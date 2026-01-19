ÁêÌÏÂçÌî¥¨¥ê¥¢¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖÃÏ°è¶¦ÁÏ·¿¡×³¹¤Å¤¯¤ê¡¡¡Ö¥×¥é¥¦¥É¥¿¥ïーÁêÌÏÂçÌî¥¯¥í¥¹¡×½×¹©¡¦Æþµï³«»Ï
¡¡ÌîÂ¼ÉÔÆ°»º³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾¾ÈøÂçºî¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢¿·ÃÛÊ¬¾ù¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡Ö¥×¥é¥¦¥É¥¿¥ïーÁêÌÏÂçÌî¥¯¥í¥¹¡Ê½êºßÃÏ¡§¿ÀÆàÀî¸©ÁêÌÏ¸¶»Ô¡¢°Ê²¼¡ÖËÜÊª·ï¡×¡Ë¡×¤¬2025Ç¯10·î¤Ë½×¹©¤·¡¢2026Ç¯1·î¤è¤êÆþµï³«»Ï¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜÊª·ï¤ÎÆþµï³«»Ï¤ËÈ¼¤¤¡¢ÁêÌÏÂçÌî±Ø¤«¤éÂ³¤¯¥³¥ê¥Éー³¹¤ÈÁêÌÏÂçÌîÃæ±û¸ø±à¤Î´Ö¤ò¤Ä¤Ê¤°¡¢24»þ´ÖÄÌ¹Ô²ÄÇ½¤Ê¸ø¶¦ÊâÏ¤¬³«ÄÌ¤·¤Þ¤¹¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢ÄãÁØ³¬¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¸ø¶¦¹¾ì¤äÅ¹ÊÞ¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤¿Ê£¹ç»ÜÀß¡Ö¥ªー¥Î¥¯¥í¥¹¡×¤â½ç¼¡³«¶È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢±Ø¤«¤éËÜÊª·ï¡¢¤ª¤è¤Ó¸ø±à¼þÊÕ¤Þ¤ÇÏ¢Â³¤·¤¿¿·¤¿¤Ê¤Ë¤®¤ï¤¤¤Î¼´¤¬·ÁÀ®¤µ¤ì¡¢²óÍ·À¸þ¾å¤Ë´óÍ¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢³¹¤ÎÌ¥ÎÏ¸þ¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤¿¤á¡¢Åö¼Ò¤ÏJCOM³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡ÖJ:COM¡×¡Ë¡¢¥¿¥êー¥º¥³ー¥Òー¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡Ö¥¿¥êー¥º¥³ー¥Òー¡×¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¥¨¥ê¥¢¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈÁÈ¿¥¤òÀßÎ©¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¡Ö¥ªー¥Î¥¯¥í¥¹¡×Æâ¤Î¸ø¶¦¹¾ì¤ä¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µ¥¤¥Íー¥¸¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¼Â»Ü¤Ê¤É¤¬¡¢2026Ç¯4·î¤«¤éËÜ³ÊÅª¤Ë³«»Ï¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¢¨£±¡§¡Ö±èÀþºÇ¹âÁØ¡×¤Ï1995Ç¯°Ê¹ß¡¢¾®ÅÄµÞ¾®ÅÄ¸¶Àþ¡¦¹¾¥ÎÅçÀþ±èÀþ¤Ç¶¡µë¤µ¤ì¤¿¿·µ¬Êª·ï¤Î¤¦¤Á¡¢40³¬°Ê¾å¤ÎÊª·ï¤ÏËÜ·ï¤Î¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£(ÂÐ¾Ý´ü´Ö:È¯Çä¤¬1995Ç¯1·î~2024Ç¯4·î15Æü¤Þ¤Ç¤ÎMRCÄ´ºº¡¦ÊáÂª¤Ë´ð¤Å¤¯Ê¬¾ù¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¥Çー¥¿¤ÎÈÏ°ÏÆâ¥Çー¥¿»ñÎÁ:MRC-2024Ç¯5·î¹æ ºîÀ® 2024.5.30 (Í)¥¨¥à¡¦¥¢ー¥ë¡¦¥·ー)
