2.5次元タレントグループ「シクフォニ」、感情爆発必至、怒りと熱狂が交差する2ndライブツアーの開催決定を発表！

株式会社Noark

2.5次元タレントグループ「シクフォニ」が、2026年春に待望の2ndライブツアーを開催することを発表しました。ツアータイトルは「SIXFONIA 2nd Live Tour -RAGE-」。福岡・宮城・神奈川の3都市6公演を巡る本ツアーは、その名が示す通り、これまでのシクフォニのイメージをさらに更新し、感情の奥底を揺さぶる“激しさ”を全面に打ち出したツアーとなります。音楽、パフォーマンス、演出、そして情報解禁の見せ方まで、シクフォニならではのエンタメを詰め込んだ本ツアーで、2.5次元ライブシーンに新たな熱狂をお届けします。

https://sixfonia.com/information/790

Illustration by :すわだ ( https://x.com/suwada_yo )

全国3都市を駆け巡る、熱量増幅型ツアースケジュール。シクフォニ史上最大規模の挑戦へ

本ツアーは、4月25日（土）・26日（日）に福岡国際センターで行われる福岡公演を皮切りに、5月2日（土）・3日（日）にゼビオアリーナ仙台での宮城公演、そして5月5日（火・祝）・6日（水・休）には神奈川・Kアリーナ横浜での公演へと続きます。ツアーファイナルとなる神奈川公演は、シクフォニ史上最大規模の会場となるKアリーナ横浜での2days公演。シクフォニがこれまで積み重ねてきた活動の到達点であると同時に、新たなステージへと踏み出す象徴的な公演となります。シクフォニ史上最大規模の会場を舞台に、どのような演出とパフォーマンスで“RAGE”を体現するのか、是非ご注目ください。

ツアータイトル「RAGE」に込められた怒りと情熱が交差する世界観

ツアータイトルに掲げられた「RAGE」は、激怒、憤怒、そして抑えきれない激しさを意味する言葉となっており、ライブキービジュアルでは、シクフォニメンバーそれぞれがこの言葉を体現するかのような、強烈な感情を宿した表情を見せ、これまでにない一面を打ち出しています。また、ツアーロゴは「RAGE」の文字がハートをかたどっているようにも見えるデザインとなっており、怒りや激しさによって鼓動を早める心臓を想起させます。感情が爆発する瞬間の美しさと危うさ、その両面を視覚的にも表現したビジュアルは、本ツアーの世界観を強く印象付けています。さらに、ライブ全体を象徴するキャッチコピーは、「燃え上がれ そして激しくあれ＿＿＿。」。この言葉には、ステージ上のシクフォニだけでなく、会場に集うすべての観客を巻き込み、感情を解き放つ空間を創り上げるライブをお届けいたします。シクフォニの音楽に身を委ね、感情をさらけ出し、共に燃え上がれるライブにご期待ください。

話題必至のティザー映像にお笑い芸人・ハリウッドザコシショウ氏が参戦

情報解禁においても、シクフォニは“ただの告知”にとどまらず、毎回お笑い芸人が登場し話題を呼んできたライブティザー動画には、今回はお笑い芸人・ハリウッドザコシショウ氏が登場。誇張しすぎたシクフォニメンバーを演じ、それぞれのキャッチコピーを誇張バージョンで披露するという、強烈なインパクトを残す内容となっています。さらに映像内では「J0KER×JOK3R」を披露する場面も盛り込まれ、ザコシショウの芸風とシクフォニの世界観が融合した、唯一無二のエンターテインメント映像に仕上がっています。

【ティザー映像概要】

タイトル：【LIVE Teaser】"誇張した"シクフォニでええやん！【ハリウッドザコシショウ】【シクフォニ】

URL：https://www.youtube.com/watch?v=C4iXVrgGBGM

出演：シクフォニ、ハリウッドザコシショウ

公開日：2026年1月18日（日）

■SIXFONIA 2nd Live Tour -RAGE- 公演詳細

■シクフォニとは

[表: https://prtimes.jp/data/corp/147694/table/42_1_a31e3fa8b5b7598555238fc243331d9a.jpg?v=202601190551 ]

超大型オーディションを潜り抜けた最強の6人による2.5次元タレントグループ。2022年8月、オリジナル曲「J0KER×JOK3R」を引っ提げて衝撃的なデビューを飾る。その音楽性や企画力の高さを武器に、様々なオリジナルソングや、歌や声を使ったチャレンジ企画動画、「歌ってみた」と呼ばれるカバーソングなどの投稿をメインに活動している。チャンネル登録者数は118万人を超えており、急速に人気を集め、勢力を拡大している新進気鋭の6人組。その勢いは留まることを知らない。

2025年10月26日（日）にはグループ初となる３Dライブをシクフォニ公式YouTubeチャンネルにて全世界全編無料配信し、アーカイブにて配信中。さらには、３Dライブとリンクした生身ライブを11月に大阪・おおきにアリーナ舞洲にて2公演開催し、12月には東京・LaLa arena TOKYO-BAYにて2公演を開催。総動員数36,000人を記録し大盛況の後に終幕。2026年春にはシクフォニ史上最大規模となる会場Kアリーナ横浜公演を含む2ndライブツアーの開催を発表。

＜メンバー＞ 名前横の括弧内は読み方

（上段左から）

LAN（らん）、すち、みこと

（下段左から）

暇72（ひまなつ）、雨乃こさめ（あめのこさめ）、いるま

▼シクフォニ公式X

https://x.com/sixfonia_info

▼シクフォニ公式YouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/@sixfonia

▼シクフォニ公式TikTok

https://www.tiktok.com/@sixfonia_info

▼シクフォニ公式Instagram

https://www.instagram.com/sixfonia_info/