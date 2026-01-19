「観光教育長崎モデル」に関するオンラインセミナー開催！【2月5日（木）】

公益社団法人日本観光振興協会

日本観光振興協会（東京都港区 会長 菰田 正信（三井不動産（株）代表取締役会長））は、行政やDMO、教育機関等が連携し「観光教育」を推進する「観光教育長崎モデル」を紹介するオンラインセミナーを令和8年2月5日（木）に開催いたします。

当協会では、観光が日本の真の基幹産業として、持続的に発展していくことを目指し、観光への理解促進・深化並びに将来の観光産業を担う人材育成基盤の構築に向け、小・中学生及び高校生を対象とした「観光教育」普及に取り組んでおります。

本セミナーでは、宿泊税を活用した先進的な観光教育の実践事例として、市の観光政策課・教育委員会・DMO・大学が連携し、市内の小・中学生への観光教育を推進している長崎市の取組や、観光事業者と連携し商業高校における実践的な観光教育を展開している長崎県の取組をご紹介いたします。

当日は、これらの取組を実際に担ってきた関係組織の担当者にご登壇いただき、制度設計の背景や連携体制の構築、運営上の工夫など、他地域でも参考となる具体的な知見をお話しいただきます。

是非この機会にご参加いただき、地域一丸となった観光教育推進のヒントをお持ち帰りください。

詳細につきましては、下記及び案内チラシ(https://www.nihon-kankou.or.jp/home/userfiles/files/autoupload/2026/01/1768284138.pdf)をご参照ください。皆様のご参加をお待ちしております。

セミナー概要

登壇者及びプログラム

- セミナータイトル：～さまざまな連携で実現～ 小学校から大学までを貫く「観光教育長崎モデル」- 日時：令和8年2月5日（木） 16：00～17：30- 開催形態：オンラインセミナー（Zoomウェビナー） ※参加費無料- 参加対象：自治体（観光主管課・教育委員会）・DMO・観光協会・学校関係者・観光事業者 等その他「観光教育」に関心のある方

16：00 主催者挨拶

16：05 「観光教育長崎モデル」について

長崎大学教育学部 准教授 井手 弘人 氏

16：25 長崎の観光教育に関する取組事例の紹介

１.長崎市文化観光部観光政策課 岩永 浩 氏

２.長崎市教育委員会学校教育課 池田 直人 氏

３.長崎国際観光コンベンション協会 徳永 美保 氏

４.長崎県教育庁高校教育課 田中 利治 氏

17：15 質疑応答（事前質問への回答）

※講演者の順番は、事前の通知なく変更する場合があります。

お申込み方法

令和8年2月2日（月）までに、以下のURLよりご登録ください。ご登録いただいたメールアドレスに、当日の参加URLが送信されます。

【申込フォーム】

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_Nr7WHtVPT0KRbKJOQpCH6w

★登壇者への事前質問を受け付けております。長崎の観光教育の取組についてご質問がある場合は、参 加申込時にフォーム内の「事前質問」欄にご記入ください。時間が許す限り、セミナー内で回答いたします。

案内チラシ

本オンラインセミナーの内容をまとめておりますので、ぜひご覧ください。

【プレスリリース資料＋チラシ（計3ページ）】

https://www.nihon-kankou.or.jp/home/userfiles/files/autoupload/2026/01/1768284138.pdf

お問合せ先

公益社団法人日本観光振興協会 観光地域づくり・人材育成部 担当：近藤・上阪・馬留

E-mail： jinzaisite@nihon-kankou.or.jp