東京地下鉄株式会社（本社：東京都台東区、代表取締役社長：小坂 彰洋、以下「東京メトロ」）は、「親子でメトロゲイニング！～東京メトロに乗って“動物”を探そう～」を２０２６年３月１４日(土)に開催します。



このイベントは、楽しみながら体を動かし、健康促進を図るとともに、地域・社会の活性化に貢献することを目的としています。参加者は、配付される地図をもとに、制限時間内にできるだけ多くのチェックポイントを巡り、得点を競う「ロゲイニング」というスポーツを、東京メトロならではのスタイルで挑戦していただきます。対象は、小学生とその保護者を含むグループで、合計１００名を募集します。





当日は、まずJFAサッカー文化創造拠点「blue-ing!」にて、東京メトロ駅社員による鉄道利用マナー教室を実施します。鉄道を安全・安心に利用するためのマナーをクイズ形式で楽しく学んだ後、ロゲイニングを開始します。今回は、当社沿線の文京区・台東区エリアに“動物”をテーマにしたスポットをチェックポイントとして設定しました。親子で協力しながら、地図を片手に東京メトロに乗って街を探索していただきます。上位入賞者にはプレゼントもご用意しています。皆様のご参加をお待ちしております。東京メトロでは、これからも地域の子どもたちへ多様な体験・成長機会を提供してまいります。詳細は以下のとおりです。

「親子でメトロゲイニング！～東京メトロに乗って“動物”を探そう～」 詳細



１ 開催日時

２０２６年３月１４日(土)９時３０分～１５時３０分（受付開始 ９時００分）

※雨天決行・荒天中止



２ 開催場所

JFAサッカー文化創造拠点「blue-ing!」（東京都文京区後楽１-３-６１）

東京メトロ丸ノ内線・南北線「後楽園駅」２番出口より徒歩約５分

３ 開催内容

（１）鉄道利用マナー教室（講師：東京メトロ駅社員）

鉄道を安全・安心にご利用いただくためのマナーを、クイズ形式で分かりやすく解説します。

（２）ロゲイニング

配付される地図をもとに、グループごとに作戦を立て、東京メトロに乗ってチェックポイントを巡りながら得点を集めます。スタート・ゴール場所は、JFAサッカー文化創造拠点「blue-ing!」で、競技時間は４時間（昼食時間を含む）です。なお、参加者には特典として「東京メトロ２４時間券」を、また入賞者（上位入賞の５グループ）には「キッザニア東京 入場チケット」をプレゼントします。

※ こども（3～15歳）と大人（16歳～）の組み合わせでご入場ください。

※ 東京地下鉄株式会社はキッザニア東京のオフィシャルスポンサーです。

※東京メトロ２４時間券イメージ ※使用開始（改札通過時）から２４時間に限りご利用いただけます。

4 スケジュール（予定）

５ 参加費

無料

※会場までの往復交通費及び昼食費は参加者負担となります。



６ 対象

小学生とその保護者を含むグループ

※保護者は、１８歳以上かつ学生不可です。

※１グループ２名以上、最大４名までです。

※中学生以下１名につき、保護者１名の同伴が必須です。

※小学生＋保護者＋ご兄弟、ご友人などの組み合わせも可能です。

（但し、ご兄弟、ご友人が中学生以下の場合は、保護者の同伴が必須です）



７ 定員

１００名（※定員を超えた場合は抽選となります）



８ 応募方法

以下URLから必要事項をご入力のうえ、ご応募ください。

【 応募フォーム】 https://forms.office.com/r/pdpJcdpduD



９ 応募締切

２０２６年２月８日(日)２３時５９分まで



１０ 参加者の決定について

ご参加いただく方には、ご応募時に登録いただいたメールアドレスへ、２月中旬頃までに

参加案内通知をお送りします。

※定員を超える応募があった場合は抽選を実施し、結果は当選者のみにご連絡いたします。



１１ 注意事項

（１）当日は、参加案内通知の確認のほか、ご本人確認をさせていただく場合があります。

（２）参加者以外の方の見学はお断りします。

（３）応募後の変更及びキャンセルはお受けできません。あらかじめご了承ください。

（４）昼食のご用意はございません。各自でご準備ください。（ロゲイニング実施中に、各自で

昼食をお取りください。）

（５）天災、感染症の状況等により、やむを得ず中止する場合があります。その際、交通費等は参加

者のご負担となります。詳細はご応募時にご登録いただいたメールアドレスへご連絡します。

（６）イベントの様子をスタッフが撮影し、当社のWEBサイト・SNS等で使用する場合があります。

（７）当日は報道関係の取材及び写真撮影が入る場合があります。本イベントへの参加をもって報道

での使用に同意いただいたものとみなします。

（８）イベント中に発生した怪我等については、責任を負いかねます。

（９）イベント開催中の写真撮影は可能ですが、SNS投稿時は他の参加者のプライバシーにご配慮

ください。

（10）運営上の都合により、事前告知なく当日の内容が変更となる場合があります。

（11）応募はお１人様１回限りとさせていただきます。(複数応募は無効です。)



１２ 個人情報の取扱い

ご応募いただいた方の個人情報は、今回のイベント以外の用途には使用いたしません。



１３ お問い合わせ先

東京メトロお客様センター https://www.tokyometro.jp/support/index.html

