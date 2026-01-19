1月23日（金）11時にCAMPFIREにて登場：待たない、あたたかさ。キャンプで大活躍！8秒で温まるアウトドア電熱保温マット。今すぐ事前登録最大50％OFF！

合同会社0＆1

【プロジェクト公開日時】1月23日（金）11時

1.待ち時間ゼロへ「8秒広面積むらなく加熱」

電源を入れてから、実用的な保温温度（約60℃）に到達するまで、わずか約8秒。キャンプで料理が冷めてしまった時、家庭で急いで朝食を温めたい時でも、「温まるのを待つ」というストレスから解放されます。

従来品のよくある局部加熱とは異なり、マット全体が約8秒で同時に、均一に発熱。大きいお皿やフライパン全体を載せても、端々まで同じ加熱効率を実現し、食材の「一部分だけ冷たい」という失敗をなくします。

2.こだわりの温度を実現する「7段階精密調温」

40℃の低温保温から100℃のしっかり加熱まで、7段階で細かく温度を選択可能。

その役割は「温め」だけに留まりません。パン生地の発酵、赤ちゃんミルクの保温、食材の急速解凍、衣類の速乾など、あらゆるシーンに合わせた「ちょうどいい温度」を実現します。

3.載せるもの選ばず「なんでも載せられる素材対応力」

金属（ステンレス、フライパン）、ガラス、陶器、ホーロー、アルミトレー、紙製のピザ箱など、熱に強い多様な容器を直接載せて使用可能。素材を気にせず、お気に入りの食器でそのまま温めや提供ができます。

4.時間も自由自在「1～8時間、8段階タイマー」

1時間単位で、最大8時間まで設定可能なタイマー。発酵には1-2時間、衣類の乾燥には3-4時間、煮込み料理の保温にはそれ以上など、用途にぴったりの時間をセットすれば、その後の作業は本製品にお任せできます。

6.つけっぱなしでも安心「24時間オートオフ」

万一、電源を切り忘れても、最大24時間稼働後に自動で電源が切れる安全設計。就寝前の発酵セットや、長時間の低温乾燥時も、安心してご利用いただけます。

7.思わぬ高温操作を防止「チャイルドロック」

ロックをかけると、すべての操作ボタンが無効化。お子様やペットが誤って触れても、高温設定に変わってしまう心配がありません。ご家庭でも、安心安全にお使いいただけます。

※チャイルドロックのON/OFFは、スイッチボタンを3秒間長押ししてください。

8.さっと拭くだけ「ラクラクお手入れ」

撥水性に優れた高品質シリコン表面は、油汚れや水分をはじきます。調理中の飛び跳ねやこぼれも、固く絞った布でさっと拭き取るだけで清潔を保てるため、メンテナンスの手間がかかりません。

9.場所を取らない「理想の収納」

柔軟なシリコン製の本体は、使用後はくるりと丸めるだけで完了。収納時の直径を驚くほどコンパクトにできます。キャンプギアボックスやキッチンの引き出しの隙間にもすっきり収まります。

10.家でも野外でも「あなたの生活シーンに寄り添う」

コンパクトで持ち運びやすく、かつ強力な保温力を持つ本品は、アウトドアはもちろん、家庭のキッチン、忙しいレストランの業務補助など、場所を選ばず活躍。一本あれば、あらゆる生活場面での「温もり」を、すぐそばに用意できます。

8秒で温まるアウトドア電熱保温マット 動画公開！

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=QwncFgYx_Tk ]

