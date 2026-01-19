ダロワイヨから「ドラえもん」スイーツが2026年も登場！「ドラえもんとパリ発祥ダロワイヨの甘い出会い」限定デザインのスイーツ＆ギフトを1/22より発売
株式会社ダロワイヨジャポン(本社：東京都文京区、代表取締役社長：恩田 友紀子)より、2026年1月22日(木)発売の菓子・洋菓子新商品をご案内します。
マカロンやガトー「オペラ」などの洋菓子の販売を中心とした、フランス・パリに本店を持つ老舗ブランドダロワイヨから、国民的人気キャラクター「ドラえもん」のスイーツが、デザインを新しくして再登場します。
「未来から来たドラえもん」と「パリ発祥のダロワイヨ」。時空も国境も超えて出会い、大人のファンに向けた特別なスイーツが生まれました。パステルカラーの優しい世界観に、フランスを象徴するトリコロールやダロワイヨのスイーツモチーフを加えて、華やかで遊び心あふれるデザインに。子どもの頃の憧れと、老舗の伝統が一つになるご褒美スイーツです。
ダロワイヨ店舗および公式オンラインショップにて、2026年1月22日(木)より販売いたします。
ドラえもん商品 ダロワイヨ特集ページ： https://www.dalloyau.co.jp/doraemon2026/
ダロワイヨ限定商品 イラストイメージ
◆『ドラえもん マカロン缶(10個入)』価格4,400円(税込)
淡いブルーとピンクを基調としたドラえもんデザインの缶に、ドラえもんとドラミちゃんのプリントマカロンと、ダロワイヨ人気のフレーバー8種類を詰め合わせました。
外側がカリっとしていて中が柔らかく、香り豊かでとろけるようなクリームをサンドしたダロワイヨのマカロン。1832年来、伝統的なものから季節の味を取り入れた新作まで100種類以上を提供し続けている、ダロワイヨのスペシャリテ商品。
缶は小物入れとしてアフターユースでき、贈りものにもおすすめです。
＜内容＞
マカロン(ドラえもんのどら焼き風マカロン、ドラミちゃんのメロンパン風マカロン、ラムネ、シトロン、あまおう、ショコラ、ピスターシュ、フランボワーズ、ヴァニーユ、キャラメル ブール サレ)
各1個 計10個入
ドラえもん マカロン缶(10個入)
◆『ドラえもん オペラ』価格 4,536円(税込)
ダロワイヨ発祥のガトー「オペラ」の上に、ショコラで丁寧に再現したドラえもんをデコレーション。薄いショコラを丁寧に切り抜き、輪郭や表情を1つずつ仕上げています。にっこりと笑う「ドラえもん」が愛らしいオペラです。
フランスのダロワイヨが1955年に作り出したガトー『オペラ』。コーヒー風味のバタークリーム、ガナッシュ、ビスキュイ・ジョコンド、グラサージュ。7層からなる重厚な味わいを愉しめます。ダロワイヨ店舗限定商品です。
ドラえもん オペラ
◆『ドラえもん キャラメルサンドクッキー(フレーズ＆テ)』 価格 864円(税込)
◆『ドラえもん キャラメルサンドクッキー(ショコラ＆カフェ)』 価格 864円(税込)
キャラメルサンドクッキー入りのプチギフトです。取っ手がピンクの箱には、フレーズ(苺)とテ(紅茶)が1枚ずつ、取っ手がブルーの箱には、ショコラとカフェが1枚ずつ入っています。
ドラえもんやドラミちゃん、ダロワイヨのスイーツをデザインしたアクリルチャーム付きです。
アクリルチャームは全6種類。
ちょっとした贈りものにも選びやすい一品です。
ドラえもん キャラメルサンドクッキー
ドラえもん チャーム一覧(ランダム)
◆『ドラえもん ガトー ショコラ缶』 価格 880円(税込)
◆『ドラえもん ガトー ブール缶』 価格 880円(税込)
