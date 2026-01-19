【北國銀行】住宅ローンの新規申込をオンラインで受付開始！　「北國まるごと窓口ナビ」で非対面完結に向けた取組みを本格推進

株式会社CCIグループ

第一弾として、これまで来店が必要だった「本申込（今後は「契約前申込」と呼称）」手続きを非対面で完結できるようにし、お客さまはご自宅やハウスメーカーの営業所等から、スマートフォンを利用していつでも簡単に手続きが可能となります。

今後、「ご契約」や「お支払い」手続きについても順次機能追加を予定しており、住宅ローン手続きの非対面化をさらに進めてまいります。

当行では、今後も各種お手続きの非対面化を進めるとともに、店頭・オンラインでの相談受付体制の拡充に取り組んでまいります。

概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/115382/table/87_1_24de82c9229f6f44a2605e3546825853.jpg?v=202601190551 ]

▼お手続きイメージ

なお、非対面化はお客さまの手続き選択肢を広げる取組みであり、商品内容（金利・団信など）や画面操作方法など住宅ローンのお手続きでお困りの際は、これまで同様、店頭やオンラインデスクにて承りますので、お気軽にご利用ください。

「北國まるごと窓口ナビ」について

個人のお客さま向けのポータルサイトで、北國銀行に普通預金口座をお持ちの個人・個人事業主のお客さまはどなたでもご利用いただけます。スマートフォンやパソコンを利用して、口座の残高や入出金明細の照会、各種ローンのお申込みからご契約、投資信託・NISAの口座開設手続きができます。

・専用ページ：https://www.hokkokubank.co.jp/customer/marunavi/index.html