物価高に直面する区民生活を支援するため、ギフトカードにより区民１人あたり１万円分の支援を行います

東京都板橋区

板橋区は、令和７年11月21日に閣議決定された、国の「『強い経済』を実現する総合経済対策」を受けて、物価高に直面している区民生活を支援するため、「いたばし物価高対策生活応援事業」を実施する方針を固めました。国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」の活用及び区独自の上乗せ支援を行い、区民１人あたり１万円分のギフトカードにより支援を行う予定です。

本事業は、令和７年12月12日に議決された令和７年度東京都板橋区一般会計補正予算（第３号）に基づく支援に続く、物価高支援の第２弾となります。本事業の実施にあたっては、別途補正予算案を２月（第１回定例会）の東京都板橋区議会に提出する予定です。

支援について（予定）

※支援の実施は、東京都板橋区議会による補正予算案の議決が前提となります。

支援の内容- 対象者令和８年１月１日時点で板橋区住民基本台帳に記録されている方※年齢・所得等の制限はありません。- 支援額１人あたり１万円- 申請不要（プッシュ型）ギフトカードについて

食料品以外の購入にも使用でき、区内外の様々な店舗で使用できるギフトカードを予定しています。

今後のスケジュール

令和８年４月下旬から、順次ギフトカードの発送を開始します。

板橋区長からのコメント

物価高の影響が長期化する中、区民の皆様の暮らしを少しでも下支えできるよう、迅速性と汎用性を備え、誰にとっても利用しやすい支援の具体化を進めています。

今後は区議会でのご審議を踏まえながら、本年４月下旬から順次、区民の皆様のお手元に確実にお届けできるよう、万全の準備を進めてまいります。

参考ページ（区報道発表資料）

令和7年12月12日発表 板橋区における物価高への支援の取組状況について(https://www.city.itabashi.tokyo.jp/kusei/kouhou/houdou/1059677/1060777.html)

区民の皆さまへ

現在、区民の皆様に確実にギフトカードをお届けするため、関係部署や事業者等と協議しながら準備を進めているところです。

現時点ではスケジュール等の詳細が決定していないため、内容によってはお問い合わせいただいてもお答えできない場合があります。

詳細は、区ホームページ(https://www.city.itabashi.tokyo.jp/tetsuduki/community/1061052.html)をご覧ください。

※上記内容はプレスリリース時点の情報であり、現在の事業内容と異なる場合がありますのでご注意ください。