【ジェイアール名古屋タカシマヤ店限定商品】福を呼ぶ“節分ドーナツ”が今年も登場！「イチゴ“ONI”リング」2026年1月23日（金）より期間限定販売

写真拡大 (全2枚)

クリスピー・クリーム・ドーナツ・ジャパン株式会社

　クリスピー・クリーム・ドーナツ・ジャパン株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：若月 貴子、以下：KKDJ）は、ジェイアール名古屋タカシマヤ店の期間限定商品として、『イチゴ“ONI”リング』を2026年1月23日(金)から2月3日(火)の節分の日まで販売します。




　『イチゴ“ONI”リング』は、「節分」にちなみオニをモチーフにした“真っ赤な”ドーナツです。2024年よりジェイアール名古屋タカシマヤ店限定で数量限定販売し、毎日売切れるほどの大人気商品が3年連続で登場します。



　ふわふわのドーナツにホワイトチョココーティング、甘酸っぱいイチゴのナパージュを重ね、プリン風味のコーティングで黄色の髪の毛をぐるぐると描きました。ビターチョコで力強い表情を描き、仕上げにスイートなチョコレートの粒で小さな角を生やしました。


　力強さの中に可愛らしさも感じる、節分にぴったりの赤鬼のドーナツです。



　1年の健康と幸せを願うオニのドーナツで、楽しいスイーツタイムをお過ごしください。


≪参考情報：商品情報≫



『イチゴ“ONI”リング』


【販売期間】2026年1月23日（金）～2月3日（火）


【販売価格】368円



甘酸っぱいイチゴのナパージュをコーティングした真っ赤なお顔に、


ビターチョコで力強いオニを描きました。


ちょこんと生えた角はスイートなチョコレート。



※1日の販売数量に限りがあり、なくなり次第終了となります。


※価格は税込み価格です。


※販売方法は予告なく変更となる場合がございます。予めご了承ください。



【クリスピー・クリーム・ドーナツ　ジェイアール名古屋タカシマヤ店 店舗概要】


所在地：愛知県名古屋市中村区名駅1-1-4ジェイアール名古屋タカシマヤ1F北ブロック


電話番号：052-589-2655　営業時間：10:00～20:00