1.±Ø¤«¤éËÜÊª·ï¡¢¸ø±à¤Þ¤ÇÏ¢Â³¤·¤¿¿·¤¿¤Ê¤Ë¤®¤ï¤¤¤Î¼´¤ò·ÁÀ®
¡¡Åö¼Ò¤ÏËÜÊª·ï¤ò³«È¯¤¹¤ë¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¼þÊÕ¤ÎÁêÌÏÂçÌî¥¨¥ê¥¢¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢³èÎÏ¤¢¤ë¸ÄÀË¤«¤ÊÃÏ°è¼Ò²ñ¤Î·ÁÀ®¤ÈÈ¯Å¸¤ª¤è¤Ó»ÔÌ±¥µー¥Ó¥¹¤Î¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¡ÖÃÏ°è¶¦ÁÏ·¿¡×¤Î³¹¤Å¤¯¤ê¤ò¹Ô¤¦¤Ù¤¯¡¢ÁêÌÏ¸¶»Ô¤È¤â¶¨ÎÏ¤·¤Ê¤¬¤é¼ç¤Ë(1)~(3)¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤â¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿2024Ç¯11·î¤Ë¤Ï¡¢ÁêÌÏ¸¶»Ô¤ÈÌîÂ¼ÉÔÆ°»º¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡¢Åö¼Ò¤Î3¼Ô´Ö¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢º£¸å¤ÎÃÏ°è·ÐºÑ¤Î³èÀ²½¡¦ËÉºÒ¡¦¥¹¥Ýー¥Ä¡¦³¹¤Å¤¯¤ê¤Ê¤É¤Î»ö¹à¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁêÌÏ¸¶»Ô¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¹ç°Õ¤·¡¢Êñ³çÏ¢·È¶¨Äê¤òÄù·ë¢¨2¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤âÅö¼Ò¤ÏÁêÌÏ¸¶»Ô¤È¶¨ÎÏ¤·¡¢ÁêÌÏÂçÌî¥¨¥ê¥¢´Þ¤á¤¿ÁêÌÏ¸¶»ÔÁ´ÂÎ¤ÎÃÏ°è¤Î³èÀ²½¤Ë´óÍ¿¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨2: 2024Ç¯11·î6Æü Åö¼Ò¥ê¥êー¥¹¡§¡ÖÁêÌÏÂçÌî¥¨¥ê¥¢¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖÃÏ°è¶¦ÁÏ·¿¡×³¹¤Å¤¯¤ê »ÏÆ°¡×(https://www.nomura-re-hd.co.jp/cfiles/news/n2024110602537.pdf)
(1) ¥³¥ê¥Éー³¹¡¦µ¨Àá¤Î¶¶¤Î²þ½¤
¡¡Åö¼Ò¤«¤éÁêÌÏ¸¶»Ô¤Ë´óÉÕ¤ò¹Ô¤¤¡¢ÁêÌÏÂçÌî±Ø¤«¤éÂ³¤¯¥³¥ê¥Éー³¹¤Î°ìÉô²þ½¤¤Ë½¼Åö¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥³¥ê¥Éー³¹¤ÈËÜÊª·ï¤ò·Ò¤°¡Öµ¨Àá¤Î¶¶¡×¤Î²þ½¤¤â¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢±Ø¤«¤éËÜÊª·ï¤Ë¤¤¤¿¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÆ°Àþ¤¬¥¹¥àー¥º¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
(2) ¸ø¶¦ÊâÏ¤ÎÀ°È÷¡¦¥ªー¥Î¥¯¥í¥¹¤Î³«È¯
¡¡24»þ´ÖÄÌ¹Ô²ÄÇ½¤Ê¸ø¶¦ÊâÏ¤Ë²Ã¤¨¡¢¸ø¶¦¹¾ì¤ä¾¦¶ÈÅ¹ÊÞ¡¢ÃÏ°è¹×¸¥»ÜÀß¤¬Æþµï¤¹¤ëÊ£¹ç»ÜÀß¡Ö¥ªー¥Î¥¯¥í¥¹¡×¤â°ìÂÎ¤Ç³«È¯¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢ÁêÌÏÂçÌî±Ø¤«¤éËÜÊª·ï¤ª¤è¤ÓÁêÌÏÂçÌîÃæ±û¸ø±à¤Þ¤ÇÏ¢Â³¤·¤¿¿·¤¿¤Ê¤Ë¤®¤ï¤¤¤Î¼´¤ò·ÁÀ®¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¸ø¶¦ÊâÏ¡Û
¡¡¥³¥ê¥Éー³¹¤«¤éÁêÌÏÂçÌîÃæ±û¸ø±à¤Þ¤ÇÂ³¤¯¡¢24»þ´ÖÄÌ¹Ô²ÄÇ½¤Ê¸ø¶¦ÊâÏ¤òËÜÊª·ï¤ÎÉßÃÏÆâ¤ËÀ°È÷¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥³¥ê¥Éー³¹¡¦µ¨Àá¤Î¶¶¤ÎÀ°È÷¤È¤¢¤ï¤»¡¢±Ø¤«¤éËÜÊª·ï¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¸ø±à¤Þ¤Ç¥¹¥àー¥º¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡Ú¥ªー¥Î¥¯¥í¥¹¡Ê¸ø¶¦¹¾ì¡¦¾¦¶ÈÅ¹ÊÞ¡¦ÃÏ°è¹×¸¥»ÜÀß¡Ë¡Û
