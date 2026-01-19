2026年3月12日（木）「HR Craft Night vol.45 ～HRBP編～」開催決定

ユナイテッド株式会社

ユナイテッド株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長 兼 執行役員：早川 与規、証券コード：2497）の連結子会社であるユナイテッド・リクルートメント株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：金子 陽三、以下「ユナイテッド・リクルートメント」）は、スタートアップから大手企業までの企業人事様向けに、業界を越えてHR領域の知見を共有する人事交流イベント「HR Craft Night」を開催してまいりました。

今回は、株式会社PHONE APPLI 協賛のもと、パネルディスカッション形式で現役のHRBP（※）3名にご登壇いただき、「HRBPの役割や立ち位置」「マネージャー/経営層との向き合い方」「これからのHRBP像」などについて、ディスカッションいただきます。

近年、HRBPを導入する企業が増える一方で、組織として「導入が何をもたらすのか」という本質的な問いから、実践者として「HRBPは何をすべきか」という役割の定義、さらには「現場での孤独やジレンマ」といった悩みまで、多層的な課題が散見されます。

本イベントでは、数多くの組織開発に携わってきた株式会社PHONE APPLI の渡辺恭平氏をモデレーターに迎え、「組織がHRBPに託した期待」と「現場で直面するリアル」双方から、これからのHRBPのあり方を紐解いてまいります。

※HRBP（Human Resource Business Partner）：経営者や事業責任者のビジネスパートナーとして、人事の専門知識を活かし、事業戦略と連動した人事戦略を立案・実行し、組織と事業の成長を支援する役割

▼本イベントで得られる事

・HRBPの役割や立ち位置を、現場目線で具体的に理解できる

・経営層／事業責任者と向き合う際の思考軸・スタンスが分かる

・マネージャー層と組織を動かすためのHRBPの関わり方を学べる

・現役HRBPの視点から、これからのHRBP像を考えることができる

【過去参加企業例（順不同）】

株式会社アカツキ / 株式会社UPSIDER / 株式会社イングリウッド / 株式会社インフキュリオン / ウェルスナビ株式会社 / 株式会社エクサウィザーズ / 株式会社ガラパゴス / 株式会社クラウドワークス / 株式会社クラダシ / 株式会社サイバーエージェント / STORES株式会社 / 株式会社Speee / 株式会社Spectee / 株式会社SmartHR / 株式会社スマートバンク / 株式会社SODA / 株式会社ビザスク / フリー株式会社 / BASE株式会社 / HENNGE株式会社 / 株式会社マネーフォワード / 株式会社Mico / 株式会社メタップスホールディングス / 株式会社メルカリ / 株式会社ユーザベース / LINEヤフー株式会社 / 株式会社リクルート / 株式会社Resilire / 株式会社ログラス



参加申込URL：https://share.hsforms.com/1TiV0KkSVRcOrJJNSyRGgIQddsox

■開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/23821/table/423_1_fce997f2401bfaf5d711ede0e856fc3c.jpg?v=202601190551 ]

■モデレーターのご紹介

渡辺 恭平（わたなべ きょうへい）氏

株式会社PHONE APPLI 事業戦略部 ManejaSセールスリーダー 兼 キャリアデベロップメント

筑波大学を卒業後、「組織課題を解決し、イキイキと働く人を増やしたい」という思いから、株式会社PHONE APPLIに入社。

営業職を経て、ウェルビーイング経営のコンサルティングに携わり、現在は 「アライアンス」「新規事業開発」「人材・組織開発」の三本柱で活動中。また、組織学会や人的資本経営BARなどの外部コミュニティにも積極的に参加し、お客様だけでなく、自社の組織課題の解決にも取り組んでいる。

■ManejaS（マネジャス）のサービスについて

本イベントは、ピープルマネジメントサポートシステム「ManejaS」を提供する株式会社PHONE APPLIの協賛により開催いたします。ManejaSは「エンゲージメントサーベイ」「性格傾向診断」2つのサーベイに加え、管理職とメンバーの認識ギャップを可視化する「マネジメントフィードバック」を加えた3つのサーベイを搭載してます。従来のサーベイでは特定が難しい要因を把握して具体的な行動を提案し、マネジメントの負担を軽減します。

URL：https://phoneappli.net/manejas/

■スカウト代行・採用支援サービス「offerBrain（オファーブレイン）」について

本イベントを主催するユナイテッド・リクルートメントは、プロフェッショナルによるスカウト代行・採用支援サービス「offerBrain（オファーブレイン）」を運営しています。offerBrainは、経験豊富な採用プロフェッショナルが、企業の採用要件を深く理解したうえで、候補者に響くパーソナライズされたスカウト文面を設計・送信します。高い返信率と選考移行率を実現し、企業の「本当に欲しい人材」へのリーチを支援しています。

また、1通500円から送付可能、初期費用無料、契約期間の縛りなく利用でき、1通から送信可能な点でスモールスタートにも適しています。さらに、企業毎に専属のカスタマーサクセス担当がつき、採用成功に向けた継続的な支援を行います。スカウトの手間を減らしつつ、成果を最大化したい、という企業にとって、導入しやすく効果的なスカウト代行サービスです。

URL：https://offerbrain.jp/

■会社概要

●株式会社PHONE APPLI（協賛）

本店所在地：〒105-0001 東京都港区虎ノ門4丁目3番13号 ヒューリック神谷町ビル 8F

代表者 ：代表取締役社長 大林 春彦

事業内容 ：ManejaS（ピープルマネジメントサポートシステム）等クラウドサービスの企画・開発・販売

URL ：https://phoneappli.net/

●ユナイテッド・リクルートメント株式会社

本社所在地：〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-2-5 MFPR渋谷ビル

設立 ：2022年3月

代表者 ：代表取締役 金子 陽三

事業内容 ：人材紹介/人事特化型人材紹介/採用コンサル/スカウト最適化ツール「offerBrain」/即戦力プロ人事シェアリング「Carry Up」

URL ：https://united.jp/recruitment/

●ユナイテッド株式会社

本社所在地：〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-2-5 MFPR渋谷ビル

設立日 ：1998年2月20日

代表者 ：代表取締役社長 兼 執行役員 早川 与規

事業内容 ：投資事業、教育事業、人材マッチング事業、アドテク・コンテンツ事業

URL ：https://united.jp/