不動産関連資料デリバリー「R.E.ASSIST」とAI重説作成支援システム「Ai-Smart重説」が業務提携を開始

TRUSTART株式会社

AI×不動産ビッグデータで不動産関連業務のDXを伴走支援するプラットフォーム「R.E.DATA (リデータ)」を開発・提供するTRUSTART株式会社(本社：東京都中央区、代表取締役：大江洋治郎、読み：トラスタート、以下「TRUSTART」)は、株式会社Paradis（本社：東京都渋谷区、代表取締役兼CTO：雲 和貴、以下Paradis）と不動産取引における重要事項説明書（以下、重説）作成業務のさらなる効率化を目的に業務提携を開始しました。

本提携により、Paradisが提供する「Ai-Smart重説」上から、TRUSTARTの不動産関連資料取得代行サービス「R.E.ASSIST（リアシスト）」を活用し、重説作成に必要な資料取得ができる連携機能を提供します。



R.E.ASSISTで取得した資料はAi-Smart重説へ自動アップロードされ、AIが自動解析することで重説作成へ直接活用できる運用を実現します。これにより、必要資料の取得漏れや手戻りに強い業務プロセスを構築し、重説作成のスピードと品質の両立を支援します。

本提携の背景

重説の作成は、専門知識を要するうえ登記簿謄本や各種調査資料など多様な資料の読み解きと正確な転記が必要です。そのため、作業負荷の増大やヒューマンエラーのリスクが課題となりやすく、業務の属人化や残業要因にもなり得ます。



また、不動産取引の広域化に伴い法務局や役所等での資料取得における移動や待機といった負担が、取引スピードを阻害する要因になっています。両社は、資料取得と重説作成の接続を強化することで重説作成業務をより実務に即した形でアップデートできると考え、本提携に至りました。

概要

本提携では「資料を揃える」工程と「資料を読み解いて重説を作る」工程をよりシームレスに接続します。Ai-Smart重説のワークフロー内で不足資料を補完できる導線を整備し、R.E.ASSISTの取得代行と、Ai-Smart重説の自動解析を連動させます。これにより、担当者の業務は資料収集の手配や転記作業から顧客対応といったコア業務へシフトしやすくなります。

各社からのコメント

株式会社Paradis 代表取締役兼CTO 雲 和貴

重説作成は、資料の収集と読み解きが分断されていることで、現場の負荷が増えやすい領域です。

今回の提携で、必要資料の取得からAi-Smart重説での自動解析までを一つの流れに統合し、現場の“困った”を減らしていきます。

今後もTRUSTART様と連携し、不動産取引を支えるバックオフィス業務の生産性向上に取り組みます。

TRUSTART株式会社 代表取締役 大江 洋治郎

不動産取引の現場において、役所や法務局への足を使った資料収集は、依然として大きなタイムロスとなっています。本提携によって、資料の「取得」から「重説への転記」という一連のアナログ作業がシームレスに自動化されます。TRUSTARTは今後もParadis社と共に、不動産業務のDXを川上から強力にバックアップしてまいります。

サービス概要

「R.E.ASSIST」は、当社独自のネットワークを介し、不動産関連資料の取得をワンストップで代行するサービスです。お客様は、専用システム「R.E.DATA」から地番(家屋番号)ベースで簡単に発注いただけます。ご依頼後、当社が現地で書類を取得し、最短即日～5営業日で電子データにて納品します。

＜取得可能な資料の一例＞

・不動産登記：登記簿謄本、閉鎖謄本など

・不動産図面：公図、地積測量図、建物図面など

・建築・行政関係：建築計画概要書、台帳記載事項証明書など

・その他：道路台帳、都市計画図、ハザードマップなど、窓口で取得可能な各種証明書・図面

＜クラウド型の不動産ビッグデータプラットフォーム「R.E.DATA」について＞

日本全国から多種多様な不動産ビッグデータを日々タイムリーに収集し、新規見込客へのダイレクトアプローチや法人・個人のプロファイリング、日常業務の効率化を可能にする「R.E.DATA」をご提供しております。

「R.E.DATA」は、インターネット上に存在しない役所や現地のみに存在するアナログな不動産情報を中心にビッグデータを形成しており、全国の「相続」「売買」などの不動産の異動登記情報や「アパート」「マンション」「ビル」「工場」「倉庫」「太陽光パネル」などのアセットタイプを、ユーザー自らが自由に選択して閲覧することができ、さらに「用途地域」、「土地面積」、「最寄りの公示価格」などで抽出条件を設定することも可能な不動産ビッグデータ閲覧サービスです。不動産・金融・インフラ・士業など、多種多様な業界にご活用いただいております。

＜TRUSTART株式会社概要＞

代表者：代表取締役 大江 洋治郎

事業内容：不動産ビッグデータ提供事業、不動産調査事業

本社：東京都中央区八丁堀2丁目14-1 住友不動産八重洲通ビル8F

設立：2020年5月

URL ：https://www.trustart.co.jp/

お問い合わせ : https://www.trustart.co.jp/contact/(https://www.trustart.co.jp/contact/)



＜株式会社Paradis会社概要＞

代表者：代表取締役兼CTO 雲 和貴

事業内容：AIを活用した不動産DXソリューションの企画・開発・提供

本社：東京都渋谷区円山町5番5号 Navi渋谷V3階

会社URL：https://paradis.ltd/

サービスURL：https://ai-zyusetu.com/