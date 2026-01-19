【開催レポート】アサヒビールに聞く、ジョブ型／職種別採用どうしてる？成功・失敗事例から考える改善策とは in渋谷

株式会社アカリク

博士人材をはじめとする大学院生・研究者の新卒・中途採用支援を行う株式会社アカリク（本社：東京都渋谷区、代表取締役：山田 諒、以下 アカリク）は、2025年12月11日（木）、アサヒグループジャパン株式会社（以下 アサヒグループジャパン）よりゲストスピーカーをお招きし、メーカー企業の人事・採用担当者を対象とした限定招待制のセミナー「アサヒビールに聞く、ジョブ型/職種別採用どうしてる？成功・失敗事例から考える改善策とは」を、渋谷ソラスタコンファレンスにて開催いたしました。

当日は、約30名のメーカー企業の人事・採用担当者が参加。クローズドな場だからこそ語れる具体的な採用の裏側に、高い関心が寄せられました。

開催の背景｜加速する「ジョブ型」と現場の悩み

近年、大企業を中心に「ジョブ型雇用」や「職種別採用」の導入が進む一方、現場の人事担当者からは制度導入後の運用や母集団形成に関する深刻な悩みが寄せられています。 本セミナーは、Webや表面的な情報だけでは得られない現場のリアルな知見を共有するため、参加者を限定した招待制での開催とし、職種別採用に取り組むアサヒグループジャパンより、タレント開発部 Talent Acquisitionチームの金澤 佳寛氏、内田 航氏をお招きしました。

トークセッション｜アサヒグループジャパンが直面した採用課題

トークセッションでは、成功事例の単なる発表ではなく、アサヒグループジャパンが実際に直面し、悩み抜いてきた課題に焦点が当てられました。

＜トークセッションで触れられた主な課題＞

[表: https://prtimes.jp/data/corp/17667/table/269_1_ea8de5537d8fee8f3287eb3e06489327.jpg?v=202601190221 ]

セミナーでは、これらの課題に対し、アサヒグループジャパンがどのように向き合い、組織としてどのような対策を打ってきたのか、その試行錯誤のプロセスが赤裸々に語られました。オフレコを含む具体的なエピソードの数々に、参加者は熱心に耳を傾け、メモを取る姿が多く見られました。

交流会｜業種・規模を超えた横のつながりを創出

トークセッション終了後には、参加者同士が食事を楽しみながら情報交換を行う交流会を実施いたしました。 当日は、アカリクの社員も参加し、業種や企業規模の垣根を超えて活発な意見交換が行われました。異なる環境にあっても「採用」という共通の課題を持つ担当者同士が、悩みや知見を共有し合い、横のつながりを深める有意義な時間となりました。

参加者の声（イベント後アンケートより）

終了後のアンケートでは、同じ悩みを持つ人事・採用担当者から、多くの共感の声が寄せられました。

「弊社はBtoB企業であり、BtoC企業とは悩みが違うのかと思っていましたが、課題については共通するものが多くあり、大変参考になりました」（非鉄金属メーカー 採用担当）

「当社のような規模の企業でも、大企業の方々も同じような悩み課題を抱えていることを知る機会が出来て良かったです」（防災設備メーカー 採用担当）

「具体的事例、選考プロセス・歩留まりを交えながらお話しいただき、非常に参考になりました。自社に通じる部分が多くあり、積極的に取り入れようと思える内容でした」（輸送機器メーカー 採用担当）

今後の展開についてアカリクでは、今後も企業の採用課題に寄り添い、Web上の情報だけでは得られない「質の高い知見」を共有する場を創出してまいります。

今後の開催情報は、アカリクの公式情報（https://acaric.jp/biz/webinarlist）をご確認ください。

登壇者プロフィール

アサヒグループジャパン株式会社タレント開発部 Talent Acquisitionチームリーダー金澤 佳寛 氏

2009年、アサヒビール株式会社に入社。吹田工場および博多工場のエンジニアリング部にて約10年間、生産技術関連の業務に従事する。その後、生産戦略部、経営企画部、人事部（人事戦略推進室）など、本社の企画・管理部門を経験。2025年4月より現職。エンジニアリング、企画、人事という多様な経験を活かし、現在はTalent Acquisition（採用）チームのリーダーを務めている。

アサヒグループジャパン株式会社タレント開発部 Talent Acquisitionチーム内田 航 氏

2019年、アサヒビール株式会社に入社。研修後、近畿圏統括本部総務部に配属され、同部署の人事グループにてキャリアをスタート。以降、西日本統括総務部や、本社の人事部（労務企画グループ、人事戦略推進室など）にて、一貫して人事・総務領域の経験を積む。2025年9月より現職。現在はTalent Acquisitionチームにて採用業務に従事している。

株式会社アカリク代表取締役山田 諒

1988年8月生まれ｡神奈川県相模原市出身｡社員研修や人材育成、転職・就職支援等、HR経歴10年以上。前職ではITエンジニアに特化した人材紹介事業を立ち上げ、100名規模に成長。自身は事業部長として新卒・転職エージェントとヘッドハンティング領域を管轄。2021年4月より株式会社アカリク代表取締役社長に就任。

株式会社アカリクについて

会社名：株式会社アカリク（https://acaric.co.jp/）

創 業：2006年11月

代表者：代表取締役 山田 諒

所在地：東京都渋谷区渋谷2-1-5 青山第一田中ビル2階

事 業：

- 大学院生（修士課程・博士課程）向け就活情報サイト「アカリク(https://acaric.jp/)」の運営- 研究分野・業種・職種別イベント「アカリクイベント(https://acaric.jp/event)」の企画開催- 新卒大学院生・若手研究者・大学院出身者の人材紹介「アカリク就職エージェント(https://acaric.jp/shushoku-agent)」「アカリクキャリア(https://tenshoku-agent.acaric.jp/)」の運営- 大学等でのキャリアセミナーの実施- オンラインLaTeXエディター「Cloud LaTeX(https://cloudlatex.io/ja)」の運営 など

取組事例：

- 「博士人材の民間企業における活躍促進に向けた検討会（経産省・文科省）(https://www.mext.go.jp/a_menu/jinzai/1357901_00015.htm)」に代表山田が委員として参画- 奈良先端科学技術大学院大学(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000210.000017667.html)、広島大学(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000265.000017667.html)、奈良女子大学(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000225.000017667.html)、総合研究大学院大学(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000242.000017667.html)、芝浦工業大学(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000250.000017667.html)、熊本大学(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000259.000017667.html)とキャリア支援に関する連携協定・覚書を締結- 地方大学内に「キャリアのきっかけとなるコミュニティスペース『アカリクラウンジ(https://acaric.jp/special/lounge)』」を設置し、地方間の情報格差の是正にも取り組む- "未知の才能とめぐりあう" 採用イベント「イノベーションサミット(https://acaric.jp/innovation-summit?acaric=innoSumi)」など、大学院生のキャリアの可能性を広げる場の企画・運営も行っています