【ジェイアール名古屋タカシマヤ店限定商品】福を呼ぶ“節分ドーナツ”が今年も登場！「イチゴ“ONI”リング」2026年1月23日（金）より期間限定販売

クリスピー・クリーム・ドーナツ・ジャパン株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：若月 貴子、以下：KKDJ）は、ジェイアール名古屋タカシマヤ店の期間限定商品として、『イチゴ“ONI”リング』を2026年1月23日(金)から2月3日(火)の節分の日まで販売します。

『イチゴ“ONI”リング』は、「節分」にちなみオニをモチーフにした“真っ赤な”ドーナツです。2024年よりジェイアール名古屋タカシマヤ店限定で数量限定販売し、毎日売切れるほどの大人気商品が3年連続で登場します。

ふわふわのドーナツにホワイトチョココーティング、甘酸っぱいイチゴのナパージュを重ね、プリン風味のコーティングで黄色の髪の毛をぐるぐると描きました。ビターチョコで力強い表情を描き、仕上げにスイートなチョコレートの粒で小さな角を生やしました。

力強さの中に可愛らしさも感じる、節分にぴったりの赤鬼のドーナツです。

1年の健康と幸せを願うオニのドーナツで、楽しいスイーツタイムをお過ごしください。

≪参考情報：商品情報≫

『イチゴ“ONI”リング』

【販売期間】2026年1月23日（金）～2月3日（火）

【販売価格】368円

甘酸っぱいイチゴのナパージュをコーティングした真っ赤なお顔に、

ビターチョコで力強いオニを描きました。

ちょこんと生えた角はスイートなチョコレート。

※1日の販売数量に限りがあり、なくなり次第終了となります。

※価格は税込み価格です。

※販売方法は予告なく変更となる場合がございます。予めご了承ください。

【クリスピー・クリーム・ドーナツ ジェイアール名古屋タカシマヤ店 店舗概要】

所在地：愛知県名古屋市中村区名駅1-1-4ジェイアール名古屋タカシマヤ1F北ブロック

電話番号：052-589-2655 営業時間：10:00～20:00