¡¡¾¦¶ÈÅ¹ÊÞ¤Ï¹ç·×10¥Æ¥Ê¥ó¥È¤¬Æþµï¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£2026Ç¯1·î¤Ë¥¹ー¥Ñー¥Þー¥±¥Ã¥È¤¬³«¶È¤·¡¢3·î°Ê¹ß¤½¤ÎÂ¾¥Æ¥Ê¥ó¥È¤â½ç¼¡³«¶È¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¸ø¶¦¹¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥¨¥ê¥¢¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈÁÈ¿¥¤Ë¤è¤ê¡¢Ìó350¥¤¥ó¥Á¤ÎÂç·¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µ¥¤¥Íー¥¸¤ò³èÍÑ¤·¡¢ÃÏ°è¤Î¥Ë¥åー¥¹¤äËÉºÒ¾ðÊó¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤ÎÊü±Ç¤Ê¤É¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¥«ー¤ÎÍ¶Ã×¤â¸¡Æ¤¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
(3)ÁêÌÏÂçÌîÃæ±û¸ø±à¤Ë¤ª¤±¤ë¥«¥Õ¥§³«¶È¤ä¥È¥¤¥ì²þ½¤
¡¡¸ø±àÆâ¤Ë¡Ö¥¿¥êー¥º¥³ー¥Òー ¥íー¥¹¥¿ーÁêÌÏÂçÌîÃæ±û¸ø±àÅ¹¡×¤¬¡¢1·î23Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë³«¶È¤òÍ½Äê¢¨£³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥«¥Õ¥§¤Ï¡¢Åö¼Ò¤¬·úÊª¤Î·úÃÛÈñ¤ò°ìÉôÉéÃ´¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹°èÅª¤Êµ¢Âðº¤Æñ¼ÔÂÐºö¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖºÒ³²»þµ¢Âð»Ù±ç¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¡×¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿ÁêÌÏ¸¶»Ô¤¬¡¢ÁêÌÏÂçÌîÃæ±û¸ø±à¤Î¥Ù¥ó¥Á¤ÎÁýÀß¤ä¿å·Ê»ÜÀß¤Î²þ½¤¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¤Ç¤¢¤ê¡¢Åö¼Ò¤â¸ø±à¤Î¥È¥¤¥ì¤ò»Ò°é¤ÆÀ¤Âå¤Ç¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¤¥È¥¤¥ì¤Ø²þ½¤¤ò¹Ô¤¤¡¢¶¦¤Ë¸ø±à¤ÎÌ¥ÎÏ¸þ¾å¤Ø¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨3: 2026Ç¯1·î15Æü ¥¿¥êー¥º¥³ー¥Òー¥ê¥êー¥¹:¡Ö¥¿¥êー¥º¥³ー¥Òー ¥íー¥¹¥¿ーÁêÌÏÂçÌîÃæ±û¸ø±àÅ¹¡×¤ò1·î23Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¥ªー¥×¥ó(https://www.tullys.co.jp/company/pressrelease/2026/01/2026_roaster_sgmono.html)
2.¥×¥é¥¦¥É¥¿¥ïーÁêÌÏÂçÌî¥¯¥í¥¹¤ÎÆþµï³«»Ï
