶大な人気を博しているほか、「ジュラシック・パーク」エリア一帯を滑走する画期的なフライングコースター「ザ・フライング・ダイナソー」、大人気エリア「ミニオン・パーク」ではミニオンたちが繰り広げる想像を超える“ハチャメチャ”が楽しめる「ミニオン・ハチャメチャ・ライド」、そして任天堂のゲームの世界をテーマにした「スーパー・ニンテンドー・ワールド」では、実際に自分の全身を使ってアソビの本能を解き放つ、これまでにない“アソビ体験”をお楽しみいただけるなど、次々と世界最高エンターテイメントを打ち出し、さらなる進化・成長を遂げています。

HARRY POTTER and all related characters and elements (C) & (TM) Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights (C) J.K. Rowling.

MINIONS TM & (C) 2026 Universal Studios.

(C) Nintendo

TM and (C) 2026 Sesame Workshop

The Blues Brothers 2026 D. Aykroyd and J. Belushi Pisano

(C) 2026 Peanuts Worldwide LLC

(C) 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. EJ5122301

(C) Walter Lantz Productions LLC

TM & (C) Universal Studios & Amblin Entertainment

JAWS TM & (C) 2025 Universal Studios

WATERWORLD TM & (C) 2026 Universal Studios

SING TM & (C) 2026 Universal Studios

TM & (C) Universal Studios and U-Drive Joint Venture.

(C)青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996

CG: (R) & (C) Universal Studios and/or HarperCollins LLC. All rights reserved.

TM & (C) Universal Studios

Universal elements and all related indicia TM & (C) 2026 Universal Studios. All rights reserved.