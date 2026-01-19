【京阪淀屋橋駅】2026年1月30日（金）創業139年の和菓子屋「高山堂」がエキナカに出店

株式会社高山堂高山堂 京阪淀屋橋店のパースイメージ

株式会社高山堂（創業：大阪市中央区、現本社：兵庫県西宮市、代表取締役社長：竹本洋平）は、2026年1月30日（金）10時に、京阪淀屋橋駅構内に「高山堂 京阪淀屋橋店」をオープンいたします。新店舗は、毎日10時～21時の営業を予定し、季節の和生菓子からビジネス需要の贈答品、さらには日々のおやつやカジュアルなお手土産まで、幅広い商品ラインナップでお客様をお迎えいたします。詳細は公式サイト（https://www.takayamado.com/news/3094/）でもご覧いただけます。

創業エリアへの回帰

高山堂は明治20年（1887年）に大阪市中央区平野町にて創業しました。現在、本社は兵庫県西宮市に移転しておりますが、2025大阪・関西万博への出展や公式ライセンス商品の開発等の経験をきっかけに、改めて大阪への出店を徐々に増やしていきたく考えています。キタもミナミも大きく変容していく大阪において、創業エリアでもあり、水の都・大阪の象徴でもある淀屋橋に今一度出店したい、と以前より望んでおりました。今回、このような機会をいただき本当に光栄ですし、これから駅と共に10年、20年と長きに渡り愛される店を、皆様と共に創っていきたいと強く願っております。ただの和菓子屋ではなく、日々の生活にちょっとした彩りや話題を提供できる和菓子屋を目指します。

エキナカで四季を感じる美味しい和菓子を

高山堂 京阪淀屋橋店では、和菓子屋らしく季節の生菓子を常時5種類ほど取り揃えます。オープン時期はもう立春が近いことから、関西風のさくら餅やいちご大福、定番人気の丹波黒豆大福などをご用意する予定です。そして、淀屋橋はビジネスエリアでもありますので、法人様の需要にもお応えできる日持ちのする贈答品も様々な価格帯でご対応いたします。代表銘菓のミルク饅頭「スウィートまーめいど」「生きんつば」「冨もなか」「みかさ（どら焼き）」をはじめ、夏には水羊羹やゼリー類も登場予定です。ほぼ全ての商品がおひとつからお買い求めいただけますので、お気軽におやつやお味見にお試しください。

オープン記念キャンペーン

「スウィートまーめいど」195円お餅入り「生きんつば」260円「みかさ」（どら焼き）238円関西風「さくら餅」238円「いちご大福」324円「丹波黒豆大福」303円

オープンを記念して、2026年1月30日（金）～2月3日（火）まで、2つの特別商品をご用意いたします。



1つめは、高山堂特製の「赤飯饅頭（せきはんまんじゅう）」を数量限定で販売します。佐賀県産ヒヨク餅米と北海道小豆で蒸し上げた赤飯を、ほんのり甘い生地で包み二度蒸しした赤飯饅頭は、この時期にピッタリの縁起菓子です。かつて赤い色は邪気を祓う厄除けの力を持つと信じられてきましたし、小豆には体に良いとされる薬効があり健康を願う食材としても好まれてきました。そのような力のある小豆と、現代において貴重となった餅米で職人が作る赤飯は、新店の船出に大変ふさわしいと考え、心を込めて「赤飯饅頭」をご提供いたします。

期間中は、オープン記念特価として、通常2個入519円（税込）を2個入432円（税込）にてご奉仕いたします。ただし、日々数量限定につき完売の際は何卒ご容赦ください。



2つめは、高山堂の代表銘菓などお日持ちするお菓子を詰め合わせた「ご笑味セット」も数量限定で販売します。代表銘菓「スウィートまーめいど」「生きんつば」など5種類のお菓子をお詰め合わせにし、通常1,232円（税込）を1,080円（税込）にてご奉仕いたします。こちらも、日々限定商品につき完売の際は何卒ご容赦ください。

「赤飯饅頭」（せきはんまんじゅう）2個入 432円「ご笑味セット」（ごしょうみセット）5個入 1,080円

京阪淀屋橋店の先行販売商品も

淀屋橋・北浜エリアへの出店を記念し、当店だけで先行販売する遊び心あふれる新商品もございます。

その名も「北浜パイナポ」。国産パイナップルの果汁をギュッと閉じ込めたジューシーなパイナップルあんを、ミルキーな口溶けの生地で包み焼き上げたフルーティーな焼まんじゅうです。



淀屋橋駅のあるエリアは、堂島・中之島から堂島川・土佐堀川を越えて橋が渡されています。かつての豪商「淀屋」が私費で淀屋橋を架けたのは有名ですが、もう1つ市民に愛される橋が堺筋に架かっています。それは「難波橋（なにわばし）」です。橋詰の4カ所に阿・吽のライオンが威風堂々と鎮座していることから「ライオン橋」の相性でも知られています。

「北浜パイナポ」は、そのライオンが甘酸っぱいパイナップルの香りに恋して生まれた焼まんじゅう。

淀屋橋・北浜エリアから日本中へ、旅するお手土産となることをライオンは夢見ています。



パイナップルに扮したシュールなライオンのイラストは、田中健太郎さんによる描き下ろしです。商品名やパッケージなどクリエイティブディレクションはアシタノシカクさんにお願いしました。



田中健太郎 Kentarou Tanaka

https://www.instagram.com/kentaroutanaka/



アシタノシカク

https://asitanosikaku.jp

店舗詳細

北浜パイナポ キーヴィジュアル

店 名：高山堂 京阪淀屋橋店

開店日：2026年1月30日（金）

営 業：10時～21時（お盆・年末年始など異なる可能性あり）

住 所：〒541-0041 大阪市中央区北浜3丁目1-25 京阪淀屋橋駅構内（西改札外）

電 話：06-4256-1575（1月30日より開通）

会社概要

社 名：株式会社高山堂

代表者：代表取締役社長 竹本洋平（五代目）

所在地：〒663-8233 兵庫県西宮市津門川町2-36（本部）

創 業：明治20年（1887年）

創業地：大阪府大阪市東区（現・中央区）平野町

創業当時の高山堂 本店（明治時代・大阪市東区）

◆お問合せ先

株式会社高山堂

担当 ： 竹本 洋平

TEL ： 0798-37-0088（木土日 休み）

EMAIL ： info@takayamado.com