¡¡ËÜÊª·ï¤Ï°ËÀªÃ°ÁêÌÏ¸¶Å¹À×ÃÏ¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¡¢¾®ÅÄµÞÀþ±èÀþºÇ¹âÁØ¤Î¥¿¥ïー¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£°ËÀªÃ°ÁêÌÏ¸¶Å¹¤Î´ûÂ¸¶íÂÎ¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤ä±èÀþºÇ¹âÁØ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò³è¤«¤·¡¢°Ê²¼¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿ÆÃÄ§Åª¤ÊÀßÈ÷¤âÆ³Æþ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£2026Ç¯1·î29Æü¤è¤êÆþµï³«»Ï¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢µï½»¼ÔÍÍ¤ä¼þÊÕÃÏ°è¤«¤éË¬¤ì¤¿Êý¤â´Þ¤á¡¢ÁêÌÏÂçÌî¥¨¥ê¥¢¤Ë¿·¤¿¤Ê¤Ë¤®¤ï¤¤¤¬ÁÏ½Ð¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
⚫ºÇ¾å³¬¤Ë¤ÏÄ¯Ë¾¤¬¹¤¬¤ë¥¹¥«¥¤¥Æ¥é¥¹¤ä¡¢¥Ñー¥Æ¥£¤Ë¤â³èÍÑ¤Ç¤¤ë¥¹¥«¥¤¥é¥¦¥ó¥¸¤òÀßÃÖ
⚫ÃÏ²¼¶¦ÍÑ»ÜÀß¡Ö¥ï¥ó¥Àー¥¹¥Úー¥¹¡×¤Ë¤Ï¡¢¥é¥ó¥É¥êー¤ä¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¥´¥ë¥Õ¡¢¥·¥¢¥¿ー¥ëー¥à¤ä¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥¹¥Úー¥¹¤Ê¤É½¼¼Â¤·¤¿¶¦ÍÑ»ÜÀß¤ò´°È÷
⚫Á´¶è²è¡Ê207Âæ¡Ë¤¬EV½¼ÅÅ¤ËÂÐ±þ¤·¤¿Ê¿ÃÖ¤Ãó¼Ö¾ì¤ò´°È÷
¡ÚÊª·ï³µÍ×¡Û¡Ê2026Ç¯1·î»þÅÀ¤ÎÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£ºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¸ø¼°HP¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ë
[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/25694/table/871_2_5d836aa208aab475697ccd1ee83c2f86.jpg?v=202601190551 ]
¡Ú¤´»²¹Í£±.¡Û
⚫2023Ç¯9·î15Æü¥ê¥êー¥¹¡Ö¾®ÅÄµÞÀþ±èÀþ¥¨¥ê¥¢ºÇ¹âÁØ¤ÎÊ¬¾ù¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡Ö¥×¥é¥¦¥É¥¿¥ïーÁêÌÏÂçÌî¥¯¥í¥¹¡×È¯É½¡×(https://www.nomura-re.co.jp/cfiles/news/n2023091502282.pdf)
⚫2024Ç¯11·î6Æü¥ê¥êー¥¹¡ÖÁêÌÏÂçÌî¥¨¥ê¥¢¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖÃÏ°è¶¦ÁÏ·¿¡×³¹¤Å¤¯¤ê »ÏÆ°¡×(https://www.nomura-re.co.jp/cfiles/news/n2024110602537.pdf)
¡Ú¤´»²¹Í£².¡Û
ÌîÂ¼ÉÔÆ°»º¥°¥ëー¥×2030Ç¯¥Ó¥¸¥ç¥ó¡Ö¤Þ¤À¸«¤Ì¡¢Life ¡õ Time Developer¤Ø¡×¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¥°¥ëー¥×Á´ÂÎ¤Ç¡¢¿Í¤Ó¤È¤Î¡Ö¹¬¤»¡×¤È¼Ò²ñ¤Î¡ÖË¤«¤µ¡×¤ÎºÇÂç²½¤òÄÉµá¤¹¤ë¤¿¤á¡¢2025Ç¯4·î¤Ë¿·¤¿¤Ê·Ð±Ä·×²è¤ò¸øÉ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã·Ð±Ä·×²è¤Ë¤ª¤±¤ë£³¥«Ç¯·×²è¤Î»ö¶ÈÊý¿Ë¡ä
¢¨3¥«Ç¯·×²è¤ÏÄ¹´ü·Ð±ÄÊý¿Ë¤ò´ð¤Ë¡¢º£¸å3¥«Ç¯¤ÇÃíÎÏ¤¹¤ë»ö¶ÈÊý¿Ë¤ò¼¨¤·¤¿¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨·Ð±Ä·×²è¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡ÚÌîÂ¼ÉÔÆ°»º¥°¥ëー¥× ·Ð±Ä·×²è¡Û(https://www.nomura-re-hd.co.jp/ir/pdf/plan2025_presen.pdf)¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£