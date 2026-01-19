２０２５大阪・関西万博　リボーンチャレンジ出展企業未来の展示物　「新開発製品　製品化第一号」誕生

大阪信用金庫

大阪信用金庫（理事長 高井嘉津義）は大阪商工会議所と共同で、大阪・関西万博の大阪ヘルスケアパビリオン内「リボーンチャレンジ展示スペース」において、社会課題を解決する市場性の高い製品を開発することを目的に、試作品等を展示しました。同展示には19グループ・73社の企業が参画し、そのうちの一社である大阪ラセン管工業株式会社が製品化に成功、「新開発製品 製品化第一号」として誕生したことが発表されました。

創業1912 年、日本で最も歴史がある金属製フレキシブルチューブ、ベローズ式伸縮継手の専門メーカー 大阪ラセン管工業株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：小泉星児）は、大阪・関西万博にて展示されていた、超極細径フレキシブルチューブの製品化に向けた評価試験を終え、2026年1月30日より、世界最小内径 0.9 mmの フレキシブルチューブ「ナノフレックス(R)」の製品販売を開始します。

社名 ：大阪ラセン管工業株式会社

代表者 ：代表取締役社長 小泉 星児

本社所在地 ：〒555-0025 大阪府大阪市西淀川区姫里 3-12-33

事業内容 ：金属製フレキシブルチューブ、ベローズ式伸縮継手の設計・製造・販売

２０２５年「大阪・関西万博」では空間型VRを通して新開発製品を紹介しました。（空間型VR体験の様子）

内径0.9ｍｍのフレキシブルチューブ「ナノフレックス」折り畳むことができる金属製ベローズ「オリガミベローズ」