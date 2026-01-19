日本コープ共済生活協同組合連合会(略称：コープ共済連)、日本生活協同組合連合会(略称：日本生協連)、生活協同組合コープながの(略称：コープながの)、とやま生活協同組合(略称：とやま生協)は、2026年2月7日(土)・8日(日)に白馬クロスカントリー競技場(長野県北安曇郡白馬村)で開催される「第28回全日本障害者クロスカントリースキー競技大会」に、コープグループで冠スポンサー(スペシャルスポンサー)として協賛します。





「第28回全日本障害者クロスカントリースキー競技大会」プログラム





「第28回全日本障害者クロスカントリースキー競技大会」は、身体・知的・聴覚・視覚に障がいのあるアスリートが全国から集い、技術を競う歴史ある大会です。本大会は2025/26シーズンにおいて国内で開催される唯一の競技大会で、北京パラリンピック金メダリストの川除大輝選手や豊富な経験を持つベテランの新田佳浩選手など、世界で活躍するトップアスリートの参加も予定されています。また、本大会は障がいの有無に関わらず、誰もが互いに繋がり、共に支えあう「共生社会の実現」に寄与することを目指しています。





コープ共済連は、2019年より公益財団法人日本障害者スキー連盟とゴールドパートナー契約を継続して締結しており、本大会を含む包括的な支援を通じて、「誰一人取り残さない社会」、「誰もが安心してくらし続けられる地域社会づくり」を目指して取り組んでいます。今回の協賛では、全国の組合員に障がい者スキー競技への支援活動を広く知っていただき、さらなる支援の輪を広げることを目的としており、競技用ビブへのロゴ掲出や会場での応援旗掲出などを通じて、コープグループとして大会を盛り上げてまいります。









■「第28回全日本障害者クロスカントリースキー競技大会」概要

【日程】

2026年2月7日(土)～8日(日)

・2月7日(土)：スプリント・クラシカル 1.25km

10:30～ 競技スタート

13:00～ 表彰式

・2月8日(日)：10km クラシカル（カテゴリ別）/ 5kmクラシカルチャレンジ

10:30～ 競技スタート

12:30～ 表彰式





【会場】

白馬クロスカントリー競技場(スノーハープ)





【主催】

国際スキー・スノーボード連盟(FIS)、公益財団法人日本障害者スキー連盟(JPS)





【協賛】

日本コープ共済生活協同組合連合会、日本生活協同組合連合会、生活協同組合コープながの、とやま生活協同組合 他













■コープ共済連の概要

日本コープ共済生活協同組合連合会(略称：コープ共済連)はＣＯ・ＯＰ共済を取り扱う、主に宅配・店舗事業を行う各地域の生協と、日本生活協同組合連合会(略称：日本生協連)が共同して設立した共済事業を専業とする連合会です。

ＣＯ・ＯＰ共済は「自分たちに必要な保障商品を自分たちで開発し、育てること」を軸に、組合員の皆様の声をもとに商品開発を行い、保障内容をより良く改定してきました。特に、子ども・女性の保障分野の加入者が多く、子育て世帯からご支持いただいています。今後も組合員の皆さまのくらしに寄り添った共済としてご満足いただけるよう、努めてまいります。





◆ＣＯ・ＯＰ共済 オフィシャルホームページ： https://coopkyosai.coop/about/

◆これまでの支援の様子や、競技の紹介動画はこちらから： https://coopkyosai.coop/paraski