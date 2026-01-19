神戸学院大学の防災女子が「おいしく備える！簡単！防災レシピ」を1月16日にWeb公開！

神戸学院大学神戸学院大学 防災女子

2026年1月17日（土）で、阪神・淡路大震災の発生から31年を迎えます。

災害発生時には、電気・ガス・水道といったライフラインが停止し、普段どおりの食事づくりが困難になる可能性があります。

しかし、日頃からの備えがあれば、災害時でも“美味しく・簡単に・栄養バランスのとれた”食事をとることができます。

この度、女性視点を活かした防災啓発に取り組むサークル「防災女子」のメンバーが、「食べとう？KOBE」・神戸市と連携し、平常時にも災害時にも活用できるレシピ集「おいしく備える！簡単！防災レシピ」を作成しました。

このレシピは2026年1月16日（金）より、神戸市食育ポータルサイト「こうべ食フレ！」(https://kobeshokuiku.city.kobe.lg.jp/syokuiku/6867/)において公開します。

本レシピ集では、家庭にある備蓄食品を活用し、調理器具や水が限られた状況でも実践できる料理を紹介しています。また、多くのレシピは包丁をほとんど使用せず時短で調理できるため、子育て中の家庭での普段の食事としてもおすすめです。

家庭、地域、学校など、さまざまな場面で防災を考え、備蓄を進めるきっかけとして、ぜひご活用ください。

■レシピWeb公開

- 公開時期：2026年1月16日（金）～- 掲載場所：神戸市食育ポータルサイト「こうべ食フレ！」(https://kobeshokuiku.city.kobe.lg.jp/syokuiku/6867/)さっぱり塩（レモン）パスタ塩昆布バター炊き込みご飯野菜フライまん

神戸学院大学 防災女子とは

神戸学院大学では、防災や社会貢献について学ぶ「現代社会学部 社会防災学科」を2014年4月に開設し、同年6月に女性目線での防災啓発を目的とした学生団体「防災女子」を結成しました。

“災害時こそ女子力で乗り切っていこう！”をコンセプトに、授業で学んだ専門知識を活かし、一人でも多くの女性そして家庭・地域社会へ「やってみたくなる防災」を伝えていけるように活動に取り組んでいます。

食べとう？KOBEとは

神戸市内に本社を構える食品関連企業等９社により結成された市民の食課題解決のためのプロジェクトチーム。

（参画企業：エム・シーシー食品株式会社、オリバーソース株式会社、カネテツデリカフーズ株式会社、ケンミン食品株式会社、生活協同組合コープこうべ、フジッコ株式会社、株式会社プロアクティブ、株式会社マルヤナギ小倉屋、六甲バター株式会社）

＜参考リンク＞

神戸学院大学現代社会学部 社会防災学科(https://www.kobegakuin.ac.jp/education/faculty_social/bosai/)

現代社会学部オリジナルサイト(https://www.kobegakuin-css.jp/#./master_page.html#hero)

神戸市食育ポータルサイト「こうべ食フレ！」(https://kobeshokuiku.city.kobe.lg.jp/syokuiku/6867/)

神戸防災のつどい2026(https://www.city.kobe.lg.jp/a46152/bosaitudoi2026.html)

「食べとう？KOBE」防災レシピ(https://kobeshokuiku.city.kobe.lg.jp/syokuiku/4415/)

＜メディア関連の方＞

取材をご希望の場合は、お手数ですが、下記お問合せ先までご連絡をお願いいたします。

＜本件に関する問い合わせ先＞

神戸学院大学 社会連携グループ

担当：前田

TEL：078-974-4042

MAIL: renkei@j.kobegakuin.ac.jp

URL：https://www.kobegakuin.ac.jp/social_contribution/

社会連携グループの取り組み紹介はこちら(https://www.kobegakuin.ac.jp/information/digital_book/social_contribution2025/#page=1)