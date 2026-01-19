【河村真木子主宰の総会員数2.3万人越えオンラインコミュニティ】DMMオンラインサロンで史上初全ての観点で高品質なサロンに贈られる「大賞」を4年連続受賞

株式会社サニーサイドアップ

株式会社サニーサイドアップグループのコア事業を担う株式会社サニーサイドアップ(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:リュウ シーチャウ)とスペシャリスト契約を結ぶ起業家・河村真木子(MZソーシャル株式会社 代表取締役)が運営するオンラインコミュニティ「Holland Village Members‘ Club （以下、HVMC）」は、2026年1月17日（土）にDMMオンラインサロンが主催する「SALON AWARD 2025-2026」において、「オンラインサロン大賞」を受賞しました。会員制コミュニティサービスにおいて日本シェアNo.1を誇るDMMオンラインサロンが主催する本アワードでは全ての観点で高品質なサロンに大賞が贈られ、HVMCは今回、大賞を受賞。4年連続の大賞受賞は史上初となります。

◆「DMMオンラインサロン」 大賞受賞背景

「オンラインサロン大賞」は、コンテンツ充実度、コミュニティ内環境など、全ての観点で高品質なサロンに贈られる賞です。HVMCは、金融経済知識だけではなく、多岐に渡り楽しく生きるための情報をシェアし、オンラインとオフラインが交差する、日本最大級規模のコミュニティである点が高く評価されました。HVMCのサロン規模は現在約1.7万人と年々拡大しており、今後もコミュニティ業界のフロントランナーとして、新しい時代のコミュニティの形を提示し続けることを期待されています。

◆河村真木子コメント

昨年度、私たちのコミュニティにとって大きな節目となったのが、名称を「 Holland Village Private Community」から「Holland Village Members‘ Club」へ変更したことでした。これは単なる名称変更ではなく、コミュニティの在り方を見つめ直した結果です。きっかけは、「もうコミュニティの枠を超えている。Members' Clubという呼び方がふさわしいのでは」という友人の一言でした。その言葉を通じて、このコミュニティの主役は私ではなく、メンバー一人ひとりであることを改めて実感しました。

現在は、投資の学びにとどまらず、ワイン会や読書会など、メンバー発信の活動が数多く生まれています。私の役割は、メンバーが主体的に動き、挑戦できる環境を整えることです。情報が溢れる今の時代だからこそ、量ではなく質、そして信頼が重要だと感じています。信頼できるメンバー同士の口コミを通じて、質の高い情報が自然と集まることが、HVMCの価値だと思っています。2026年は、自治体と連携したカフェ展開などを通じ、地方とのつながりをさらに深めていきたいと考えています。これからもHVMCは、メンバーと共に進化しながら、今の時代に合ったコミュニティの形を模索し続けていきます。

◆Holland Village Members’ Clubとは

経済知識、美容、英語教育、トレーニング、ワイン、グルメ、旅行、医療、留学、スクール受験、海外ホームステイなど、楽しく生きるための情報を多岐に渡って、オンラインとオフライン両方でシェアするコミュニティ。2021年8月に開設後、女性が約9割を占める会員数は、わずか1年で1万人を突破。国内外問わず、多種多様で感度が高いメンバーが所属しています。入会には、現メンバーからの紹介や姉妹サロンからの移行、HVMC事務局との面談が必要です。※詳細含む最新情報は河村真木子公式SNSより適宜発信しておりますのでご参照ください。

◆Holland Village Members’ Clubの新しい取り組み

１.カフェの全国13店舗展開プロジェクト

HVMCでは、オンラインだけでなく実際に足を運べるオフラインの場所づくりにも力を入れています。2022年11月にオープンしたコミュニティ限定カフェ「Holland Village Private Cafe」 は、入会権を求めて応募が殺到。2024年には東京で2店舗目を、続けて関西初となる大阪店も開業しました。さらに2025年には、広島、神戸、新宿、代々木上原などへ店舗展開を行う「全国展開プロジェクト」を進め、現在は13都市へ進出するプロジェクトが動いています。店舗スタッフにはクラブメンバーを雇用しており、キャリア支援の一環にもなっています。