ドラえもんとドラミちゃんを描いた丸缶に、クッキーを2枚詰め合わせました。紫色の缶にはチョコづくしの濃厚なクッキー「ガトー ショコラ」。トリコロール柄の缶にはバターのコクと風味が優しく香る「ガトー ブール」が入っています。
食べ終えた後も小物入れとして使える、手土産にうれしい限定缶ギフトです。
ドラえもん ガトー缶
◆『ドラえもん オーガニックセイロンティー』価格 1,650円(税込)
セイロンティーのティーバッグ入りのデザインした缶です。
世界三大紅茶のひとつとしても知られる、スリランカ・ウバ地方産の有機栽培茶葉を使用したセイロンティーが、8袋入っています。
＜内容＞
オーガニックセイロンティー 1.8g×8袋
ドラえもん オーガニックセイロンティー
◆『ドラえもん ハンドタオル＆マカロンセット』価格 2,420円(税込)
ダロワイヨ限定デザインのドラえもんとドラミちゃんのハンドタオルと、限定のプリントマカロン2種を組み合わせたセットです。
ハンドタオルは綿100％で、ふわふわの質感で使用感が良く、水分や汗もしっかり吸い取ってくれるため、幅広いシーンで使用できます。ギフトにも自分用にもおすすめです。
＜内容＞
ハンドタオル1枚、ドラえもんのどら焼き風マカロン、ドラミちゃんのメロンパン風マカロン 各1個
ドラえもん ハンドタオル
ドラえもん ハンドタオル＆マカロンセット
◆『ドラえもん 手提げ紙袋』価格 110円(税込)
贈り物やお持ち歩きに便利な限定ショッパーも数量限定でご用意しております。
ドラえもん商品を1点以上お買い上げの方のみご購入可能いただけます。お1人様あたりの購入制限はありません。
ドラえもん 手提げ紙袋
他にも、下記のドラえもん商品を発売いたします。
・『ドラえもんのどら焼き風マカロン』／『ドラミちゃんのメロンパン風マカロン』価格 各324円(税込)
・『ドラえもんマカロン(2個入)ブルー』／『ドラミちゃんマカロン(2個入)ピンク』価格 各648円(税込)、
・『ドラえもん マカロン(4個入)』価格 1,296円(税込)
・『ドラえもん マカロン(6個入)』価格 2,376円(税込)
・『ドラえもん マカロンラスク(フレーズ風味／ヴァニーユ／ショコラ)』価格 各486円(税込)
トリコロールデザインの愛らしいパッケージは、バレンタインやホワイトデーのギフトに最適です。
■『ドラえもん』について
藤子・F・不二雄による日本のまんが作品。
1970年小学館の「学年別学習雑誌」にて連載スタート。2020年には、連載開始50周年を迎えた。
1979年テレビ朝日系にてテレビアニメ放映開始。
まんが、アニメ、映画と、今なおその人気は広がりを見せ、子どもたち、そして大人にも愛され続けている。
■ダロワイヨについて
華やかなルイ14世の時代から今日に至るまで、多くの人達に愛され続けてきたダロワイヨは、フランス・パリに本店を持つ老舗の洋菓子ブランドです。
「おいしい」を作り続けて200年余、カラフルなマカロンや、ダロワイヨ発祥のガトー「オペラ」を中心とした彩り華やかなダロワイヨのスイーツは、長い歴史の中で培われた職人の技術や知恵とこだわりをぎゅっと詰め込んでいます。
お手土産やギフト、ケーキなどお客様の特別な日にご利用いただける商品から、カジュアルな商品まで多数展開しています。
■販売場所
・ダロワイヨ店舗(首都圏を中心に22店舗)(他催事数か所あり)
店舗情報( https://www.dalloyau.co.jp/boutiques/ )
・ダロワイヨ オンラインショップ
( https://www.dalloyau-japon.com/ )
＊ダロワイヨ公式オンラインショップでは、2026年1月22日(木)午前10時より発売いたします。
＊商品内容及びデザインはイメージです。変更となる場合がございます。
ダロワイヨ公式サイト
( https://www.dalloyau.co.jp/ )
ドラえもん商品 ダロワイヨ特集ページ
( https://www.dalloyau.co.jp/doraemon2026/ )