2025年国内家庭用ゲーム市場規模（店頭販売分）は4,181億円 ～「ファミ通」マーケティング速報～

・Nintendo Switch 2の発売で前年から大幅に上昇、Switch 2本体の販売台数は年間378.4万台。

・ソフト市場もNintendo Switch 2が貢献して拡大。『マリオカート ワールド』が266.8万本でランキング首位。

株式会社KADOKAWA

ゲーム総合情報メディア『ファミ通』（ファミ通グループ代表：林 克彦）は、2025年の国内家庭用ゲームソフト（パッケージ版のみ）とハードの売上速報をまとめました。集計期間は2024年12月30日～2025年12月28日です。

■2025年国内家庭用ゲーム市場規模： 4,181.3億円

（集計期間：2024年12月30日～2025年12月28日／週数：52週）

＜ご参考＞2024年国内家庭用ゲーム市場規模： 3,013.2億円

（集計期間：2024年1月1日～2024年12月29日／週数：52週）

※市場規模はハード・ソフト（パッケージ版のみ。ダウンロードカード、本体プリインストール版を含む）の合計値です。

2025年の国内家庭用ゲーム市場について

2025年の家庭用ゲーム市場規模（※）は、ハードが前年同期比149.3％の2,826.9億円、パッケージソフトが同121.0％の1,354.4億円、合計で同138.8％の4,181.3億円と、そろって前年から拡大する結果になりました。

その原動力となったのは、2025年6月に発売されたNintendo Switch 2で、本体は年末までに378.4万台を販売。パッケージソフト市場でも本体同梱版が貢献し、『マリオカート ワールド』（任天堂／2025年6月5日発売／Switch 2）が266.8万本を売り上げて、ランキングの首位を獲得しています。ほか、Nintendo Switchが152.0万台、プレイステーション5が87.9万台を販売しています。

また、ソフト市場では『Pokemon LEGENDS Z-A』（ポケモン／2025年10月16日発売／Switch 2・Switch）も順調に販売本数を伸ばしました。2機種合計で年間253.4万本を販売し、合算ではソフトランキングの首位に迫る数字を記録しています。

2026年は、Nintendo Switch 2によるさらなる市場拡大のほか、今冬登場予定の話題作だけでも『ドラゴンクエストVII Reimagined（リイマジンド）』（スクウェア・エニックス／2026年2月5日発売予定／Switch 2・Switch・PS5）や『バイオハザード レクイエム』（カプコン／2026年2月27日発売予定／Switch2・PS5）といったタイトルが控えており、今後の動向が注目されます。

※本データは、店頭および通信販売分となります。ダウンロード販売、追加コンテンツ、アイテム課金などのデジタル決済は含みません。

また、ソフトの売上本数については、集計期間中に店頭（通販含む）で販売されたすべてのタイトルを対象としています。

2種類以上のバージョンや周辺機器・本体等との同梱版が発売されているソフトのデータは、すべての種類を合計した数字となります。

（発売日は前に発売されたもの、価格は通常版を表示しています）

※本データを記事で使用する場合は、出典が「ファミ通」である事の明記をお願いします。



※本調査データは、KADOKAWAグループのシンクタンクである角川アスキー総合研究所が調査し、KADOKAWA Game Linkage に提供しています。

◆ファミ通について

ファミ通グループでは、ゲーム総合誌『週刊ファミ通』（毎週木曜日発売）をはじめとするファミ通各誌、ゲーム・エンタメ総合情報サイト「ファミ通.com」など、様々なサービスを展開しています。また、電子出版事業にも積極的に取り組み、「週刊ファミ通」電子版や、ゲーム攻略本・設定資料集の電子書籍を多数配信しています。

公式サイトURL：https://www.famitsu.com/

◆株式会社KADOKAWA Game Linkageについて

株式会社KADOKAWA Game Linkage（代表取締役社長：豊島 秀介）は、株式会社KADOKAWAの100％子会社です。「ファミ通」「ゲームの電撃」ブランドをはじめとする情報誌の出版、Webサービス運営、動画配信といったゲームメディア事業を展開しています。そのほか、グッズ制作やイベント企画・運営、eスポーツマネジメントなど、ゲームにまつわるあらゆる分野で新しい価値の創出に挑戦。ゲームとユーザーの熱量を高め、ゲームの面白さや楽しさをさらに広げてまいります。

公式サイトURL： https://kadokawagamelinkage.jp

◆株式会社角川アスキー総合研究所について

角川アスキー総合研究所は、KADOKAWA グループに属する法人向けのシンクタンク、リサーチ・メディア企業です。KADOKAWA グループの持つコンテンツ力、メディア力、リサーチ力に関する技術力を活かし、日本のメディア・コンテンツ産業に貢献すべく、課題となる重要テーマに日々取り組んでいます。

公式サイトURL：http://www.lab-kadokawa.com