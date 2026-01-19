近鉄では、２０２６年３月１４日（土）にダイヤ変更を行います。

今回のダイヤ変更では、輸送力の増強、利便性およびサービスの向上を目的として、運転本数、運転区間、列車種別、編成両数、発着時刻などを見直します。





●実施日 ２０２６年３月１４日（土）

●対象路線 全線（湯の山線、生駒鋼索線、けいはんな線を除く）

●主な変更点

１．一般列車関係

◆大阪線

【平日・土休日】

昼間時間帯を中心に「区間急行」を新設します。また、昼間時間帯のダイヤパターンを見直し、河内国分駅および大和八木駅で区間急行と普通が連絡するわかりやすいダイヤに変更します。

・停車駅 大阪上本町、鶴橋、布施、近鉄八尾、河内山本、高安、河内国分、五位堂、大和高田、大和八木、桜井以東の各駅

・運転区間 大阪上本町～五位堂、大和八木、榛原、名張、青山町

昼間時間帯の運転本数

・大阪上本町―青山町間

区間急行 毎時 大阪上本町―榛原間 概ね２本、大阪上本町―名張（青山町）間 概ね２本

普 通 毎時 大阪上本町―大和朝倉間４本

・名張―伊勢中川間

（平 日）急行 ２時間に１本、普通 毎時１本

（土休日）急行 毎時１本、普通（東青山～伊勢中川間）毎時１本

発車時刻(一例)









◆京都線・橿原線

【平日】

一部列車の運転区間を変更します。

・橿原神宮前6時43分発大和西大寺行き急行を、橿原神宮前6時42分発京都行き急行に変更します。

これに伴い、新田辺7時40分発京都行き準急の運転を取り止めます。

◆南大阪線・長野線・吉野線

【平日】

列車の種別を変更します。

・河内長野6時54分発大阪阿部野橋行き急行を準急に変更します。

一部列車の運転を取り止めます。

・橿原神宮前6時50分発大阪阿部野橋行き準急の橿原神宮前～古市間の運転を取り止めます。

・六田6時51分発尺土行き普通の六田～橿原神宮前間の運転を取り止めます。

◆信貴線

【平日・土休日】

昼間時間帯の運転本数を見直します。

・河内山本１１時台から１５時台および信貴山口１０時台から１４時台の運転本数を、毎時３本から２本に変更します。

２．特急列車関係

◆大阪線

【平日・土休日】

朝夕時間帯、五位堂駅に一部の特急列車が停車します。





◆天理線

【平日】

大和西大寺７時０９分発大阪難波行き特急を天理６時４９分発とし、近鉄郡山に停車します。





◆奈良線

【平日・土休日】

大阪難波―近鉄奈良間で特急を【平日】６本、【土休日】４本増発します。

増発する特急

（平日）

・大阪難波 7時14分発、8時06分発、10時47分発 近鉄奈良行き

・近鉄奈良 15時17分発、16時03分発、20時03分発 大阪難波行き

（土休日）

・大阪難波 11時50分発 近鉄奈良行き

・近鉄奈良16時53分発、18時42分発、21時22分発 大阪難波行き

◆京都線

【平日・土休日】

京都―近鉄奈良間で特急を【平日】４本、【土休日】２本増発します。

増発する特急

（平日）

・京都9時50分発、17時00分発 近鉄奈良行き

・近鉄奈良9時00分発、16時50分発 京都行き

（土休日）

・京都 9時50分発 近鉄奈良行き

・近鉄奈良 8時30分発 京都行き

◆名古屋線

【土休日】

近鉄名古屋発大阪難波行き特急を1本増発します。

・近鉄名古屋 ２０時２５分発 大阪難波行き（ひのとりで運転）

【平日・土休日】

特急の運転区間を変更します。

・近鉄名古屋２２時２０分発名張行き特急は、２２時２５分発松阪行きに変更します。

このほか、ご利用状況などに応じて列車の運転本数、運転区間、列車種別、発着時刻などを見直します。

なお、記載の時刻等は現時点のものであり、変更する場合があります。

（以 上）