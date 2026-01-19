求職者と求人企業のマッチング強化および採用業務効率化を目的に「採用力アップ！まるごと運用サービス『AGREARMS（アグレアームス）』」をリリース

株式会社求人おきなわ

「求人サイトAgre（アグレ）」を運営する株式会社求人おきなわ（本社：沖縄県那覇市、代表取締役社長：新垣盛亮）は、2026年1月19日、沖縄県内すべての求人企業に向けて、「採用力アップ！まるごと運用サービス『AGREARMS（アグレアームス）(https://agrearms.webagre.com/)』」をリリース致しました。

リリースの背景

■採用力アップ！まるごと運用サービス「AGREARMS（アグレアームス）」リリースの背景について

近年、沖縄県内の労働力人口は伸び悩みの傾向が続いており、2025年11月時点では約78.8万人と、前年同月の約80.4万人を下回っています。また、総人口も2023年以降減少局面に転じ、2025年推計では約146.2万人と前年度から微減となりました。全国的な人口減少に加え、県内においても少子高齢化や若年層の県外流出が進み、労働力確保は企業経営に直結する重要課題となっています。

沖縄で36年以上にわたり企業の採用活動を支援してきた当社は、現在の雇用環境を「労働力人口の減少」と「求職者ニーズの多様化」が同時に進行する転換期であると捉えています。従来型の求人手法だけでは、求職者との接点創出や動機形成が難しくなりつつあります。

こうした背景を踏まえ、当社は企業の採用活動を部分的に支援する従来モデルから、戦略設計から運用までを一体で支援する新たな採用支援サービスへと大きく舵を切り、今回新サービスをリリース致しました。

新サービスの概要

■採用力アップ！まるごと運用サービス「AGREARMS（アグレアームス）」について

＜採用管理システム（ATS）×当社の人的サポートによる採用支援サービス＞

採用サイトの構築・求人情報の作成・応募選考の管理機能を備えた採用管理システム（ATS）を中心に、公開した求人情報を求人サイトAgre、求人検索エンジンへ連携し露出を最大化します。

最重要となる「求人情報」「採用サイト」の作成・更新は、当社スタッフに”まるごと”お任せできるサービスです。

- 求職者の興味喚起・意欲醸成のため「自社採用サイト」の構築求職者は、求人情報に書かれた募集情報だけで応募を判断するのではなく、「この仕事のやりがい」「職場環境」「企業文化」等を総合的に判断します。実際に求職者の90%の方が応募前に求人企業の採用サイトを確認する傾向にあります。※1当社は求人企業の魅力が伝わる採用に特化したサイトを制作します。写真やインタビューなど、応募動機につながる設計を行い、掲載後も随時更新が可能です。- 「総合求人サイトAgre」に自動掲載（露出強化）採用サイトで作成された求人情報は、当社が運営する「総合求人サイトAgre」に自動掲載される仕組みとなり、長期的に求人発信が可能になります。- 「求人検索エンジン」への自動連携（露出強化）「キーワード検索」で求人を探す求職者が増加している中、企業の採用サイトに公開された求人情報は、主要な求人検索エンジン※2へと自動連携※3されます。採用サイトに求人情報を公開するだけで、求職者の目に触れる機会が増え、さらに採用サイトが起点になることで複数の求人検索エンジンでの露出期間も長くなります。- 充実した「応募・選考管理機能」を搭載応募者の対応スピードや面接でのコミュニケーションは、企業の印象として伝わり、採用の採否を左右する要素です。当社の採用管理システム（ATS）をお使いいただくことで、スピード感のある応募者対応とスムーズな選考管理をサポートします。・主な機能：応募者一元管理、選考タスク機能、メッセージ機能、アラート・リマインド機能、アクセス解析など- 料金は月額2万円～と安心の月額サブスクプラン■短期利用プラン：4週間2万円～ ※4週＝28日間、1求人掲載の場合■長期運用サブスクプラン：3ヵ月（基本）月額3万円～ ※2求人掲載の場合採用サイトの構築・求人情報の作成・応募選考管理の機能を備えた採用管理システム（ATS）に加え、当社スタッフによるサポートも含めたパッケージサービスです。

＜3分で分かる、AGREARMSとは？＞

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=MnTyMw-mzoE ]

株式会社求人おきなわについて

株式会社求人おきなわは、採用力アップ！まるごと運用サービス「AGREARMS（アグレアームス）」、沖縄総合求人誌・求人サイト「Agre(https://webagre.com)」、採用課金型転職サイト「Agreキャリア(https://webagre.com/career)」の運営、販売パートナーとして「Indeed」「シェアフル」の提供、人事担当者向け活用サイト「採用のテビキ」の提供等を通して、求職者と人材採用企業のベストマッチングを目指し、当社のミッション『沖縄の未来へ、採用のチカラになる。』の実現を目指しています。

沖縄の総合人材サービス企業として1988年に創立された弊社は、昭和63年に沖縄で初めて求人冊子媒体を発行した会社です。その後、時代の変化をいち早く察知し業界の中ではスピード早く、平成11年時点では求人のWEB配信を開始しました。目まぐるしく変化していく沖縄県内の労働市場やマーケットを先読みし、常に最新・最適なサービスを提供。求人媒体の形も変化させながら雇用の領域で地域社会へ貢献し、成長してきました。そしてそのチャレンジは今も尚とどまることなく、今後も新たなサービスを生みだし進化し続けていきます。

【株式会社求人おきなわ会社概要】

Mission／沖縄の未来へ、採用のチカラになる。

社名／株式会社 求人おきなわ

創立／1988年9月

設立／1989年11月

代表取締役社長／新垣 盛亮

事業内容／沖縄に特化した採用支援事業

▼求人おきなわのおシゴト探し応援サービス

○採用力アップ！まるごと運用サービス

「AGREARMS(アグレアームス)」

【https://agrearms.webagre.com/】

○沖縄の求人・バイト探しなら「Agre」

【https://webagre.com/job/】

○沖縄の転職・正社員求人なら「Agreキャリア」

【https://webagre.com/career/】

○日本NO.1※4 求人サイト「Indeed」

【https://jp.indeed.com/】

○スキマバイトアプリ「シェアフル」

【https://sharefull.com/】

○人材派遣・職業紹介事業

派47-300153／47-ユ-300130

▼企業様向け採用支援サービス

○沖縄の人事・採用担当者のための活用サイト

「採用のテビキ」

【https://kyujinokinawa.co.jp/client/】

※1株式会社カケハシスカイ「採用サイトに関する意識調査」より引用

※2求人検索エンジン・・・Indeed、求人ボックス、Googleしごと検索、careerjet（キャリアジェット）

※3求人検索エンジンは各社の「審査」や「掲載基準」により、連携・掲載されない場合もあります

※4 SimilarWeb, 総訪問数, 2025年2月