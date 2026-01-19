【アーツカウンシル東京】START Box EXHIBITION vol.5 開催のお知らせ

公益財団法人東京都歴史文化財団

東京都及び公益財団法人東京都歴史文化財団 アーツカウンシル東京では、若手アーティストに創作場所を提供し、継続的な活動を支援するため、都営住宅等の空き店舗を活用した創作スペース「START Box」を運営しています。

このたび、有楽町アートアーバニズム YAUの協力のもと、 START Boxで活動する11名のアーティストの作品を紹介する「START Box EXHIBITION vol.5」を開催します。作品展示をはじめ、対話型鑑賞やモデレーターを交えた出展作家のアーティストトークを行います。

会場は、令和7年10月に開設されたYAU の新たな拠点「YAU CENTER ぜにがめ」です。ぜひご来場ください。

＜開催概要＞

日時：会期I 令和8年2月25日(水曜)～3月2日(月曜)

会期II 令和8年3月4日(水曜)～ 3月9日(月曜)

各日12:00～19:00（2月25日、3月4日はイベントのため20:00まで）

会場：YAU CENTER ぜにがめ(千代田区大手町 2-6-3)

内容：START Boxで活動するアーティストが制作した作品等を展示。対話型鑑賞や、モデレーターを交 えた出展作家のアーティストトークも実施。

出展作家：会期I イム ジェヨン、unu、大谷理佳子、加藤芙実、篠原 奏

会期II すずきあゆみ、早田憲康、中村隆行、野中美里、松浦美桜香、森川瑳久

参加方法：入場無料、予約不要

主催：東京都、公益財団法人東京都歴史文化財団 アーツカウンシル東京

協力：有楽町アートアーバニズム YAU



※会場で作品をご鑑賞のうえ、アンケートに回答いただいた方へ東京ポイント（100pt）を付与いたします。

公式WEBサイト :https://startbox.jp/event/1922/

特別イベント［※参加無料］

♦オープニングイベント

出展作家による作品解説に加え、作家との交流を実施します。

【日時】 2月25日（水曜）18:00～20:00、3月4日（水曜）18:00～20:00

♦対話型鑑賞

作品を前に鑑賞者同士で、それぞれの感想や気づきを共有しながら作品を鑑賞します。作品への理解や関心を深める機会をつくります。

【ファシリテーター】小田川悠 氏（美術鑑賞ファシリテーター）

【日時】2月26日(木曜) 18:00～19:00、3月7日(土曜) 14:00～15:00※時間外も随時開催

♦アーティストトーク【※要予約】

モデレーターに松本美貴子氏（ポーラ ミュージアム アネックス ディレクター）を迎え、出展作家によるアーティストトークを実施します。

【日時】3月1日(日曜) 14:00～15:00 、３月８日(日曜) 14:00～15:00

参加予約はこちら :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdi_9DWdaYGRUpnY-i-iJA-ADF2IjzJS1bqgGbZhZ5xboxvHw/viewform

詳細は、下記のプレスリリース（PDF）をご覧ください。

https://prtimes.jp/a/?f=d38211-987-23654f84a05232663b65a8210b9cd881.pdf

START Boxについて

アトリエ等を確保することが難しい若手アーティストに創作場所を提供し、継続的な活動を支援する、東京都及び公益財団法人東京都歴史文化財団 アーツカウンシル東京の事業です。令和5年に都営住宅等の空き店舗を活用したアトリエ「START Box ササハタハツ」、「START Box お台場」、令和8年１月にはアトリエに加えてSTART Box 初となる稽古場を併設した「START Box 白鬚」をオープンしました。

START Box 公式ウェブサイト：https://startbox.jp/

YAUについて

有楽町アートアーバニズム(YAU)は、街がアートとともにイノベーティブな原動力を生み出す実証パイロットプログラムとして、令和4年2月にスタート。令和4年10月より一部事業を東京都と共催し、アートの制作過程を街なかで広く公開することで、クリエイティブな人々の多様な出会いを誘発し、イノベーション創発のきっかけを生み出すなど都心ビジネス街におけるアーティストへの持続的活動支援を目的とした取組を行っています。

YAU 公式ウェブサイト：https://arturbanism.jp/

《お問合せ先》

生活文化局文化振興部文化事業課 電話 03-5000-5664

公益財団法人東京都歴史文化財団 アーツカウンシル東京 企画部広報課 電話 03-6256-8432