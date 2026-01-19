日本生協連、コープ共済連、コープながの、とやま生協が「第28回全日本障害者クロスカントリースキー競技大会」に冠協賛

日本生活協同組合連合会

日本生活協同組合連合会（略称：日本生協連）、日本コープ共済生活協同組合連合会（略称：コープ共済連）、生活協同組合コープながの（略称：コープながの）、とやま生活協同組合（略称：とやま生協）は、2026年2月7日（土）・8日（日）に白馬クロスカントリー競技場（長野県北安曇郡白馬村）で開催される「第28回全日本障害者クロスカントリースキー競技大会」に、コープグループで冠スポンサー（スペシャルスポンサー）として協賛します。

「第28回全日本障害者クロスカントリースキー競技大会」は、身体・知的・聴覚・視覚に障害のあるアスリートが全国から集い、技術を競う歴史ある大会です。本大会は2025/26シーズンにおいて国内で開催される唯一の競技大会で、北京パラリンピック金メダリストの川除大輝選手や豊富な経験を持つベテランの新田佳浩選手など、世界で活躍するトップアスリートの参加も予定されています。また、本大会は障害の有無に関わらず、誰もが互いに繋がり、共に支えあう「共生社会の実現」に寄与することを目指しています。

生協では、全国の組合員に障害者スキー支援の活動を広く知っていただき、支援の輪を広げることを目的に、本大会を支援します。これまでにパラノルディックスキーチームへの海外遠征時のコープ商品提供や、応援食クッキーシリーズを通じたジュニアチームへの寄付などを行ってまいりましたが、今回は競技用ビブへのロゴ掲出や会場での応援旗掲出などを通じ、大会を盛り上げます。

「第28回全日本障害者クロスカントリースキー競技大会」概要

日程：2026年2月7日（土）～8日（日）

・2月7日（土）：スプリント・クラシカル 1.25Km

10:30～競技スタート

13:00～表彰式

・2月8日（日）：10km クラシカル（カテゴリ別） / 5km クラシカルチャレンジ

10:30～競技スタート

12:30～表彰式

会場： 白馬クロスカントリー競技場（スノーハープ）

主催： 国際スキー・スノーボード連盟（FIS）、公益財団法人日本障害者スキー連盟（JPS）

協賛： 日本生活協同組合連合会、日本コープ共済生活協同組合連合会、生活協同組合コープながの、とやま生活協同組合他

「第28回全日本障害者クロスカントリースキー競技大会」パンフレット



