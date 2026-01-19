～高断熱のおウチで心も体もリラックス～「ハローキティと発見！『燃費のいい家』で毎日がもっとハッピーに！」【第２弾動画公開】
東京都は、2050年ゼロエミッション東京の実現に向け、住宅におけるエネルギーの高効率化や再生可能エネルギーの利用等を進めています。今年度から「建築物環境報告書制度」がスタートしており、環境にやさしいだけでなく、光熱費を削減でき、一年中快適に暮らせる環境性能の高い住宅への関心を一層高めてもらうための取組を行っています。
このたび、株式会社サンリオのキャラクター「ハローキティ」とコラボして、断熱性能の高い住宅のメリットについて楽しく知ることができる動画の第２弾を制作しました。
今回公開した第２弾の動画では、ハローキティと一緒に、室内の温度差が心身に与える影響について知ることができます。室内に温度差があると体の不調につながる可能性がありますが、断熱材・断熱窓を備えた「燃費のいい家」なら、冬場も家全体が暖かいため、心も体もリラックスできる環境が生まれることなどを説明しています。
動画は東京都環境局のYouTube及びサンリオキャラクターズ公式YouTubeにて公開します。断熱性に優れ、環境性能の高い住宅での生活は、ここちよい暮らしの実現へとつながります。ハローキティの愛らしい動きを楽しみながら、燃費のいい家での「ハッピー」な日々をイメージしてみてください。
■動画概要
▼【ハローキティと発見！燃費のいい家で毎日がもっとハッピーに！】
〇動画配信開始日:2026（令和8）年1月19日（月曜日）
〇東京都環境局のYouTubeアカウント、特設サイト「HELLO! 燃費のいい家 ここちよい暮らし」で公開
〇サンリオキャラクターズ公式YouTubeで公開
■動画リンク
https://youtu.be/ATZRLnMU3jQ
■特設サイトURL
https://www.tokyo-co2down.jp/eco-home/
■サンリオキャラクターズ公式YouTube
https://youtu.be/ry-aJ182E-8
〈ハローキティプロフィール〉
(C) 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L663822
生まれた場所は、イギリス ロンドンの郊外。
明るくてやさしい女のコ。
夢はピアニストか詩人になること。