【Recboo】採用代行の相場がまる分かり！「採用代行10社比較」ホワイトペーパーを公開

株式会社ノックラーン

株式会社ノックラーン（本社：東京都大田区、代表取締役：福本 英）は、優秀な人材の獲得に役立つホワイトペーパー「採用代行10社比較」を公開しました。

本資料では、自社に最適なRPOを選定し、失敗なく活用するためのノウハウを網羅的に解説しています。

本ホワイトペーパー作成の背景

昨今、中途採用市場の激化により、必要な人材を確保できていない企業が増えている状況です。さらに、中途採用の難易度が高まる中で、人事が担う領域が増え、採用の戦略設計に十分に工数をかけることが難しくなってきました。

こうした状況下で、採用業務の負担を軽減し、採用の質とスピードを向上させる採用代行（RPO）への注目が高まっています。

このような背景から、自社に最適なRPOを選定し、失敗なく活用するためのノウハウを網羅した資料を公開いたしました。

ホワイトペーパーの主な内容

〇採用代行（RPO）の種類・選び方

自社と近い実績の有無、採用戦略の構築力、担当者との連携、費用内訳の確認など、失敗しない選び方を明確に解説しています。

〇料金体系と費用相場

月額一律料金型・従量課金型・成果報酬型、それぞれの相場感とメリット・デメリットを公開しています。

〇採用代行（RPO）サービス10社比較

主要なサービス10社の料金体系、初期費用、最低契約期間などを一覧で比較できます。

〇採用代行（RPO）のよくある失敗と対処法

つい陥ってしまいがちな、採用代行（RPO）における失敗と、その対処法を分かりやすく解説しています。

読み進めながら、一目で料金相場や採用代行会社の比較ができる内容となっております。

「Recboo」について

「Recboo」は、株式会社ノックラーンが提供する中途採用支援サービスです。東証プライム上場のエアトリグループ子会社としてスタートアップ企業を中心にCxOやAIエンジニアなどのハイレイヤー採用などを支援しております。

主に、スタートアップのシードから上場企業まで採用支援に多数の実績をもち、採用戦略から実行支援まで一気通貫で柔軟に対応できるのが特徴です。

採用支援先の70%がIPO/M&A/黒字化/アップラウンドを達成しております。

直近ではAI・ロボティクス・ブロックチェーン・3Dモデリング・バイオ系などのDeepTechスタートアップ企業の採用支援実績も豊富にあり、採用難易度が高い幅広いターゲットに合わせたダイレクトリクルーティングノウハウを保持しているのが強みになります。

特徴

・圧倒的なダイレクトリクルーティング運用ノウハウを用いた採用支援

・採用戦略設計から実行まで一気通貫で支援できる体制

・CXOクラスのハイレイヤー採用特化の支援も可能

・既存DBに加え、国内外の研究室アプローチなどバイネームアプローチも対応可能

・提携VC50社以上。スタートアップ支援に特化。

社名：株式会社ノックラーン

所在地：東京都大田区大森本町1丁目5番地1号 2階

代表取締役：福本 英

事業内容：採用コンサルティング・アウトソーシング事業

設立日：2022年3月14日

公式サイト：https://corporate.knocklearn.com/

