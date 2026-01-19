一般社団法人ALA日本セルフチューニング協会(本社：〒107-0062 東京都港区南青山5-17-2、代表取締役：神谷 かのみ)は、書籍『美脚学校 足裏から全身がきれいに整う「骨格ゆるしめ」リセット』の出版を記念し、女性のエンパワーメントとウェルビーイングを推進するための体験型イベント【わたし革命 FES 2026】(以下 本イベント)を2026年2月8日(日)新都市ホール横浜にて開催いたします。





本イベントは書籍の「美脚学校」にちなみ、ステージコンテンツを1限目、2限目といったタイムスケジュールで表記し、美しく健康になるためのワークショップや、自分の生き方に自信が持てるようになるためのメソッドを伝授してくれるセミナーなどを開催いたします。





また、ブースエリアでは、「美・健康」「メンタル」「キャリアデザイン・働き方」「パートナーシップ・お金」「アート・クリエイティブ体験」「マネーセミナー、キャリア相談会」の6コンテンツにちなんだブースを展開いたします。取り巻く環境によって生き方や暮らしが変化しがちな女性に向けて、アドバイスやサポートを行う企業・団体が出展いたします。

さらに、スタンプラリーに参加いただくと、美と健康にちなんだ豪華賞品が当たる抽選会にも参加いただけます。





著者 神谷かのみは本イベントを通じて、女性が自分自身の生き方を見つめ直し、愛することを大切にして欲しいというメッセージを伝え、女性のエンパワーメントを高めることを伝えたいと考えております。イベントの参加は本リリースをご覧になった方限定で、無料でご招待いたします。以下よりお申し込みください。





■『わたし革命 FES 2026 』開催概要

開催期間 ： 2026年2月8日(日)

時間 ： 11時30分開場 12時開演 ～17時30分終了予定

会場 ： 新都市ホール横浜

主催 ： 美脚学校／一般社団法人ALA日本セルフチューニング協会

参加費 ： 無料

コンテンツ： 体験型フェスティバル

(ショー／登壇／ワークショップ／ブース／交流)









■メインブース

・小顔美容専門家 お顔のマジシャンさおりさん

・一般社団法人髪育JAPAN協会代表 宇留間 祐介さん

・『「毒だし」のトリセツ』著書ハーブファスティング主宰 織田 剛さん

・WALKNISTA(R)創始者 浅井 ミュゼル 香葉子さん

・食の伝道師 佐藤 きみたん

・マッスルクイーン薬膳師 辨谷 知子さん









■ブース

・日本ネイリスト協会本部認定講師

美しさを手元から～ネイリストを20年以上の経験を活かして、手元ケアから心に潤いを

・一般社団法人日本アレルギーらいふ協会代表理事

アレルギーになりにくいナチュラルハウスクリーニング、肌にやさしいテーピングの紹介

・個別学習塾 エジソンJ・ディスカバリースクール

幼児から高校生までのお子さんの非認知能力～成績爆上げブース

・内外健康アドバイザー

内と外から、きれい体験を。手で感じる美容体験と、低糖質スイーツのひとくち試食

・選ばれるあたなになる花嫁の学校 みわ先生

結婚のためだけじゃない、人生を楽にする家庭科の授業をミニ体験

・ママの心に寄り添う子育て専門家 みんみん先生

手放すことで親子はもっと自由になる。子どもの気持ちが見える手放す子育てミニ体験。

・増やすより整える美容セラピスト TOMO美

あなたらしさに必要な美容だけを一緒に見つける「美容のお片付け」体験

・ボードゲームクリエイター

夢中になる遊びの中にでもお金・お作法・文化を楽しく学べるボードゲームのご紹介

・美容かっさ専門サロンオーナー

首・腕・頭皮など、お好きな部位をプチマッサージ体験









■豪華景品：美容商品、美容食品、健康グッズ、体験チケットなどが当たります。





豪華景品の一例









■トレーニングブース

ALA美脚学校(R)書籍「美脚学校」に載っている「骨格ゆるしめリセット」を実際に体験できます。





体験の様子1

体験の様子2





協賛：

株式会社アエル、イイ女育成塾、株式会社イオス、合同会社iサポグループ、株式会社ウエラ、

個別学習塾エジソンJ・ディスカバリースクール、おおこうち内科クリニック、KAMOファンディング運営、髪育JAPAN(R)、株式会社クオリティライフ、株式会社 晃希、自己肯定感心理学スクールグランメゾン大釜、株式会社小顔、作曲家事務所BINGO、CyberMonkeyヴォイストレーニングクラブ、株式会社人生のミカタ、株式会社ダイシンコラボレーション、株式会社東京カモガシラランド、有限会社ないとう、日勝株式会社、原歯科医院、株式会社ひげごろー、ビジョナリースクール、ひょうたんやまヒロ歯科医院、ミリオンダラー営業会議(R)、株式会社MUSEL、リズム株式会社、LOVE & PEACH株式会社、株式会社 和高組 他者貢献(50音順)

事前申し込み： https://sub.alagroup.jp/p/fes2026?ftid=LtteRTAokJF6









■書籍『美脚学校 足裏から全身がきれいに整う「骨格ゆるしめ」リセット』





『美脚学校 足裏から全身がきれいに整う「骨格ゆるしめ」リセット』





ダイエットを超えたすごい方法!とにかく見た目！シルエットがきれいに変わる！美しく整う！

足裏から、骨盤、股関節、ひざ関節…と、全身をきれいに整える「骨格ゆるしめ」リセットなら、確実に全身のシルエットが変わる！しかもリバウンドなし、人生までも絶対好転！コンプレックスを一生モノの宝物に変える、価値あるメソッド大公開！





著者 ： 神谷 かのみ

出版社 ： 三笠書房

金額 ： 1,980円(税込)

アマゾン： https://www.amazon.co.jp/dp/4837940692









■一般社団法人ALA日本セルフチューニング協会

代表取締役： 神谷 かのみ

本社所在地： 〒107-0062 東京都港区南青山5-17-2 シドニービル502

設立 ： 2023年3月