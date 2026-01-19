NearMe、札幌市と連携し「都市型スノーリゾート」の課題解決へ

株式会社NearMe

移動の課題に取り組むソーシャルデザインカンパニーの株式会社NearMe（本社：東京都中央区、代表取締役社長：高原幸一郎、以下：ニアミー）と札幌市は、札幌市が推進する「都市型スノーリゾート」の交通課題解決に向けた官民連携事業として、１台のタクシーを目的地の近い複数名で乗車する「シェア乗り」を活用したニアミーのタクシーの実証運行を2026年1月16日（金）より開始しました。

背景

札幌市は、スキーなどの本格的な雪体験と都市観光の両方を楽しめる「都市型スノーリゾート」のブランド化を推進しており、2030年度までに市内スキー場の来場者数を116万人に増加させる数値目標を掲げています（2024年度実績：102万人）。その一方で、近年、バス事業者の人手不足などを背景に、スキー場を結ぶバスの減便や廃止が進んでいるほか、スキー場によっては配車アプリの利用が難しいエリアや、夜間時間帯にタクシーの迎車に応じられないケースも多く、市内スキー場への交通アクセスにおいて大きな課題を抱えています。ニアミーは、こうした移動課題に対して、同じ方向へ向かう複数の利用者が1台のタクシーに乗車する「シェア乗り」の仕組みが有効であると考え、札幌市と連携して実証運行を開始することにしました。

サービス概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/31733/table/224_1_8016fb0598455e6cc0c8ecd47f3671ed.jpg?v=202601190551 ]

※2026年1月19日（月）時点。内容が変更となる可能性があります。詳細はサービスサイトをご確認ください。

「NearMe」について

「NearMe」は、独自のAIを活用した最適なルーティングで、出発地から目的地までの移動をドアツードアで結ぶタクシーのシェアサービスです。その中でも、空港とその周辺の都市部を結ぶ空港送迎型の『エアポートシャトル』は、2019年8月のサービス開始から、 多くの方にご利用いただき、累計予約人数125万人※1を達成しました。現在は、全国16の空港※2（羽田空港、成田空港、伊丹空港、関西空港、新千歳空港、中部国際空港、福岡空港、那覇空港、旭川空港、帯広空港、青森空港、仙台空港、静岡空港、南紀白浜空港、徳島空港、北九州空港）と、空港周辺の都市部でご利用いただくことができます。対象エリアであれば、出発地となるご自宅から空港、そして空港から最終目的地まで一気通貫でつながるため、公共交通機関の乗り換えがなくなるなど、ストレスフリーな移動体験を提供することができます。また、貸切送迎サービスや、東京都と千葉県全域のゴルフ場と東京都23区内を結ぶゴルフシャトルなど、シチュエーションに応じて様々な移動のニーズに対応するための各種サービスを展開しています。

その他、これまでは公共交通機関のみだとアクセスに課題が残るスポーツ観戦や、観光二次交通の課題解消、高齢者の移動支援サービスのAIデマンドシステムなど、地域が独自に抱える移動課題の解消を目指した様々な実証事業を自治体などと連携して行っています。

※1 2025年9月時点。

※2 旭川空港、帯広空港、仙台空港、静岡空港は貸切送迎サービスのみ。

■日本版ライドシェア/公共ライドシェアに関するお問合せフォーム

https://forms.gle/86crBvCKjcKqaLze9

■アプリ「NearMe」について

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/31733/table/224_2_283e2dbbcfd8375ad3658d35d4570c45.jpg?v=202601190551 ]

※「シェア乗り」利用イメージ

予約した時間に設定したAさんは乗車ポイントへ。一方でBさんも同じエリア方面に向かう利用者として、別の乗車ポイントから同じ車両に相乗りします（車両サイズによっては最大４名まで乗車可能）。相乗りだからと言って料金は半々となるのではなく、料金は乗車距離に応じて按分されます。ニアミーの独自AIが複数の乗降地点から最適なルートを自動で調整するため、それぞれの目的地に効率よく移動できます。

会社概要

会社名 ：株式会社NearMe

所在地 ：東京都中央区日本橋富沢町9-4 THE E.A.S.T.日本橋富沢町

代表者 ：代表取締役 高原幸一郎

設立 ：2017年7月18日

URL ：https://nearme.jp/

移動の「もったいない」を解決し、1人でも多くの人が、自由に移動でき、住みたい街に住み続けられる社会を実現することをミッションに掲げ、まずは、リアルタイムの位置情報を活用して地域活性化に貢献するマッチングプラットフォームになるべく、シェアリングエコノミーのMaaS領域から事業活動をスタート。

2019年8月より空港送迎型のエアポートシャトルを運営し、独自AIを発展させ、ルーティングの最適化技術を確立。この技術を活用し、不特定多数ではなく少人数かつ誰が乗車したか追跡できる方法で活用していただける街中でのシェア乗りサービスなどを展開しています。また、国土交通省が2025年度より取り組む「地域交通DXの推進に向けた相乗りタクシーの活用促進のための実証調査業務」や、「地域交通DX:MaaS2.0」における「リアルタイム相乗りタクシーマッチングシステム開発プロジェクト」において、シェア乗りサービスがそれぞれ採択されました。なお、ニアミーはデロイト トーマツ グループが発表したテクノロジー企業成長率ランキング「Technology Fast 50 2024 Japan」で333.8%の収益（売上高）成長を記録して17位で2年連続の受賞。