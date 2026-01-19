ＮＸワンビシアーカイブズが提供する レコードバンキングシステム「WAN-RECORD Plus」に 文書情報を自動抽出・判定・仕分け可能な「生成AI機能」をリリース

株式会社ＮＸワンビシアーカイブズ

NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社のグループ会社である株式会社ＮＸワンビシアーカイブズ（代表取締役社長 高橋豊 以下、ＮＸワンビシアーカイブズ）は、提供中のレコードバンキングシステム「WAN-RECORD Plus」において、ファイルをAIが読み取り、自動で文書情報を抽出・判定・仕分けできる「生成AI機能」をリリースしましたのでお知らせいたします。

【生成AI機能とは】（URL：https://www.wanbishi.co.jp/wan-record-plus/ai/）

文書をアップロードすると、あらかじめ指定した抽出ルール（プロンプト）にもとづき、生成AIが契約書や申請書、議事録、営業資料などの文書から"必要な管理項目の値"を自動で抽出、文書の仕分けや判定も自動化する機能です。

テキスト情報が埋め込まれていないPDFや画像にも対応し、人手と時間がかかっていた文書の仕分けや判定まで生成AIがサポート。ナレッジが自然に貯まるファイル管理が実現できます。

「WAN-RECORD Plus生成AI機能」紹介動画

https://www.youtube.com/watch?v=aXgoahgYkEA

【「WAN-RECORD Plus」とは】（ＵＲＬ：https://www.wanbishi.co.jp/wan-record-plus/）

「WAN-RECORD Plus」は、ＮＸワンビシアーカイブズが、50年以上にわたって積み重ねた情報管理のノウハウを結集し「Records Banking System(※)」という新しい概念を提唱した、長期的にデータを整備・継承し、散在するデータを資産に変える革新的なコンテンツ管理ストレージです。

API連携により各種システムから自動的に情報を集約し、紙媒体やデジタルデータを問わず、様々な種類の情報を一元的に管理することができます。また生成AI機能搭載により、現場のデジタル労働力として属性情報の抽出、文書の判定・仕分けなどの情報管理業務をユーザーに代わって実施、人手不足の課題解消、持続的な成果創出を支援します。

※「Records Banking System」 は 株式会社NXワンビシアーカイブズ の登録商標です。（登録商標第6777512号）

■ 株式会社ＮＸワンビシアーカイブズとは

ＮＸワンビシアーカイブズは、1966年の設立以来、一貫して『企業の情報の安全確保と管理の効率化』を追求し、堅固なセキュリティ体制のもと、重要な情報（機密文書、医薬品開発関連資料、永年保存の歴史資料、テープ等の記録メディア、デジタルデータ、細胞・検体試料・医薬品など）の発生段階から活用、保管、抹消までのライフサイクル全てをカバーした総合的サービスを提供しています。現在では東京・大阪・名古屋・九州に営業拠点を置き、官公庁や金融機関・医療機関・製薬業をはじめとした4,600 社以上のお客様にご利用いただいており、 2019年には書類と電子に対応した電子契約・契約管理サービス「WAN-Sign」、2022年にはWeb申し込み後、最短5日で利用可能な書類保管サービス「WAN-CASE」、2024年には自在にカスタマイズ可能なレコードバンキングシステム「WAN-RECORD Plus」をリリースし、お客様の働き方の変革をサポートできるサービスを提供しています。



【本リリースに関する問い合わせ先】

株式会社ＮＸワンビシアーカイブズ

経営企画部 担当：池田・神谷・里村

TEL：03-5425-5400 Email：koho@wanbishi.co.jp