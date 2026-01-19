シャングリ・ラ 東京、２月１日よりバレンタイン＆ホワイトデーギフトを販売開始

シャングリ・ラ 東京

シャングリ・ラ 東京 バレンタイン＆ホワイトデーギフト

心を込めて家族を思いやるようにお客さまをお迎えするシャングリ・ラ 東京(https://www.shangri-la.com/jp/tokyo/shangrila/)（所在地：東京都千代田区丸の内、総支配人：マティアス・スッター）では1階のザ・ブティック by シャングリ・ラにおいて、大切な方やご友人へのバレンタインギフトとして、多彩なセレクションの中からお選びいただけるブティックアイテムを2月1日（日）から3月14日（土）までの期間限定で販売いたします。




ハートマカロンケーキ

ハートマカロンケーキ


チョコレートガナッシュケーキを大きな赤のハートマカロンではさみ、周囲をラズベリーとチョコレートディプロマットクリームで飾りました。中には、シャングリ・ラ オリジナル ヒマラヤンブレンドティーガナッシュ、ガトーショコラ、チョコレートクリームと、ローズ香るいちごとラズベリーのジューシーなコンフィチュールを忍ばせて。







プレミアムラズベリーチョコレートパウンドケーキ

プレミアムラズベリーチョコレートパウンドケーキ


二つのレイヤーで、それぞれ異なる食感と酸味のアクセントが楽しめるパウンドケーキ。下の層はホワイトチョコチップとラズベリーのパウンドケーキ、上の層はラズベリーチョコレートでコーティングしたダックワーズに、ドライラズベリー、ロゴ入りチョコをあしらいました。







レッドハートマカロン

レッドハートマカロン


2月限定の赤いマカロン。ヒマラヤンブレンドティーガナッシュと、風味豊かな種入りラズベリーのフレッシュさと食感が味わえるラズベリーぺパンジャムが入ったマカロンです。







ホワイトハートマカロン

ホワイトハートマカロン


3月限定の白いマカロン。ヒマラヤンブレンドティーガナッシュと、風味豊かな種入りラズベリーのフレッシュさと食感が味わえるラズベリーぺパンジャムが入ったマカロンです。







ハートボンボンショコラ（9個入り）

ハートボンボンショコラ（9個入り）


赤、ピンク、オレンジと3色の色あざやかなハート型チョコレート。食前酒のカクテルをイメージして作られ、すべてにシャンパンが入っています。赤はキールロワイヤル（カシス＆シャンパン）、ピンクはキールインペリアル（ラズベリー＆シャンパン）、オレンジはミモザ（オレンジ＆シャンパン）です。3種をじっくり味わいたい方におすすめ。







ハートボンボンショコラ（4個入り）

ハートボンボンショコラ（4個入り）


赤とピンク、2種の艶やかなハート型チョコレート。食前酒のカクテルをイメージして作られ、すべてにシャンパンが入っています。赤はキールロワイヤル（カシス＆シャンパン）、ピンクはキールインペリアル（ラズベリー＆シャンパン）です。







チョコレートフロランタン

チョコレートフロランタン


アーモンドスライス、オレンジコンフィ、ピスタチオとはちみつをふんだんに使って、キャラメル状に焼き上げ、チョコレートクッキー生地を包みました。クッキーの裏側をビターチョコレートでコーティングし、食べ応えのある一品に仕上げています。







チョコレートエンガディナー

チョコレートエンガディナー


チョコレートクッキー生地の中に、キャラメル、たっぷりのクルミとチョコチップを入れて焼き上げたスイス伝統のお菓子。ナッツの風味が香ばしく、濃厚な味わいが特徴です。







ドバイチョコレート

ドバイチョコレート


小麦粉やトウモロコシの粉と水を原料として作られた麺状の生地、カダイフとなめらかなピスタチオペーストを使用した、ドバイ発祥の板チョコレート。甘さが控えめでザクザクとした食感が楽しいアイテムです。表面には赤、ピンク、白のグラデーションにゴールドを散りばめています。






■概要


バレンタインプロモーション


期間： 2026年2月1日（日）～2026年3月14日（土）


場所： 1階　ザ・ブティック by シャングリ・ラ


時間： 平日　11:30～18:30


　　　 土曜・日曜・祝日　10:30～18:30



内容＆料金：


- ハートマカロンケーキ　5,600円（税込）
- プレミアムラズベリーチョコレートパウンドケーキ　5,900円（税込）
- レッドハートマカロン　4,500円（税込）
- ホワイトハートマカロン　4,500円（税込）
- ハートボンボンショコラ 9個入り　5,900円（税込）
- ハートボンボンショコラ 4個入り　3,200円（税込）
- チョコレートフロランタン　3,400円（税込）
- チョコレートエンガディナー　3,900円（税込）
- ドバイチョコレート　3,200円（税込）


※ご予約・お問い合わせ：Tel: 03-6739-7888 / Email: boutique.slty@shangri-la.com


※表示の内容および料金は、仕入れ状況により予告なく変更になる場合がございます


※画像はイメージです



シャングリ・ラ 東京について


シャングリ・ラ 東京は、シャングリ・ラ ブランドにおける日本初のホテルとして 2009年3月2日に開業し、2026年に17周年を迎えます。東京駅に隣接する37階建ての複合ビル、丸の内トラストタワー本館の最上階11フロアを占めます。総客室数200のホテル内には、2つのレストラン、イタリア料理「ピャチェーレ」、日本料理「なだ万」に加えて、ラウンジ&バー「ザ・ロビーラウンジ」が 併設されています。また、5つのトリートメントルームと東京で最大規模のスパスイートを備えている「Chiスパ」は、古代アジアより伝わるヒーリングセラピーを提供しています。


シャングリ・ラ 東京についての詳細はhttps://www.shangri-la.com/jp/tokyo/shangrila/をご覧ください。



シャングリ・ラ ホテルズ＆リゾーツについて


シャングリ・ラ グループを象徴する主軸ブランドである「シャングリ・ラ ホテルズ&リゾーツ」は、同ブランド独自のアジアン ホスピタリティーで心を込めてすべてのゲストをお迎えいたします。


自然からインスピレーションを得たデザイン、魅力的な料理や文化体験、本物かつ思いやりが感じられるサービスを通し、ゲストは自身の“シャングリ・ラ モーメント”を滞在中にみつけることができます。現在100軒以上のデラックスホテルとリゾートを、オーストラリア、カナダ、中国、香港、台湾、フィジー、フランス、インド、インドネシア、日本、マレーシア、モーリシャス、モンゴル、ミャンマー、フィリピン、シンガポール、スリランカ、オマーン、タイ、トルコ、アラブ首長国連邦、およびイギリスなど世界中で運営しています。受賞歴のあるロイヤリティプログラム「ゴールデンサークル」は刷新され「シャングリ・ラ サークル」として2022年4月にスタートしました。すべてのシャングリ・ラ ブランド、ホテルおよびレストランを繋ぐ待望の旅とライフスタイル向けサービスです。豊かな暮らしのキュレーターとして、シャングリ・ラ サークルは選りすぐりの旅とライフスタイルオファーや魅力的なリワード、比類のないアジアンホスピタリティーを通して、ゲスト自身のシャングリ・ラ体験をガイドいたします。登録または詳細については、https://www.shangri-la.com/shangrilacircle/をご覧ください。


シャングリ・ラ ホテルズ＆リゾーツの詳細はhttps://www.shangri-la.com/jpをご覧ください。