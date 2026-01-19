第２回「かながわ脱炭素大賞」の受賞者決定！

神奈川県

県は、2050年脱炭素社会の実現に向けて、県民や事業者など、様々な主体と連携して「オール神奈川」で取り組んでいくため、株式会社テレビ神奈川との共催により、脱炭素に関する優れた取組を行った個人や事業者、学校等の功績を称える表彰制度「かながわ脱炭素大賞」を実施しています。この度、第２回の受賞者を決定し、令和８年２月３日（火曜日）に表彰式を行いますので、お知らせします。

１ 受賞者 16者

４部門の計16者を受賞者として決定しました。各受賞者の取組の詳細は、別紙及び参考資料をご覧ください。

（1） 普及・促進部門 ６者

（2） 事業活動温暖化対策計画書制度部門 ３者

（3） 先進技術・導入部門 ４者

（4） ユース未来部門 ３者

（注記）建築物・特定開発事業温暖化対策計画書制度部門 該当者なし

２ 表彰式

（1） 日時 令和８年２月３日（火曜日）16時00分から

（2） 会場 神奈川県庁 本庁舎３階 大会議場

（3） 授与者 表彰状：神奈川県知事 黒岩 祐治

記念品（盾）：株式会社テレビ神奈川 代表取締役社長 熊谷 典和

３ 取材について

取材を希望される場合は、１月30日（金曜日）17時00分までに脱炭素戦略本部室の問合せ先（045-210-4076）までご連絡ください。

別紙「第２回かながわ脱炭素大賞受賞者一覧」

https://prtimes.jp/a/?f=d108051-1416-3c46d0adc40f2a3ff33a3c75f6cc2814.pdf

参考資料「第２回かながわ脱炭素大賞受賞者紹介」パンフレット

https://prtimes.jp/a/?f=d108051-1416-48e03742f4336f9d64ad22f232030194.pdf

《SDGsの推進について》

県では、SDGsの達成にもつながる取組として、脱炭素の推進や地球温暖化の影響への適応の推進に寄与する優れた取組を表彰し、広く発信します。

問合せ先

神奈川県環境農政局脱炭素戦略本部室

企画グループ 電話045-210-4076