２.メンバーの声「サードプレイスを広げて欲しい」を叶えるべく「スパ・ラウンジ」をオープン

2025年6月には、3フロア構成のラグジュアリースパ＆ラウンジ複合施設「Holland Village Private SPA＆LOUNGE」が東京・麻布十番にオープンしました。ラウンジやビューティーフロアに加え、サウナ・浴場も併設し、「食・交流・美容・健康」をひとつの空間で叶える場です。こうしたオフラインの拠点が増えることで、コミュニティとのつながりを深めるきっかけにもなっています。

◆Holland Village Members’ Clubの継続的な取り組み

１. 毎朝365日発信される世界経済を読み解くコラム

河村真木子が毎朝365日欠かさず執筆するコラムでは、外資系金融企業で20年以上培った経験を背景に、世界の時事ニュースを切り口として、日本や世界の経済をわかりやすく解説しています。専門的になりがちな金融・経済の話題を、日常に落とし込んで伝える内容が特徴で、経営層やキャリア志向のビジネスパーソンはもちろん、マネーリテラシーを高めたい層からも幅広く支持されています。

２. 金融知識の提供にとどまらない多彩なコンテンツ

コミュニティ内では、「宅トレ」や「ビジネス英会話」、「経済学・社会学クラス」など一流講師によるレッスンをはじめ、予約困難な名店への招待や留学支援制度など、多岐にわたるコンテンツを提供しています。さらに、国内外の宿泊施設の無償提供など、学びと体験を掛け合わせた独自の取り組みも特徴で、メンバーのライフスタイル全体を豊かにする場として機能しています。

◆メンバーが主体的に活動する200以上の同好会コミュニティ

以前は主宰である河村が中心になって、コミュニティを牽引している形でしたが、今はメンバー自身が企画を立て、同好会を作り、イベントを開催しています。投資の勉強会だけでなく、ワイン会、読書会、スポーツイベント、旅行企画など多種多様な活動がメンバー発信で生まれている点こそが、「Holland Village Members’ Club」の大きな特長です。現在、200以上の「同好会」と呼ばれるコミュニティが存在し、世界中にいるメンバーがカテゴリーごとに日々イベントや情報交換を行っています。こうした「同好会」でのコミュニケーションが非常に活発で、精査された信頼性の高い情報が得られる点がこのコミュニティならではの大きな強みとなっています。

◆河村真木子／Makiko Kawamura プロフィール

河村真木子／Makiko Kawamura

▼Instagram（@makikokawamura_）https://www.instagram.com/makikokawamura_/(https://www.instagram.com/makikokawamura_/)

1976年奈良県生まれ。

東大阪の公立高校3年生の時に休学し渡米、米国カリフォルニア州に高校留学する。帰国し単位を認めてもらい東大阪の公立高校を20歳で卒業。関西学院大学に帰国子女枠で入学するも3か月で中退。24歳でカリフォルニア大学バークレー校を卒業し、ゴールドマンサックスなどの投資銀行を経て起業。炭酸パックなどの美容事業や金融系オンラインコミュニティ運営をスタート。初書籍「超フレキシブル人生論(扶桑社)」がAmazon総合1位を記録。DMMオンラインサロン大賞を前代未聞の4年連続で受賞。

2025年6月にゴールドマンサックス時代の同僚と「金融経済アカデミー」の運営を開始。

2026年1月より、タレントでプロデューサーのMEGUMIと「本気の美容サロン」を立ち上げ注目を集める。

2026年1月25日（日）には自身の著書2冊目となる「外資系金融ママがわが子へ伝えたい人生とお金の本質」を発売。